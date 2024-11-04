Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sustentável

Carro elétrico em alta. Pontos de recarga em condomínios exigem cuidado redobrado

Antes da instalação carregadores em condomínios, é necessário analisar capacidade do sistema elétrico para evitar sobrecargas e riscos de incêndio.

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 14:42

Públicado em 

04 nov 2024 às 14:42
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

carro elétrico, carro importado, mercado automotivo
Carro elétrico tem ganhado mercado, o que impacta também as configurações do condomínio Crédito: Shutterstock
Patrícia Sperandio*
Carros elétricos e híbridos estão em alta no Brasil. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), as vendas de veículos elétricos leves no país atingiram um patamar recorde de quase 94 mil unidades em 2023.
Nos primeiros cinco meses de 2024, de acordo com os dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), cerca de 26.000 unidades de automóveis 100% elétricos foram emplacados, o que representa um aumento de 34% ante a totalidade do ano passado.
Nessa onda também está o Espírito Santo. O Estado teve o maior emplacamento de carros eletrificados no país, em 2023, atingindo o percentual de 169%. Foram 2.846 carros emplacados, segundo a ABVE. A capital, Vitória, se destacou com o maior percentual de crescimento de compra desse tipo de veículo (195%), atrás apenas de Campinas (247%), em São Paulo.
A popularização dos veículos elétricos traz benefícios para a mobilidade sustentável. No entanto, é importante estar atento aos potenciais riscos que acompanham essa tecnologia. Um dos principais desafios enfrentados pelos proprietários e condomínios é a possibilidade de incêndios relacionados ao uso e carregamento desses veículos.
Antes de instalar carregadores em condomínios, é necessário realizar uma análise adequada da capacidade do sistema elétrico existente para evitar sobrecargas e riscos de incêndio.
Os condomínios que não possuem tomada de carro elétrico devem contratar um engenheiro elétrico especializado, que vai elaborar um laudo a partir de um estudo, como  a análise da estrutura do condomínio para verificar a possibilidade de instalação das tomadas em cada vaga de garagem.
É também muito importante estar atento à potência da tomada. Há o carregamento mais rápido, que requer muito mais da energia da estrutura do condomínio, e o carregamento mais demorado, que leva entre duas e quatro horas, exigindo menos da estrutura do condomínio.
Para garantir a segurança nos condomínios de maneira geral, recomenda-se que o veículo esteja estacionado na vaga o mais longe possível da rota de fuga.
Se possível, instalar um sensor de fumaça para que seja alertado do início do incêndio e ficar fácil e possível o combate e extinção às chamas. As paredes das garagens entre as vagas e unidades habitacionais deverão ser do tipo corta-fogo, e que seja instalado hidrante de coluna nas proximidades das vagas para combater eventuais casos de incêndio em veículos elétricos.
Embora o carro elétrico esteja em alta no Brasil, as regras e normas oficiais ainda não foram definidas pelos órgãos competentes.
Por isso, é importante ressaltar que, mesmo com todas as orientações apresentadas, quando a regra for estabelecida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), tais orientações poderão não ter mais validade, e certamente sofrerão mudanças.
Dessa forma, condomínios e moradores precisarão seguir outras recomendações e o projeto deverá ser executado de acordo com as novas diretrizes.

MAIS SOBRE MERCADO IMOBILIÁRIO

A hora certa de investir em imóveis

A nova alta da Selic e seus efeitos no setor imobiliário

Otimização e compartilhamento de espaços empresariais

O futuro do crédito imobiliário no Brasil

Profissão do corretor de imóveis completa 62 anos de regulamentação

*Patrícia Sperandio é vice-presidente do segmento de administração de condomínios da Ademi-ES

Mercado Imobiliário

Analises semanais do setor de imoveis com especialistas da Associacao das Empresas do Mercado Imobiliario (Ademi-ES), Conselho Regional de Corretores de Imoveis (Creci-ES) e Sindicato Patronal de Condominios (Sipces).

Tópicos Relacionados

Condomínio Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem é suspeito de arrombar o estabelecimento e levar um notebook, um celular, máquinas de cartão e acessórios eletrônicos.
Dupla é detida após furto a loja no centro de Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados