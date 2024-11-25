30 anos: inovação e tradição no Salão do Imóvel Ademi-ES 2024

Na edição 2024, corretores e imobiliárias serão os protagonistas Crédito: Shutterstock

Na economia, certos eventos vão além do calendário; eles se tornam referências. A 30ª edição do Salão do Imóvel Ademi-ES (Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo) é um desses momentos marcantes. O encontro já se consolidou como um dos mais antigos do segmento no Brasil e um dos mais relevantes no Espírito Santo. De 25 a 30 de novembro, ele retorna para mais uma edição: o “Salão do Imóvel Ademi-ES Top 100”, com 100 oportunidades de investimentos imobiliários em formato híbrido, que combinam o digital com o presencial a fim de ampliar o alcance e conveniência aos participantes.

Neste ano, o Salão traz inovações projetadas para fortalecer ainda mais o setor. Corretores e imobiliárias serão os protagonistas, reafirmando o papel essencial como elo entre compradores e vendedores.

Mais do que simples intermediários, os corretores imobiliários são facilitadores de sonhos, com sensibilidade e expertise para identificar as necessidades dos clientes e buscar as melhores soluções. Desde a realização do sonho da casa própria até a criação de espaços para novos negócios. O Salão do Imóvel 2024 quer valorizar e capacitar esses profissionais, oferecendo uma plataforma que destaque o trabalho valioso e dedicação.

Além disso, a edição deste ano apresenta uma seleção exclusiva de imóveis com condições especiais e ofertas competitivas, disponíveis tanto no portal digital quanto nas principais imobiliárias e pontos de venda do Estado: o Top 100

O evento também contará com palestras conduzidas por especialistas renomados em técnicas de vendas, tendências do mercado e produtividade, iniciativas que visam agregar valor aos profissionais do setor e fomentar novos negócios.

Mercado em alta

No Brasil, o setor imobiliário representa uma força vital para a economia, movimentando um dos maiores mercados de trabalho e promovendo desenvolvimento social. Em 2024, os dados falam por si: no primeiro semestre, o volume de financiamento imobiliário no país atingiu R$ 149,4 bilhões, registrando um crescimento de 30% em relação ao ano anterior.

Este cenário comprova que o setor permanece aquecido, impulsionado pela vontade dos brasileiros de conquistar um imóvel e pela resiliência da construção civil, que emprega milhares de profissionais e transforma cidades.

A pesquisa mais recente da Brain Inteligência Estratégica, inclusive, confirma essa tendência. No segundo trimestre de 2024, 48% dos entrevistados manifestaram intenção de adquirir um imóvel nos próximos dois anos. O Espírito Santo tem se revelado um terreno fértil para o setor: a economia capixaba vem registrando crescimento superior à média nacional, atraindo tanto compradores quanto investidores que enxergam na região um potencial seguro para investimentos sólidos.

Agora entrando na era balzaquiana, ao completar 30 anos, o evento revela a maturidade de quem, ao longo de três décadas, consolidou o compromisso com o desenvolvimento do mercado e tem fortalecido relações comerciais.