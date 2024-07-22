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O modelo MLS nos EUA e a eficiência da gestão exclusiva de imóveis

Sistema é uma é uma base de dados que permite aos corretores de imóveis compartilharem informações detalhadas sobre propriedades à venda

Públicado em 

22 jul 2024 às 17:20
Mercado Imobiliário

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Mercado Imobiliário

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Modelo americano promove maior responsabilidade e incentiva os corretores a investirem de forma significativa na promoção de cada propriedade Crédito: Freepik
Como empresário do mercado imobiliário no Brasil, minha mudança para os Estados Unidos foi uma revelação em termos de eficiência e transparência na comercialização de imóveis. O sistema MLS (Multiple Listing Service) é uma dessas inovações que capturaram minha atenção por sua eficácia em conectar vendedores e compradores através de uma rede compartilhada de informações sobre os imóveis disponíveis no mercado.
O MLS é uma base de dados que permite aos corretores de imóveis compartilharem informações detalhadas sobre propriedades à venda, ampliando consideravelmente o alcance e a visibilidade de cada imóvel. No Brasil, a prática comum envolve a divulgação de imóveis por múltiplas imobiliárias simultaneamente, o que muitas vezes resulta em uma competição predatória e uma confusão para os compradores sobre qual agente possui o mandato legítimo sobre a venda do imóvel.
A gestão exclusiva, que é a norma nos EUA através do MLS, assegura que apenas um corretor tenha a exclusividade de vender um determinado imóvel, garantindo maior controle sobre a negociação e potencialmente uma transação mais rápida e eficiente. Este modelo promove uma maior responsabilidade e incentiva os corretores a investirem de forma significativa na promoção de cada propriedade, beneficiando tanto vendedores quanto compradores.
Além disso, o MLS favorece a transparência, pois todas as informações do imóvel, incluindo preço, condições e histórico de transações anteriores, são disponibilizadas abertamente aos corretores participantes. Isso ajuda a estabelecer um preço de mercado mais justo e a evitar a sobrevalorização ou subvalorização dos imóveis.
No contexto brasileiro, a implementação de um sistema semelhante ao MLS poderia resolver muitos dos problemas enfrentados pelo mercado imobiliário, incluindo a fragmentação da oferta e a falta de transparência nas transações. Uma plataforma unificada não apenas simplificaria o processo de compra e venda, mas também aumentaria a confiança dos investidores, que teriam acesso a informações completas e verificadas.
Por fim, a experiência com o MLS nos Estados Unidos demonstrou que a centralização da informação e a exclusividade na gestão de vendas não limitam a competição, mas sim a canalizam de maneira saudável e produtiva. É um modelo que proporciona eficiência e equidade, elementos que são essenciais para o dinamismo e a integridade de qualquer mercado imobiliário.
Adotar práticas semelhantes no Brasil poderia ser um passo significativo para a modernização do nosso mercado, trazendo mais segurança, agilidade e lucratividade para todos os envolvidos. Como empresário e observador, vejo essa possibilidade não apenas como uma inovação, mas como uma necessidade urgente para o desenvolvimento do setor imobiliário no país.
Rodrigo Gomes de Almeida, Conselheiro Superior da Ademi-ES, membro do Conselho de Administração da MORAR Construtora e CEO da Victoria Quality Homes
Rodrigo Almeida: “No contexto brasileiro, a implementação de um sistema semelhante ao MLS poderia resolver muitos dos problemas enfrentados pelo mercado imobiliário” Crédito: Andressa Freitas/Divulgação

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