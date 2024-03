Espírito Santo se destaca como local promissor para investimentos imobiliários

No ano de 2024, espera-se um cenário otimista no mercado imobiliário capixaba. Crédito: Shutterstock

O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES) retorna o ano com o presidente Aurélio Capua Dallapicula, que tem mais de 33 anos atuando como empresário no ramo imobiliário com atividade efetiva de corretor de imóveis e também é advogado especializado em direito Imobiliário e outras áreas. O presidente nos traz boas perspectivas e avaliações para o mercado este ano de 2024.



“No ano de 2024, espera-se um cenário otimista no mercado imobiliário capixaba. O Estado do Espírito Santo tem se destacado nas últimas décadas como um local promissor para investimentos imobiliários, devido ao crescimento econômico e melhorias na infraestrutura”, afirma o presidente.

O presidente ainda reforça que a perspectiva para o setor imobiliário em 2024 é impulsionada por diversos fatores. Um deles é o aumento da demanda por moradias, tanto para compra quanto para aluguel. O crescimento populacional, o desenvolvimento de novas áreas urbanas e a geração de empregos contribuem para a procura por imóveis.

Além disso, a economia capixaba tem apresentado um bom desempenho nos últimos anos, o que gera confiança para investimentos no setor imobiliário. O Estado tem se destacado em alguns segmentos, como o turismo e o setor de petróleo e gás, indústria naval com significativo aumento do nível e oferta de empregos, o que atrai investidores e impulsiona o mercado imobiliário.

Aurelio Capua Dallapicula também é conselheiro federal do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) e esteve presente no Congresso Nacional na luta pela inclusão da categoria para menor incidência de impostos.

A Câmara dos Deputados aprovou em julho do ano passado a reforma tributária (PEC 45/2019). A proposta busca a simplificação do sistema tributário substituindo cinco tributos sobre consumo (IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS) por um Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) dual e um imposto seletivo, na qual foram 382 votos a favor, 118 contrário e três abstenções

O presidente do Creci-ES, Aurélio Capua Dallapicula acompanhou a votação da reforma tributária. Crédito: Creci-ES/Divulgação

O sistema Cofeci-Creci, sob a liderança do presidente João Teodoro e com a representação junto ao congresso do conselheiro federal Aurélio Dallapicula e demais membros da Comissão de Assuntos Parlamentares (CAP), atuaram na inclusão da categoria no enquadramento para menor incidência de impostos com a reforma tributária em curso.

Depois de aprovada na Câmara Federal a matéria será submetida ao Senado da República. Houve significativa contribuição do presidente para que seja rejeitado o PL 2.283/21 ou que haja aplicação de substitutivo que favorece os Corretores de Imóveis

Como coordenador da Comissão de Elaboração de Resoluções e Projetos de normatizações (Cerp) o presidente Aurelio Capua Dallapicula conseguiu concluir e apresentar para aprovação em plenário do novo Código de Processo Disciplinar vigente faz mais de 40 anos.

Importantes contribuições também já foram e serão dadas pelo conselheiro federal e presidente em relação à modernização e atualização da legislação, mormente para avanços favoráveis à categoria, como a exigência de formação superior para o exercício das atividades profissionais imobiliárias.

O combate ao exercício ilegal é uma constante, inclusive posições firmes contrárias as locações por plataformas digitais de forma desregulamentada e contrárias ao direito.

Ainda teremos importantes avanços e parcerias internacionais para todo o mercado com a oferta gratuita para os profissionais na divulgação de seus negócios pelo portal UITOP.com.br.

Este ano de 2024, completamos 62 anos de profissão regulamentada e a comemoração já começou. Para o alto e avante!

