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Destaque do ES no mercado imobiliário nacional vai continuar

No ano passado, o setor imobiliário demonstrou mais uma vez seu potencial, não só na capital mas como em todo o Estado, que deve continuar sua trajetória ascendente

Públicado em 

22 jan 2024 às 02:58
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

mercado imobiliário, valorização de imóveis
As exepctativas de acordo com os especialistas, é de que o setor siga em crescimento e valorização no Estado Crédito: Shutterstock
*Aurélio Capua Dallapicula
A perspectiva para o setor imobiliário em 2024 é impulsionada por diversos fatores. Um deles é o aumento da demanda por moradias, tanto para compra quanto para aluguel.
O crescimento populacional, o desenvolvimento de novas áreas urbanas e a geração de empregos contribuem para a procura por imóveis.
Além disso, a economia capixaba tem apresentado um bom desempenho nos últimos anos, o que gera confiança para investimentos no setor imobiliário. 
O Espírito Santo tem se destacado em alguns segmentos, como o turismo e o setor de petróleo e gás, o que atrai investidores e impulsiona o mercado imobiliário.
No ano de 2024, espera-se um cenário otimista no mercado imobiliário capixaba. O Estado do Espírito Santo tem se destacado nas últimas décadas como um local promissor para investimentos imobiliários, devido ao crescimento econômico e melhorias na infraestrutura.
O IDH dos capixabas, em especial na Capital têm sido um dos melhores ou melhor no Brasil ao longo dos últimos anos. Outro fator que contribui para uma perspectiva positiva é a queda nas taxas de juros e medidas de estímulo do governo, que facilitam o acesso ao crédito imobiliário. Isso tende a atrair mais compradores, impulsionando as vendas de imóveis.
No entanto, é importante ressaltar que o mercado imobiliário é suscetível a diversas variáveis econômicas e políticas, que podem influenciar positiva ou negativamente o setor. Além disso, mudanças no cenário internacional, como crises econômicas, podem afetar o mercado imobiliário local.
*Aurélio Capua Dallapicula é presidente eleito do Creci-ES.
Para o presidente do Creci-ES, Aurélio Capua Dallapicula, em toda locação imobiliária é de extrema importância a participação do corretor de imóveis
Aurélio Capua Dallapicula: destaques do ES em áreas diversas atraem investidores e impulsionam o mercado imobiliário Crédito: Arquivo pessoal

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