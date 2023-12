Segurança e planejamento devem ser prioridades para condomínios no final do ano

*Gedaias Freire da Costa Enfim, chegamos ao mês de dezembro, ou final de ano. Férias escolares, festividades de Natal e Ano Novo nas áreas comuns ou unidades privativas, condôminos tirando férias, imóveis vazios, outros cheios de visitas. É a rotina anual dos condomínios residenciais. Para completar, prestadores de serviços em variados segmentos em recesso, atuando apenas mediante plantão, recesso do Poder Judiciário e suspensão dos prazos no período de 20/12/23 a 20/01/24.

Além disso, deve-se orientar porteiros e demais empregados para o cumprimento de suas atividades e alinhar as demandas com os prestadores de serviços, afinal, a “máquina condominial” não pode parar, ou seja, condomínio funciona 24 horas, pode apresentar problema a qualquer momento e é preciso, em determinadas situações, intervenções imediatas.

A segurança é um elemento essencial para garantir a tranquilidade dos moradores. Por isso, treinar e capacitar porteiros para as rotinas e procedimentos no controle de entrada e saída de pessoas, fazer o devido registro dos visitantes, observar as câmeras de monitoramento são atividades fundamentais para zelar pelas pessoas e patrimônio.

Seja criativo: ilumine o condomínio com luzes e arranjos de Natal. É o momento para celebrar o nascimento, de renovar as esperanças por um mundo melhor. Não podemos esperar. Cada um deve fazer a sua parte, atuando como agentes transformadores.

O Sipces, fonte de conhecimento e informações, também estará de recesso, mas com plantão para atender às demandas urgentes, retirar dúvidas e contribuir com os síndicos na implementação da decisão mais adequada a cada problema que surgir. Em 2024 novos cursos e palestras ampliarão os horizontes dos síndicos comprometidos com o aprendizado, com a melhoria contínua dos seus processos e serviços.