Discotopia ferve a pista de restaurante badalado em Santa Teresa

Carol Vargas e Julia Cruz: na pista da Discotopia, em Santa Teresa. Crédito: Marcela Sampaio
Discotopia no Café Haus
Uma turma animada curtiu a DiscoHaus no ultima fim de semana em Santa Teresa. O CafeHaus recebeu o evento que uniu a atmosfera envolvente da festa Discotopia com o sabor dos pratos assinados por Kamila Zamprogno. A pista ferveu e todos os participantes eram só elogios ao espaço, à curadoria musical, aos drinques e à energia. Os DJs Carol Vargas, Renato Vervloet e Maholic colocaram todo mundo para dançar e espantar o frio da noite teresense. Veja as fotos de Marcela Sampaio.
Letícia & Chico
O entardecer deste sábado (09) à beira da Lagoa Juparanã, em Linhares, será especial para as famílias Lindenberg e Durão. Isso porque, a partir das 15h30, Letícia Lindenberg e Chico Durão trocam alianças em cerimônia reservada a amigos próximos e familiares, no Condomínio Tauá. A propriedade, projetada e construída pelo noivo nos anos 1990, foi o lugar onde o relacionamento começou, em 2022.
Viva os noivos!
A organização geral do casamento fica por conta de Bruno Portes, da Tableu à Porter. Quem assina a concepção visual e decoração da cerimônia é Janine Manhães, inspirada no conceito de "festa afetiva", com decoração minimalista, cilindros com água e velas flutuantes. RR deseja toda alegria e bênçãos para os noivos!
ANIVERSÁRIO
O jovem Gabriel Dalcol Diniz comemorou seus 15 anos ao lado pai Gustavo, da mãe Kamila e da irmã Helena. Crédito: Peperazzi
Djamila Ribeiro e Carol Veiga no XIX Congresso Nacional de Comunicação e Justiça em São Luís do Maranhão. Djamila, ativista, filósofa e escritora, foi eleita mulher mais lida do Brasil. Seus livros ultrapassam um milhão de exemplares vendidos e já foram traduzidos para 10 países. Atualmente, é professora em universidades de São Paulo, Nova Iorque e em setembro parte para lecionar no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts.
BAILE
A presidente da OAB-ES, Érica Neves, com a presidente da subseção da OAB Cariacica, Monique Neves dos Santos Helker, e a presidente da CAAES, Kelly Andrade. Crédito: LR Comunicação
O empresário José Carlos Buffon Jr. com o presidente do Ibef-ES, Alecsandro Casassi, na abertura da Mec Show, a maior feira industrial do Espírito Santo e uma das maiores do Brasil, realizada entre 5 e 7 de agosto, no Pavilhão de Carapina.
IPA Day
O IPA Day, ou Dia Internacional da India Pale Ale, celebra um dos estilos de cerveja mais populares e consumidos em todo o mundo. No Brasil, vários eventos e festivais são realizados para comemorar a data, como o IPA Day SP e o IPA Day Brasil, que combinam a paixão por IPAs com a cultura urbana e a música. E em Vitória, quem irá comemorar é o Brizz Cultura e Gastronomia, neste sábado, 09, reunindo a banda Folksons, de São Paulo, e o cantor Bobby James, diretamente da Austrália.
Clássicos do Pearl Jam em Vix
O projeto “Pearl Jam Symphonic”, da banda Black Circle, chega a Vitória na sexta-feira (08), no Espaço Patrick Ribeiro. Famosa por sua interpretação fiel aos clássicos do Pearl Jam, a banda vai revisitar a discografia do grupo de Seattle em um show com arranjos de orquestra.
Infraestrutura e mercado
A Vports sedia no próximo dia 12 o Café do Instituto de Relações Governamentais (Irelgov), com uma visita especial ao Porto de Capuaba, em Vila Velha. Além da visita guiada, o encontro terá um bate-papo com o CEO da Vports, Gustavo Serrão, mediado pelo especialista em mercado financeiro, José Carlos Buffon Júnior. Na pauta, temas como infraestrutura, mercado, regulação e relações institucionais.
Bem envelhecer em destaque
Um case capixaba será destaque no Rio Innovation Week 2025, um dos maiores eventos de inovação da América Latina, que acontece entre os dias 12 e 15 de agosto, no Rio de Janeiro. "MedSênior e o Bem Envelhecer: como uma estratégia de marketing promoveu inovação no mercado de saúde" é o caso de sucesso que será apresentado por Maycon Oliveira, diretor de Marketing e Vendas Digitais da empresa. Ele contará como o projeto Bem Envelhecer transformou a filosofia da MedSênior, unindo saúde, inclusão digital, cultura, tecnologia e propósito, posicionando a operadora como a principal referência em envelhecimento no segmento de saúde privada no país.
QUERIDAS DE RR
A Nazca realizou um evento especial no estande do empreendimento imobiliário Youniverse, localizado na Enseada do Suá, em Vitória. A ocasião marcou um momento de reconhecimento aos corretores que contribuíram com excelência nas vendas ao longo do primeiro semestre. Na foto a gestora comercial da incorporadora, Simone Mozine e Manuela Croce Murad Ulott. Crédito: Divulgação
