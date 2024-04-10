Sustentabilidade em alta no mercado imobiliário do ES

Construções verdes e utilização de materiais sustentáveis são algumas das características essenciais para atrair compradores preocupados com o meio ambiente Crédito: Shutterstock

*Myrion Fachetti

A sustentabilidade é uma tendência mundial e as construtoras no Espírito Santo estão atentas à demanda. A crescente conscientização ambiental impulsiona o mercado sustentável e se torna um critério de escolha entre os consumidores. Inclusive, prefeituras e governos também já começam a notar a importância da sustentabilidade e trazem iniciativas nessa área para os projetos públicos.

Construções verdes, uso eficiente de energia, reaproveitamento de água e utilização de materiais sustentáveis são algumas das características essenciais para atrair compradores preocupados com o meio ambiente.

Embora o investimento em sustentabilidade ainda encontre a barreira da viabilidade financeira, pois sistemas sustentáveis são um custo importante a ser considerado no empreendimento, as empresas caminham para o lado certo, tanto na gestão da obra quanto em entregar ao cliente final sistemas que priorizam a proteção do meio ambiente e a economia no consumo.

Por isso, ano a ano, tendências inovadoras e sustentáveis têm surgido e conquistado cada vez mais espaço. É o caso da sustentabilidade socioambiental, um movimento mundial que se intensificou após a pandemia. O seu propósito vai além do impacto ambiental e foca no valor concedido às pessoas através da sustentabilidade.

Outras fortes tendências são a economia circular, que diz respeito à reciclagem e reutilização de recursos, e as energias renováveis, que já são bem conhecidas e seguem firmes e em expansão no mercado.

Além dessas ações, a utilização de tecnologia verde como aliada da sustentabilidade, em que inovações serão aplicadas para monitorar e otimizar o uso de recursos, poderá prever eventos climáticos extremos e desenvolver soluções inteligentes que irão impulsionar a eficiência operacional.

Nesse contexto, é também importante destacar o papel fundamental da educação, uma vez que, por meio dela, a nova geração será capacitada para implantar e criar sistemas eficientes e focados no futuro do planeta.

Além disso, a sustentabilidade impacta no bolso dos moradores e no ambiente em que está inserido. Podemos dar o exemplo do aproveitamento de água de chuva e geração de energia elétrica. Se um empreendimento é entregue com esse tipo de sistema, significa que as contas de energia elétrica e consumo de água serão menores e essa economia é uma vantagem direta para as famílias.

Em relação as cidades, que se deparam com problemas como poluição e ilhas de calor, os empreendimentos sustentáveis irão contribuir para minimizar esses problemas. Um exemplo prático e eficiente é a gestão de resíduos implementada na execução da obra e na operação do edifício. A tendência da gentileza urbana, que é um conjunto de ações que tornam os empreendimentos mais conectados à cidade, pode gerar a criação de áreas verdes e aumento da arborização que irão ajudar a diminuir as ilhas de calor.

Por essa razão, atualmente, é essencial falar em consumo responsável. Ao buscar um empreendimento com foco sustentável, estamos todos procurando não apenas as vantagens diretas de economia nas taxas de consumo, mas também empresas que sejam responsáveis ambientalmente.

Assim, agimos coletivamente em prol das gerações futuras.

Myrion Fachetti: é essencial falar em consumo responsável Crédito: Divulgação