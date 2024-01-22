Destaque do ES no mercado imobiliário nacional vai continuar

As exepctativas de acordo com os especialistas, é de que o setor siga em crescimento e valorização no Estado Crédito: Shutterstock

*Aurélio Capua Dallapicula

A perspectiva para o setor imobiliário em 2024 é impulsionada por diversos fatores. Um deles é o aumento da demanda por moradias, tanto para compra quanto para aluguel.

O crescimento populacional, o desenvolvimento de novas áreas urbanas e a geração de empregos contribuem para a procura por imóveis.

Além disso, a economia capixaba tem apresentado um bom desempenho nos últimos anos, o que gera confiança para investimentos no setor imobiliário.

O Espírito Santo tem se destacado em alguns segmentos, como o turismo e o setor de petróleo e gás, o que atrai investidores e impulsiona o mercado imobiliário.

No ano de 2024, espera-se um cenário otimista no mercado imobiliário capixaba. O Estado do Espírito Santo tem se destacado nas últimas décadas como um local promissor para investimentos imobiliários, devido ao crescimento econômico e melhorias na infraestrutura.

O IDH dos capixabas, em especial na Capital têm sido um dos melhores ou melhor no Brasil ao longo dos últimos anos. Outro fator que contribui para uma perspectiva positiva é a queda nas taxas de juros e medidas de estímulo do governo, que facilitam o acesso ao crédito imobiliário. Isso tende a atrair mais compradores, impulsionando as vendas de imóveis.

No entanto, é importante ressaltar que o mercado imobiliário é suscetível a diversas variáveis econômicas e políticas, que podem influenciar positiva ou negativamente o setor. Além disso, mudanças no cenário internacional, como crises econômicas, podem afetar o mercado imobiliário local.

*Aurélio Capua Dallapicula é presidente eleito do Creci-ES.