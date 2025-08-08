Discotopia ferve a pista de restaurante badalado em Santa Teresa

Uma turma animada curtiu a DiscoHaus no ultima fim de semana em Santa Teresa. O CafeHaus recebeu o evento que uniu a atmosfera envolvente da festa Discotopia com o sabor dos pratos assinados por Kamila Zamprogno. A pista ferveu e todos os participantes eram só elogios ao espaço, à curadoria musical, aos drinques e à energia. Os DJs Carol Vargas, Renato Vervloet e Maholic colocaram todo mundo para dançar e espantar o frio da noite teresense. Veja as fotos de Marcela Sampaio.

A organização geral do casamento fica por conta de Bruno Portes, da Tableu à Porter. Quem assina a concepção visual e decoração da cerimônia é Janine Manhães, inspirada no conceito de "festa afetiva", com decoração minimalista, cilindros com água e velas flutuantes. RR deseja toda alegria e bênçãos para os noivos!

O entardecer deste sábado (09) à beira da Lagoa Juparanã, em Linhares, será especial para as famílias Lindenberg e Durão. Isso porque, a partir das 15h30, Letícia Lindenberg e Chico Durão trocam alianças em cerimônia reservada a amigos próximos e familiares, no Condomínio Tauá. A propriedade, projetada e construída pelo noivo nos anos 1990, foi o lugar onde o relacionamento começou, em 2022.

Djamila Ribeiro e Carol Veiga no XIX Congresso Nacional de Comunicação e Justiça em São Luís do Maranhão. Djamila, ativista, filósofa e escritora, foi eleita mulher mais lida do Brasil. Seus livros ultrapassam um milhão de exemplares vendidos e já foram traduzidos para 10 países. Atualmente, é professora em universidades de São Paulo, Nova Iorque e em setembro parte para lecionar no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts.

A presidente da OAB-ES, Érica Neves, com a presidente da subseção da OAB Cariacica, Monique Neves dos Santos Helker, e a presidente da CAAES, Kelly Andrade. Crédito: LR Comunicação

O empresário José Carlos Buffon Jr. com o presidente do Ibef-ES, Alecsandro Casassi, na abertura da Mec Show, a maior feira industrial do Espírito Santo e uma das maiores do Brasil, realizada entre 5 e 7 de agosto, no Pavilhão de Carapina.

IPA Day O IPA Day, ou Dia Internacional da India Pale Ale, celebra um dos estilos de cerveja mais populares e consumidos em todo o mundo. No Brasil, vários eventos e festivais são realizados para comemorar a data, como o IPA Day SP e o IPA Day Brasil, que combinam a paixão por IPAs com a cultura urbana e a música. E em Vitória, quem irá comemorar é o Brizz Cultura e Gastronomia, neste sábado, 09, reunindo a banda Folksons, de São Paulo, e o cantor Bobby James, diretamente da Austrália.

Clássicos do Pearl Jam em Vix O projeto “Pearl Jam Symphonic”, da banda Black Circle, chega a Vitória na sexta-feira (08), no Espaço Patrick Ribeiro. Famosa por sua interpretação fiel aos clássicos do Pearl Jam, a banda vai revisitar a discografia do grupo de Seattle em um show com arranjos de orquestra.

Infraestrutura e mercado A Vports sedia no próximo dia 12 o Café do Instituto de Relações Governamentais (Irelgov), com uma visita especial ao Porto de Capuaba, em Vila Velha. Além da visita guiada, o encontro terá um bate-papo com o CEO da Vports, Gustavo Serrão, mediado pelo especialista em mercado financeiro, José Carlos Buffon Júnior. Na pauta, temas como infraestrutura, mercado, regulação e relações institucionais.