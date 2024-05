Ademi-ES celebra 45 anos focada no desenvolvimento e fortalecimento do mercado imobiliário

*Eduardo Fontes



A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) completa 45 anos no dia 9 de maio. Fundada em 1979 por um grupo de empresários do setor capixaba, a entidade reúne as principais empresas do segmento e se dedica ao planejamento e condução de ações para profissionalizá-lo e fortalecê-lo cada vez mais.



Desde que iniciou suas atividades, a Ademi-ES tem trabalhado com foco em um objetivo comum: fomentar o mercado para que as empresas possam, por meio de uma atuação séria e responsável, contribuir para o desenvolvimento sustentável das cidades.