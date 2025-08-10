Leticia Lindenberg e Chico Durão celebram casamento em Linhares

Leticia Lindenberg e Chico Durão celebraram sim-sim neste sábado (09), no Condomínio Tauá, , às margens da Lagoa Juparanã . Crédito: Jonathan Borba

Uma celebração à vida, aos encontros do destino e ao amor. Essa é uma síntese do que foi a cerimônia de casamento dos produtores rurais Leticia Lindenberg e Chico Durão, na tarde de sábado (09), sob o entardecer alaranjado em Linhares. Vestindo um modelo da Libanesa confeccionado por Sirlene Viana, a noiva chegou ao Condomínio Tauá, às margens da Lagoa Juparanã, em um Ford 1941, de José Luiz Ruschi, primo do noivo.

O casal durante a leitura dos votos, à beira da Lagoa Juparanã. Crédito: Jonathan Borba

Embalado por trilha da Sonatha, de Hariton Nathanailidis, coube a Dudu Lindenberg conduzir a mãe até o altar, enquanto as filhas do casal - Mariana Lindenberg, Isabela e Isadora Aurich Durão Costa - foram as damas de honra, em cerimônia celebrada por Iorrana Fioretti, amiga dos noivos.

E os noivos deixaram o altar ao som de "Devaneios", de Cariê Lindenberg, com o sol se pondo e um corredor de sparkles erguidos por amigos do casal.

Celebrando uma "festa afetiva", toda a decoração, assinada por Janine Manhães, remeteu à Toscana. Às margens da lagoa, tochas acesas tornaram o anoitecer mais aconchegante, e a turma se jogou na pista do DJ Emerson Vaz, com shows de Thabata Fher e Leones & Banda. Da recepção dos convidados ao último a deixar a festa, tudo contou com a competente digital de Bruno Portes, organizador geral do evento. Agora, os noivos seguem em lua de mel para as Ilhas Gregas e Itália. Felicidades, queridos de RR!

Café Lindenberg e Giovanna Destri, Beatriz Lindenberg e os noivos Leticia Lindenberg e Chico Durão . Crédito: Jonathan Borba

Os noivos acompanhados de Mariana Lindenberg, Dudu Lindenberg, Tatiana Marques e o pequeno Cristiano Antônio, o Titi. Crédito: JSBorba

O casal com as filhas de Chico, Isadora e Isabela Aurich Durão Costa. Crédito: Jonathan Borba

A família Lindenberg - irmãos, filhos, sobrinhos e seus respectivos pares, prestigiaram a celebração. Crédito: Jonathan Borba

Leticia Lindenberg e Chico Durão e a celebrante Iorrana Fioretti. Crédito: Jonathan Borba

Fernando Peres, Isabela Aurich Durão Costa, Chico, Leticia, Isadora Aurich Durão Costa e o marido, Yuri Alpino. Crédito: Jonathan Borga

Chistiano Dias Lopes Filho e Valéria Lopes com o casal Leticia Lindenberg e Chico Durão. Crédito: Jonathan Borba

Sandra Fonseca, Renata Pacheco, Leticia Lindenberg, Ada Mota e Denise Gazzinelli. Crédito: Jonathan Borba

Bruno Portes e Janine Manhães com o casal Leticia Lindenberg e Chico Durão. Crédito: Jonathan Borba

Com a colaboração de Eduardo Fachetti, da Rede Gazeta

