Alexandre Schubert assume a presidência da Ademi-ES; veja fotos

A nova diretoria da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário – Ademi-ES tomou posse nesta quarta-feira (06), no auditório da Fecomércio. Sob o comando do empresário Alexandre Schubert, eleito presidente, o grupo estará à frente da entidade no biênio 2025-2027.



A solenidade, bastante prestigiada, contou com a presença de representantes do governo estadual e dos municipios da Grande Vitória, da Caixa Econômica Federal, do Banestes, de entidades parceiras, da imprensa, associados e empresários do setor imobiliário.