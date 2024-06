Dia dos Namorados terá jantares especiais em restaurantes do ES; veja lista

- No Dia dos Namorados (12/06), a partir das 18h30, a casa vai servir um menu degustação com oito etapas a R$ 180 por pessoa (bebidas à parte). Burrata e panceta com tomate, bacalhau com homus e cardamomo e morango com chocolate e prosecco farão parte do jantar. Praia do Canto, Vitória.

(27) 99325-3333 e @bottega.ciao.