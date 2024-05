Festival de hambúrguer em Vitória reúne combos a R$ 36,90

Miniburgers do Camarada Camarão . Crédito: Bruno Coelho

Quem é fã de hambúrguer já pode anotar na agenda: começa na próxima quinta (16) e vai até 2 de junho mais uma edição do circuito gastronômico I Love Burger.



Participam do evento sete estabelecimentos do Shopping Vitória, entre restaurantes e hamburguerias, que oferecerão combos promocionais de sanduíche + acompanhamento ou bebida a um preço único (R$ 36,90) durante o período da campanha.

Combo do Johnny Rockets. Crédito: Bruno Coelho

Frequentadores do shopping que participarem do circuito poderão ganhar brindes exclusivos. Os 20 primeiros que consumirem o combo do I Love Burger em no mínimo quatro restaurantes ou hamburguerias diferentes, levam para casa um kit colecionável contendo uma caixa, duas molheiras e duas colheres em cerâmica + dois molhos especiais de marcas participantes.

Ao adquirir o primeiro combo em qualquer um dos sete estabelecimentos, será necessário solicitar o passaporte do circuito e pedir que ele seja adesivado após o consumo da opção promocional. Com esse passaporte em mãos, basta apresentá-lo nas demais casas e seguir colecionando selos ao adquirir mais combos.

Burger do Ojo Carne & Brasa. Crédito: Bruno Coelho

Para resgatar o brinde, o cliente deve levar seu passaporte adesivado, e notas fiscais com CPF referentes às compras de combos, até o dia 9 de junho de 2024 ao espaço SV Privilège, localizado no 2º piso, ao lado da livraria Leitura. Será válida a retirada de apenas um kit por CPF.

RESTAURANTES PARTICIPANTES

Camarada Camarão - Dois miniburgers Caprese (pão brioche, miniburger gratinado com tomate e queijo parmesão, alface americana, tomate seco, maionese artesanal e pesto de manjericão) + batata frita.

- Dois miniburgers Caprese (pão brioche, miniburger gratinado com tomate e queijo parmesão, alface americana, tomate seco, maionese artesanal e pesto de manjericão) + batata frita. Five Sport Bar - Jab (pão brioche, blend especial da casa com 180g, queijo cheddar, farofa de bacon, cebola crispy e molho especial) + refrigerante lata.



- Jab (pão brioche, blend especial da casa com 180g, queijo cheddar, farofa de bacon, cebola crispy e molho especial) + refrigerante lata. Johnny Rockets - Smash bacon cheese salad (hambúrguer angus 100g prensado, cheddar artesanal, maionese, alface americana, tomate e bacon, no pão brioche) + American Fries (batata frita) + Refrigerante 300ml.



- Smash bacon cheese salad (hambúrguer angus 100g prensado, cheddar artesanal, maionese, alface americana, tomate e bacon, no pão brioche) + American Fries (batata frita) + Refrigerante 300ml. Don Burger - Don Mega (4 opções) + batata chips + refrigerante lata.



- Don Mega (4 opções) + batata chips + refrigerante lata. Bob's - Trio Tentador (Tentador Carne + batata frita média + refrigerante).



- Trio Tentador (Tentador Carne + batata frita média + refrigerante). Burger King - Whopper Furioso (pão com gergelim, hambúrguer de carne bovina, cheddar fatiado, bacon, alface, tomate, maionese, jalapeño, onion rings e molho picante) + batata frita média + refrigerante.



Ojo Carne & Brasa - Burger da casa (brioche de fermentação natural, queijo cheddar, blend da casa, picles artesanais, aioli de alho assado e lâminas de bacon) + batata rústica com aioli.



Don Mega, sanduíche do Don Burger. Crédito: Bruno Coelho

CIRCUITO I LOVE BURGER

Quando: de 16 de maio a 2 de junho de 2024

Onde: em 7 restaurantes e hamburguerias do Shopping Vitória: Camarada Camarão, Five Sport Bar, Johnny Rockets, Don Burger, Bob's, Burger King e Ojo Carne & Brasa. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Preço: R$ 36,90 o combo promocional

Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h

Mais informações: @shoppingvitoria.



