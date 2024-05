Delivery de comida peruana é novidade na Grande Vitória

Delivery de comida peruana atende bairros de Vitória e Vila Velha. Crédito: Alex Gouvea

Delivery especializado em comida peruana, o Quipu estreou há poucas semanas, com pedidos via aplicativo para bairros de Vitória e Vila Velha. O restaurante é virtual, no formato conhecido como dark kitchen, ou seja: não tem mesas e é voltado exclusivamente para entregas e eventos.



A estrela do cardápio é o ceviche (R$ 39,99*), feito à moda de Lima e com ingredientes típicos. Mas o prato mais famoso do Peru não brilha sozinho, dividindo espaço com o também clássico lomo saltado (filé bovino flambado com vegetais e servido com fritas e arroz/R$ 57,99*) e com o chaufa de pollo, arroz preparado na wok com molhos orientais, frango, ovos e temperos (R$ 39,99*).

Ceviche clássico peruano é o carro-chefe . Crédito: Alex Gouvea

Outra iguaria tradicional disponível no menu é a causa limeña: massa de batata temperada com especiarias peruanas e preenchida com frango desfiado (R$ 26,99*). Para beber, vale pedir uma garrafinha de chicha morada, bebida muito saborosa à base de milho roxo, abacaxi, canela e cravo-da-índia, finalizada com limão (R$ 16,99*).

Para garantir o máximo de autenticidade à comida, boa parte dos insumos usados nas receitas são trazidos de fora do Estado ou até mesmo do Peru. São exemplos as pimentas ají amarillo e ají panca, os choclos (grãos de milho crocantes) e o maíz morado (milho roxo peruano).

Chaufa de pollo é um dos pratos mais tradicionais do menu. Crédito: Alex Gouvea

Quem coordena toda a preparação é o chef peruano Eugenio Principe, recém-chegado ao Espírito Santo. Também nativo do Peru, o empresário Luis Armas criou o restaurante em sociedade com o fluminense radicado no Estado Glauter Faria.

A expansão do delivery para outras cidades capixabas e, futuramente, a abertura de uma loja física, estão nos planos dos sócios, que também apostam no mercado de eventos.

Chicha morada: bebida típica contém milho roxo e especiarias. Crédito: Alex Gouvea

Por enquanto, os pedidos e entregas do Quipu são via iFood, de quarta a segunda. O almoço é das 11h30 às 14h e o jantar das 18h às 22h (domingo até 21h). Mais informações: @quipubr.

MERCADO DE VITÓRIA GANHA VITRINE DE DOCES GOURMET

Uma vitrine repleta de sobremesas e bombons com pegada contemporânea e visual surpreendente acaba de estrear no mercado e fazenda urbana Cooltiva, na Praia do Canto.

Antes disponíveis apenas no cardápio da cafeteria em anexo, a Cooltiva Café & Bistrô, os doces agora ficam dispostos em um expositor especialmente climatizado, à vista dos clientes que frequentam os dois ambientes.

Vitrine de sobremesas é novidade em mercado e fazenda urbana de Vitória. Crédito: Cooltiva/Divulgação

Entre as doçuras que nossa equipe já provou, destaque para o entremet Tiramisù, em formato de grão de café (biscuit joconde de café com ganache de chocolate e bavaroise de mascarpone) e para o crocante de avelã com biscuit japonês, geleia e creme de frutas amarelas e musse e ganache de gergelim.

As sobremesas, elaboradas pelas confeiteiras Lavinia Frasson e Thais Oliveira, sob o comando do chef confeiteiro Wellington Santos, custam entre R$ 25* e R$ 42*. Rua Desembargador Sampaio, 333, Vitória. Mais informaçóes: @cooltiva.fazendaurbana e @cooltiva.cafe.

RESTAURANTE ITALIANO LANÇA MENU EXECUTIVO

Novidade no restaurante Figata do Shopping Vitória, o menu executivo é composto de quatro pratos individuais, uma entrada e uma sobremesa, todos vendidos separadamente.

Na seção de principais, com itens que custam de R$ 49* a R$ 69*, destaque para o filé de frango à parmegiana com purê de batatas e para a tilápia com espaguete à putanesca.

Salada Caprese também é uma opção de prato executivo. Crédito: Pedro Melo

A entrada é o arancini (bolinho feito com risoto de tomate e linguiça defumada, recheado com muçarela de búfala), que sai a R$ 9,90*. Já a sobremesa, com o mesmo valor, é a meringata, à base de pão-de-ló, creme de confeiteiro, morango em calda e merengue e suspiro maçaricados.

O almoço executivo é oferecido apenas de segunda a quinta (exceto feriados), das 11h30 às 15h30. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @figata.br.

*Valores apurados em 24/05.

