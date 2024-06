Jantar beneficente com chefs do ES visa apoiar jovens da Grande São Pedro

Convite dá direito a entrada, pratos, sobremesas e bebidas, servidos à vontade . Crédito: Marisa Kissimoto/KDimagem

O Jantar Solidário Além Mar chega à sua terceira edição no próximo dia 26 de junho, uma quarta-feira, às 19h30, no Iate Clube do Espírito Santo, em Vitória.



O evento é promovido pela ONG Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC) em parceria com o clube, e tem como objetivo arrecadar fundos para a organização sem fins lucrativos, que apoia 240 crianças e adolescentes na região da Grande São Pedro, na Capital.

O banquete leva a assinatura de 18 chefs de renome na gastronomia capixaba: Juarez Campos, Pedro Kucht, Raissa Franzotti, Mônica Castelli, Dunga Dantas, Hugo Grassi, Michele Marques, Assis Teixeira, Brígida Alexandre, Sâmia Sassine, Toninha Denadai, Meira Gama, Ero Coutinho, Vinícius Cavalcante, Júlia Faria, Danilo Faria, Rodrigo Carramanhos e Flávia Gama.

Jantar beneficente envolve chefs de renome na gastronomia do ES. Crédito: Marisa Kissimoto/KDimagem

Pratos libaneses, asiáticos, portugueses, italianos e brasileiros estão garantidos no menu, do qual os convidados poderão se servir à vontade. Um dos destaques é a ilha de sobremesas da Chocolateria Brasil, criadas pela chef Flávia Gama.

Nessa edição do jantar, a música fica por conta do DJ Romão. Um grupo de crianças assistidas pela Fundação Praia do Canto vai recepcionar os convidados com uma apresentação musical instrumental.

O convite custa R$ 280 por pessoa e dá direito a consumir todos os itens do cardápio (entradas, principais e sobremesas) e também bebidas, como chope e vinho. Drinques também estão inclusos, no formato open bar. As vendas já começaram, de forma on-line, pelo site LeBillet.

CARDÁPIO

Confira a seguir, item por item, todos os pratos que serão servidos na terceira edição do Jantar Solidário Além Mar.

ENTRADAS:

Quibe tartare de salmão - Chefs Juarez Campos (Casa do Chef) e Pedro Kucht (Oriundi)



Coalhada temperada e charuto de uva - Chef Sâmia Sassine (Mimos do Líbano)



Cannoli de brandade de bacalhau e maionese de azeitona preta - Chefs Raíssa Franzotti (Delicatus e Cozinha da Rá) e Mônica Castelli (Nóz Comida Afetiva)



PRATOS PRINCIPAIS:

Lombo de atum, purê de banana-da-terra, salada de salsa criolla e molho de maracujá - Chef Dunga Dantas (Aquamarine Restaurante)



Cupim de colher e nhoque de aipim - Chefs Hugo Grassi (Capixaba Grill) e Michele Marques (Personal Chef)



Arroz de polvo - Chef Assis Teixeira (Domus Itálica Ristorante)



Arroz tipo Mansif de cordeiro e coalhada de uva - Chefs Brígida Alexandre (Cedrus Libani Contemporânea) e Sâmia Sassine (Mimos do Líbano)



Salada de bacalhau - Chefs Toninha Denadai, Meira Gama e Ero Coutinho (Grupo Mãos do Coração)



Musseline de batata baroa ao ragu de frutos do mar e pão frito - Chefs Vinícius Cavalcante (Eliah e Peppe) e Júlia Faria (Daju e Solar da Praia)



Arroz de galinhada asiática - Chefs Danilo Faria (Suzushi Restaurante) e Rodrigo Carramanhos (Empório Joaquim)



3º JANTAR SOLIDÁRIO ALÉM MAR

Quando: 26 de junho de 2024 (quarta-feira), às 19h30

Onde: Iate Clube do Espírito Santo. Praça do Iate, 200, Praia do Canto, Vitória

Atração musical: DJ Romão

Quanto: R$ 280 por pessoa (inclui todos os pratos + chope e vinho), à venda pelo site Le Billet

Realização: Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC) e Iate Clube do Espírito Santo (ICES).



