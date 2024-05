Festival de cerveja agita Pedra Azul no feriado de Corpus Christi

Azzurra é uma das seis cervejarias participantes do evento. Crédito: Azzurra/Divulgação

Um festival de cerveja em Pedra Azul promete agitar o feriado de Corpus Christi com muita música, gastronomia e até passeio de balão para avistar um dos mais belos cenários do ES. É o Pedra Azul Beer, que chega à edição entre os dias 29 de maio e 1º de junho (quarta a sábado), no centro de eventos local, o Morangão.



O evento vai reunir seis cervejarias capixabas artesanais da região: Ronchi Beer, Azzurra, Barba Ruiva, Trarko, Bello Monti e Pedra Azul, com mais de 30 estilos da bebida em suas torneiras.

Além do chope fresquinho, os cervejeiros contarão ainda com shows de pop e rock, atrações culturais, vila gastronômica e espaço kids. O passeio de balão, com subida e descida a partir de um ponto fixo no Morangão, é a grande novidade do festival.

Primeira edição do Pedra Azul Beer aconteceu em abril de 2023. Crédito: Pedra Azul Beer/Divulgação

Nos quatro dias de programação, a entrada será gratuita apenas no primeiro dia (29/05/quarta-feira). Na quinta e na sexta, dias 30 e 31 de maio, o ingresso custará R$ 10 durante o dia e, a partir das 18h, R$ 25. No sábado, 1º de junho, os valores serão R$ 10 durante o dia e R$ 35 a partir das 18h.

O evento contará ainda com uma vila gastronômica, de cardápio variado, com a presença de Ronchi Pub, Bello Monti, chef Fabrício Batista e Eh Tilápia. As tradicionais tortas de morango de Pedra Azul e a famosa polenta regional, produzidas pela Associação da Festa do Morango (AFEMOR), também estão entre as opções.

MÚSICA E LAZER

Com 20 horas de música ao vivo, o Pedra Azul Beer terá apresentações de diversas bandas e cantores capixabas, como Groove, Rato Ventania, Maylon Meira, Ligação Direta, Ubando, Sheep & Parafina, Magyone e Back to the Past.

Banda Sheep & Parafina se apresenta na sexta (31). Crédito: Sheep & Parafina/Divulgação

Os passeios de balão no Morangão, disponíveis em todos os dias do evento mas com horários específicos, acontecerão da seguinte forma: o balão ficará preso por cordas e realizará o movimento de subida e descida, de acordo com os comandos dos profissionais da empresa Voe Pedra Azul. Cada passeio custará R$ 130 por pessoa.

“No ano passado, foram cerca de 5 mil litros de cerveja vendidos. Neste ano, a expectativa é de 8 mil litros. Esses números comprovam o quanto o setor cervejeiro vem crescendo exponencialmente nos últimos anos e, agregado a isso, cresce também o segmento hoteleiro, de alimentação e os comércios do entorno”, destaca Thalles Guimarães, um dos idealizadores do evento.

PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA (29/05)

19h - Banda Groove

QUINTA-FEIRA (30/05)

12h - Rato Ventania



15h - Maylon Meira



19h - Ligação Direta



22h - Ubando

SEXTA-FEIRA (31/05)

12h - Douglas e Tiago



15h - HD Acústico



19h - Cadu Caruzo



22h - Sheep & Parafina

SÁBADO (1/06)

12h - Júnior Teixeira



15h - Anthony Altoé



19h - Banda Magyone



22h - Back to the Past



Back to the Past encerra o festival, no sábado (1). Crédito: Back to the Past/Divulgação

2º PEDRA AZUL BEER - Festival de Cerveja Artesanal de Pedra Azul

Quando: de 29 de maio a 1º de junho de 2024

Onde: no Centro de eventos Morangão, BR 262, Km 90. Rua Antonio Cebin, Pedra Azul, Domingos Martins

Ingressos: Quarta/29/05 - entrada gratuita; Quinta e sexta/30 e 31/05 - R$ 10 (manhã) e R$ 25 (noite, a partir das 18h); Domingo/1/06 - R$ 10 (manhã) e R$ 35 (noite, a partir das 18h)

Mais informações: @pedraazulbeer.



