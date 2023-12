Quais as tendências do mercado imobiliário para 2024?

* Aurélio Capua Dallapicula



O mercado imobiliário em 2024 é um cenário difícil de se prever com precisão, pois muitos fatores podem influenciar seu desenvolvimento. No entanto, com base nas tendências atuais, é possível fazer algumas suposições sobre o que esperar nesse período.



É provável que os preços dos imóveis continuem aumentando gradativamente ao longo dos anos, uma vez que a demanda por moradias e investimentos imobiliários continua em alta. No entanto, pode haver variações regionais e setoriais, com alguns mercados imobiliários experimentando crescimento mais acelerado do que outros.