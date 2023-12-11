Segurança e planejamento devem ser prioridades para condomínios no final do ano

A segurança é um elemento essencial para garantir a tranquilidade dos moradores Crédito: Eugene Barmin/Freepik

*Gedaias Freire da Costa

Enfim, chegamos ao mês de dezembro, ou final de ano. Férias escolares, festividades de Natal e Ano Novo nas áreas comuns ou unidades privativas, condôminos tirando férias, imóveis vazios, outros cheios de visitas. É a rotina anual dos condomínios residenciais.

Para completar, prestadores de serviços em variados segmentos em recesso, atuando apenas mediante plantão, recesso do Poder Judiciário e suspensão dos prazos no período de 20/12/23 a 20/01/24.

Tudo isso demanda planejamento do síndico e das administradoras de condomínios para garantir que a manutenção e conservação das áreas comuns estejam em dia e em perfeito funcionamento para este período de festas e recessos.

Além disso, deve-se orientar porteiros e demais empregados para o cumprimento de suas atividades e alinhar as demandas com os prestadores de serviços, afinal, a “máquina condominial” não pode parar, ou seja, condomínio funciona 24 horas, pode apresentar problema a qualquer momento e é preciso, em determinadas situações, intervenções imediatas.

A segurança é um elemento essencial para garantir a tranquilidade dos moradores. Por isso, treinar e capacitar porteiros para as rotinas e procedimentos no controle de entrada e saída de pessoas, fazer o devido registro dos visitantes, observar as câmeras de monitoramento são atividades fundamentais para zelar pelas pessoas e patrimônio.

Neste período de festas, exercer tolerância, paciência e equilíbrio é ser diferente. Deixe os aborrecimentos de lado, cultive a paz e o amor para conciliar os conflitos. Os síndicos são agentes pacificadores que exercem esta missão, equilibrando os interesses individuais e coletivos na família condominial. É direito de todos usarem de suas unidades e áreas comuns, mas respeitando o próximo, o seu vizinho.

Seja criativo: ilumine o condomínio com luzes e arranjos de Natal. É o momento para celebrar o nascimento, de renovar as esperanças por um mundo melhor. Não podemos esperar. Cada um deve fazer a sua parte, atuando como agentes transformadores.

Faça o mapeamento das demandas que o seu condomínio precisará implantar em 2024. Envolva os condôminos, seja transparente. Quando envolvemos equipe, a vitória vem com maior facilidade e sabor de união. Afinal, time vitorioso tem um técnico, um líder que é fonte de inspiração. Seja você este síndico. Depende apenas de você e suas ações.

Os desafios nos impulsionam a vencer etapas, quebrar barreiras, buscar a melhor performance de todos, colher resultados. Sentir que o nosso condomínio tem uma gestão profissional, com colaboradores afinados e em sintonia, o que exige de todos, cooperação.

O Sipces, fonte de conhecimento e informações, também estará de recesso, mas com plantão para atender às demandas urgentes, retirar dúvidas e contribuir com os síndicos na implementação da decisão mais adequada a cada problema que surgir. Em 2024 novos cursos e palestras ampliarão os horizontes dos síndicos comprometidos com o aprendizado, com a melhoria contínua dos seus processos e serviços.

Desejamos a todos Feliz Natal, que o nascimento do filho seja a luz a nos guiar em todos os nossos momentos. Vamos brindar o novo, mesmo repleto de incertezas e inseguranças. Tem algo a ser construído, e esta construção envolve a todos. Você, síndico/síndica, condôminos e moradores, colaboradores e prestadores de serviços. Juntos podemos construir um amanhã promissor e cheio de vida.

Tenhamos parcerias, elementos fundamentais para o sucesso de qualquer organização. Agradecemos o Hub Imobi A Gazeta pelas janelas e oportunidades de ampliarmos nossa comunicação com os condomínios, condôminos e sociedade, mais justa e fraterna.

*Gedaias Freire da Costa é advogado e presidente do Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas de Administração de Condomínios do Espírito Santo (Sipces)