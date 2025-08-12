ES Fashion exibe moda, cultura e empreendedorismo em Vitória

Alberto Gavini, Renato Casagrande e Rafael Ferrari: no ES Fashion 2025. Crédito: Léo Gurgel
ES Fashion
Vitória respirou moda, cultura e empreendedorismo entre os dias 07 e 10 de agosto, durante a realização do ES Fashion 2025, na Praça do Papa. Em quatro dias de programação gratuita e intensa, o evento reuniu milhares de pessoas, promoveu conexões entre marcas capixabas e consumidores, fortalecendo o ecossistema criativo e econômico do Espírito Santo. O evento contou com a presença de nomes importantes da moda e do cenário político, como o estilista e comunicador Dudu Bertholini, o governador Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço, além de autoridades, empresários e profissionais renomados do setor fashion.
BASQUETE
João Marcelo (presidente da Pró Basquete), João Bosco Reis da Silva (diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal), Anderson Varejão (ex-jogador da NBA e fundador do Instituto AV) e Bernardo Enne (gerente Geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais na ArcelorMittal) na abertura da Liga Pró Basquete ArcelorMittal, sábado (09), no Sesi, em Vitória. . Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
O presidente da Assembleia Legislativa do ES, Marcelo Santos, reuniu os deputados para um almoço com o governador Renato Casagrande e o vice-governador, Ricardo Ferraço, nesta segunda-feira (11).
Edilene & Vicente
Edilene Chieppe e Vicente Jorge dizem sim-sim neste sábado (16), na Ilha do Frade, em Vitoria. A produção está a cargo de Stella Miranda. O catering ficará a cargo do Caçarola Bistrô e o DJ Léo Santos vai comandar a pista. A noiva vestirá look by Martha Medeiros e joias de Adriana Delmaestro.
Cinquentenário
Vinicius Ventorim convida para a festa de 50 anos da Politintas, neste sábado (16), às 20h, no Le Buffet Master, em Vitória.
Café de negócios
O tradicional Café de Negócios da Associação de Empresários da Serra, ASES, em sua 227ª edição, será totalmente dedicado à Rodada de Negócios. No dia 13 de agosto, a partir das 7h40, no Steffen Centro de Eventos (Jardim Limoeiro, Serra/ES), fornecedores terão a oportunidade de apresentar suas soluções diretamente a grandes empresas compradoras do mercado. Estão confirmadas: Viminas, ArcelorMittal, Biancogres, Fortlev, Fibrasa, Vale, Guidoni, Bandes, Vamtec Group, Maifredo Embalagens e Águas de Reuso Vitória S.A.
HEADSCON ES
Ana Paula Rocha, CEO da Headscon; Philipp Felix Kerber Bomm, curador da Headscon; Carol Ruas, Subsecretária de Estado de Políticas Culturais (SUBPC); Larissa Delbone, diretora executiva do IBCA; e Marcelo Herzog, gerente executivo Mito Games, na solenidade de abertura da Headscon Espírito Santo 2025. Realizada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e pelo Instituto Gamecon, a iniciativa contou com emenda parlamentar destinada pela deputada federal Jack Rocha. Crédito: Evandro Miguel Rodrigues
E-Commerce 1
A sócia e líder da XP no Espírito Santo, Cecília Perini, é presença confirmada no E-Commerce ES 2025. Cecília trará insights sobre cultura, resultados e excelência em investimentos. O evento, que acontece no Pavilhão de Carapina, reúne empresários, profissionais e empresas de diferentes portes.
E-commerce 2
A Globalsys, referência nacional em soluções digitais e automação para o varejo, marca presença no E-commerce ES 2025, que acontece entre os dias 13 e 14 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra. A empresa contará com um estande próprio, desenvolvido em parceria com o Grupo Leader — grupo de empresas idealizado por Wallace Lovato. O espaço, batizado em homenagem a Wallace, será palco de uma programação especial voltada a clientes e parceiros estratégicos. Palestras exclusivas com grandes nomes do mercado vão apresentar cases inspiradores e experiências reais de transformação digital no varejo. Entre os convidados confirmados estão representantes de empresas como Aramis, Wine e Reserva, que compartilharão suas trajetórias e estratégias no universo do e-commerce e da inovação.
Brunch festivo
Nesta terça-feira (12), às 9h21, a Criar Comunicação celebra seus 21 anos de atuação marcando uma trajetória de transformações, conquistas e forte conexão com o ecossistema da comunicação capixaba. As sócias Denise Póvoa e Lurdinha Perovano, junto à sua equipe, receberão parceiros, clientes, imprensa e influencers, no espaço de eventos do restaurante Coco Bambu Vitória, na Praia do Canto.
PRIMEIRA INFÂNCIA
O diretor-geral da Escola Monte Alvo, Juliano Campana recebeu os professores Simone Fuzaro e Joel Gracioso, duas das maiores referências de Educação do Brasil, para uma edição especial da formação de pais e convidados sobre a primeira infância, fase mais importante do desenvolvimento infantil, realizado no Centro Católico de Estudos (CECATES), na Praia do Suá, em Vitória. Na foto: Juliano Campana, Mariana Campana, Joel Gracioso, Simone Fuzaro, Mariana Campana e Felipe Dalmasio. . Crédito: RF Comunicação
