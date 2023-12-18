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Quais as tendências do mercado imobiliário para 2024?

A demanda deve continuar alta em 2024, impulsionada pela população em constante crescimento e pela urbanização das cidades

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 01:58

Públicado em 

18 dez 2023 às 01:58
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário Mercado Imobiliário
visita virtual a um apartamento
A adoção de recursos como visitas virtuais, inteligência artificial e blockchain poderão facilitar a compra, venda e gestão de imóveis Crédito: Shutterstock
* Aurélio Capua Dallapicula
O mercado imobiliário em 2024 é um cenário difícil de se prever com precisão, pois muitos fatores podem influenciar seu desenvolvimento. No entanto, com base nas tendências atuais, é possível fazer algumas suposições sobre o que esperar nesse período.
É provável que os preços dos imóveis continuem aumentando gradativamente ao longo dos anos, uma vez que a demanda por moradias e investimentos imobiliários continua em alta. No entanto, pode haver variações regionais e setoriais, com alguns mercados imobiliários experimentando crescimento mais acelerado do que outros.
Referente à demanda, é esperado que esta continue forte em 2024, impulsionada pela população em constante crescimento e pela urbanização das cidades. Além disso, o acesso ao crédito e as políticas de incentivo governamentais podem facilitar o financiamento e a compra de imóveis.
Porém, o investimento dentro do mercado imobiliário continuará sendo uma opção popular em 2024. Os investidores podem optar por comprar imóveis com a finalidade de aluguel, a fim de obter renda passiva, ou para revenda, a fim de obter lucro com a valorização do imóvel ao longo do tempo.
A sustentabilidade será uma tendência importante no mercado imobiliário em 2024. Os compradores e investidores podem optar por imóveis que sejam energeticamente eficientes, tenham sistemas de captação de água de chuva, sejam construídos com materiais sustentáveis ​​e possuam fontes renováveis ​​de energia.
Tudo isso, agregado à tecnologia, continuará a desempenhar um papel importante no mercado imobiliário em 2024. A adoção de recursos como visitas virtuais, inteligência artificial e blockchain poderão facilitar a compra, venda e gestão de imóveis.
É possível, ainda, que novas formas de moradia sejam desenvolvidas até 2024, como casas modulares, co-living, coworking e outros conceitos inovadores. Essas opções podem se tornar uma alternativa atrativa para os compradores e investidores, especialmente os mais jovens.
Embora essas previsões sejam baseadas em tendências atuais, é importante lembrar que o mercado imobiliário é influenciado por uma série de fatores econômicos, sociais e políticos.
* Aurélio Capua Dallapicula é o presidente eleito Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES)
Para o presidente do Creci-ES, Aurélio Capua Dallapicula, em toda locação imobiliária é de extrema importância a participação do corretor de imóveis
Aurélio Capua Dallapicula: “A sustentabilidade será uma tendência importante no mercado imobiliário em 2024” Crédito: Arquivo pessoal

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Analises semanais do setor de imoveis com especialistas da Associacao das Empresas do Mercado Imobiliario (Ademi-ES), Conselho Regional de Corretores de Imoveis (Creci-ES) e Sindicato Patronal de Condominios (Sipces).

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