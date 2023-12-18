Quais as tendências do mercado imobiliário para 2024?

A adoção de recursos como visitas virtuais, inteligência artificial e blockchain poderão facilitar a compra, venda e gestão de imóveis Crédito: Shutterstock

* Aurélio Capua Dallapicula

O mercado imobiliário em 2024 é um cenário difícil de se prever com precisão, pois muitos fatores podem influenciar seu desenvolvimento. No entanto, com base nas tendências atuais, é possível fazer algumas suposições sobre o que esperar nesse período.

É provável que os preços dos imóveis continuem aumentando gradativamente ao longo dos anos, uma vez que a demanda por moradias e investimentos imobiliários continua em alta. No entanto, pode haver variações regionais e setoriais, com alguns mercados imobiliários experimentando crescimento mais acelerado do que outros.

Referente à demanda, é esperado que esta continue forte em 2024, impulsionada pela população em constante crescimento e pela urbanização das cidades. Além disso, o acesso ao crédito e as políticas de incentivo governamentais podem facilitar o financiamento e a compra de imóveis.

Porém, o investimento dentro do mercado imobiliário continuará sendo uma opção popular em 2024. Os investidores podem optar por comprar imóveis com a finalidade de aluguel, a fim de obter renda passiva, ou para revenda, a fim de obter lucro com a valorização do imóvel ao longo do tempo.

A sustentabilidade será uma tendência importante no mercado imobiliário em 2024. Os compradores e investidores podem optar por imóveis que sejam energeticamente eficientes, tenham sistemas de captação de água de chuva, sejam construídos com materiais sustentáveis ​​e possuam fontes renováveis ​​de energia.

Tudo isso, agregado à tecnologia, continuará a desempenhar um papel importante no mercado imobiliário em 2024. A adoção de recursos como visitas virtuais, inteligência artificial e blockchain poderão facilitar a compra, venda e gestão de imóveis.

É possível, ainda, que novas formas de moradia sejam desenvolvidas até 2024, como casas modulares, co-living, coworking e outros conceitos inovadores. Essas opções podem se tornar uma alternativa atrativa para os compradores e investidores, especialmente os mais jovens.

Embora essas previsões sejam baseadas em tendências atuais, é importante lembrar que o mercado imobiliário é influenciado por uma série de fatores econômicos, sociais e políticos.

* Aurélio Capua Dallapicula é o presidente eleito Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES)