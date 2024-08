Profissão do corretor de imóveis completa 62 anos de regulamentação

A história do corretor de imóveis é marcada por desafios e conquistas. Crédito: Shutterstock

O mês de agosto é especial para os corretores de imóveis em todo o Brasil, e especialmente para aqueles do Espírito Santo. Em 2023, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES) celebra 62 anos da regulamentação dessa profissão, essencial para o setor imobiliário e para o desenvolvimento urbano.

Desde a regulamentação, em 27 de agosto de 1962, através da Lei nº 4.116, o corretor de imóveis passou a desempenhar um papel fundamental no equilíbrio do mercado imobiliário, atuando como elo entre compradores e vendedores, garantindo a segurança jurídica das transações e oferecendo orientações qualificadas a todos os envolvidos.

Aurélio Cápua Dallapicula, presidente do Creci-ES, destaca a importância da data: "celebrar os 62 anos da regulamentação da profissão é reconhecer a relevância do nosso trabalho para o crescimento do mercado imobiliário e para a realização do sonho da casa própria de milhões de brasileiros. Nosso compromisso é manter a transparência, a ética e a ajuda na capacitação contínua dos nossos profissionais", diz.

A história do corretor de imóveis é marcada por desafios e conquistas. Antes da regulamentação, a intermediação de compra e venda de imóveis era realizada sem muitas garantias, o que frequentemente causava fraudes e prejuízos para os envolvidos. A criação dos conselhos regionais e a regulamentação da profissão trouxe mais segurança e profissionalismo ao setor.

Os corretores de imóveis são responsáveis por diversas atividades, incluindo a avaliação e comercialização de imóveis, consultoria sobre a legislação vigente, e orientação sobre financiamentos e investimentos imobiliários. Eles são peças-chave tanto para quem busca adquirir um imóvel quanto para quem deseja vender ou alugar, atuando em um mercado dinâmico que exige constante atualização e conhecimento.

No Espírito Santo, o Creci-ES desempenha um papel essencial na formação e fiscalização dos profissionais, assegurando que todos sigam normas éticas e legais. A entidade oferece cursos, seminários e workshops para a capacitação contínua dos corretores, além de zelar pela proteção dos consumidores.

Raízes da profissão começaram no século XX

A profissão de corretor de imóveis teve seu início já constatado em texto bíblico de Gênesis, mas suas raízes vieram no início do século XX, quando o crescimento urbano e a necessidade de intermediação imobiliária começaram a demandar profissionais especializados.

Inicialmente, os corretores eram indivíduos que, conhecendo bem a área urbana, ajudavam compradores e vendedores na aproximação e negociação de propriedades. Com o tempo, a formalização e a regulamentação da profissão se expandiram, objetivando garantir transparência e segurança nas transações imobiliárias.

Refletindo sobre o corretor capixaba, verifica-se que este profissional, atuando no Espírito Santo, enfrenta um mercado diversificado e dinâmico, marcado pelo crescimento econômico da região.

Com um cenário imobiliário em expansão, o corretor capixaba precisa estar constantemente atualizado, não apenas em relação aos imóveis, mas também às legislações e tendências de mercado. A capacidade de adaptação e o conhecimento local são diferenciais que podem potencializar a atuação e contribuir significativamente para o desenvolvimento econômico do Estado.

Posse da nova diretoria

Presidente Aurélio Cápua Dallapicula com diretor do Cofeci Vilmar Pinto no dia da sua posse . Crédito: Creci-ES/Divulgação

Em uma eleição marcada pela confiança e reconhecimento do trabalho realizado, o presidente do Creci-ES, Aurélio Cápua Dallapicula, foi reeleito com 74,41% dos votos. O pleito, realizado em 4 de junho, consolidou o compromisso da atual gestão com a categoria dos corretores de imóveis, em uma vitória expressiva e significativa.

O empossamento ocorreu no dia 27 de junho e teve a presença do ilustre diretor do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), Vilmar Pinto. A cerimônia, marcada por compromissos assumidos, destacou a importância da continuidade na excelência da gestão, somando-se à experiência e inovação trazidas pelos novos membros.

Nova diretoria do Creci-ES, que foi eleita em junho. Crédito: Creci-ES/Divulgação

No cenário de importantes transformações no mercado imobiliário do Espírito Santo, a recente eleição da nova diretoria do Creci-ES marca o início de um ciclo promissor. Assumindo um mandato que se estenderá de 1º de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2027, o presidente eleito, Aurélio Dallapicula, e sua diretoria visam fortalecer e modernizar a atuação do órgão.

Programação especial

O Creci-ES está se preparando para celebrar em grande estilo o Dia do Corretor de Imóveis, que acontece em 27 de agosto. Este ano é especialmente significativo, pois marca os 62 anos da regulamentação desta importante profissão. Para homenagear os corretores de imóveis, O Creci-ES organizou uma programação cultural rica e diversificada ao longo de todo o mês, proporcionando uma série de eventos imperdíveis para os profissionais do setor juntamente com seus amigos e familiares.

A programação inclui desde atividades esportivas, como corrida, até palestras com especialistas renomados e cerimônias de reconhecimento. Veja a agenda completa e não perca nenhuma atração:

Agenda: mês do corretor de imóveis

04/08: corrida Creci-ES , na praia de Camburi, a partir das 7h. Comece o mês com energia e disposição participando da nossa corrida.

, na praia de Camburi, a partir das 7h. Comece o mês com energia e disposição participando da nossa corrida. 23/08: celebração do Dia do Corretor de Imóveis de Aracruz , no Sítio Santa Joana, às 20h. Um evento especial dedicado aos corretores do município de Aracruz e convidados das regiões próximas que desejarem participar.

, no Sítio Santa Joana, às 20h. Um evento especial dedicado aos corretores do município de Aracruz e convidados das regiões próximas que desejarem participar. 26/08: Missa dos Corretores , às 19h, na rua Fortunato Ramos 345, Praia do Canto, Vitória. Ação de graças. Um momento de reflexão e agradecimento pelo caminho percorrido pelos profissionais do setor.

, às 19h, na rua Fortunato Ramos 345, Praia do Canto, Vitória. Ação de graças. Um momento de reflexão e agradecimento pelo caminho percorrido pelos profissionais do setor. 28/08: plenária & palestra com Nailor Marques , às 18h30. Discussões relevantes e insights valiosos para o mercado imobiliário com o renomado Nailor Marques.

, às 18h30. Discussões relevantes e insights valiosos para o mercado imobiliário com o renomado Nailor Marques. 29/08: palestra com Rui Martins , especialista em comercialização de imóveis em Portugal (a confirmar), às 19h. Uma oportunidade imperdível para aprender sobre o mercado imobiliário em Portugal com um dos maiores especialistas do setor.

, especialista em comercialização de imóveis em Portugal (a confirmar), às 19h. Uma oportunidade imperdível para aprender sobre o mercado imobiliário em Portugal com um dos maiores especialistas do setor. 31/08: celebração do Mês do Corretor, às 21h, no Ilha Buffet (av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória). O ponto alto das comemorações, será a cerimônia do dia 31 de agosto, pois a expectativa é que todos os corretores capixabas possam se reunir no evento, a celebração inclui homenagens e entrega de colibris aos profissionais que se destacaram ao longo do ano.

Para mais informações sobre a programação, visite o site www.crecies.gov.br ou entre em contato por telefone ou mensagem: (27) 3314-0066.

Não perca esta chance de celebrar e fortalecer ainda mais a profissão de corretor de imóveis.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais