Festival de cerveja movimenta Cachoeiro no fim de semana

Antes do festival Pedra Azul Beer, que acontecerá no feriado de Corpus Christi, os cervejeiros terão outra oportunidade de curtir sua bebida favorita com shows musicais, gastronomia e lazer, durante a sexta edição do Cachoeiro Food Beer, no Sul do Estado.



O festival acontece de 17 a 19 de maio (sexta a domingo), no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, com 12 cervejarias capixabas; gastronomia; exposição de carros antigos; feira de empreendedorismo; sorteios; espaço kids e encontro de motoclubes.