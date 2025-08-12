ES Fashion exibe moda, cultura e empreendedorismo em Vitória

E-commerce 2

A Globalsys, referência nacional em soluções digitais e automação para o varejo, marca presença no E-commerce ES 2025, que acontece entre os dias 13 e 14 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra. A empresa contará com um estande próprio, desenvolvido em parceria com o Grupo Leader — grupo de empresas idealizado por Wallace Lovato. O espaço, batizado em homenagem a Wallace, será palco de uma programação especial voltada a clientes e parceiros estratégicos. Palestras exclusivas com grandes nomes do mercado vão apresentar cases inspiradores e experiências reais de transformação digital no varejo. Entre os convidados confirmados estão representantes de empresas como Aramis, Wine e Reserva, que compartilharão suas trajetórias e estratégias no universo do e-commerce e da inovação.

