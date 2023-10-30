Entenda como a IA pode ajudar no mercado imobiliário e gerar benefícios aos corretores

A tecnologia pode ser utlizada como aliada nas profissões, principalmente para os corretores Crédito: Shutterstock

*Aurélio Capua Dallapicula

A inteligência artificial (IA) pode ser utilizada no setor imobiliário de diversas maneiras para melhorar a eficiência e a experiência no atendimento ao cliente. Um ponto muito importante seria a personalização no atendimento online e 24 horas para o cliente. Com a IA é possível criar chatbots e assistentes virtuais capazes de interagir com os clientes de forma personalizada. Esses assistentes podem responder a perguntas frequentes, fornecer informações sobre propriedades disponíveis e até mesmo agendar visitas aos imóveis.

As recomendações de imóveis também podem ser feitas através das análises dos históricos de busca e preferências dos clientes para recomendar aqueles que melhor se adequam às suas necessidades e intenções. Isso pode ajudar os compradores a economizar tempo ao filtrar as opções disponíveis e encontrar imóveis que se encaixem nos seus critérios.

E claro, não poderia faltar nessa lista, a análise de crédito. A IA pode ser usada para analisar os históricos de crédito dos clientes, prever o risco de inadimplência e facilitar a aprovação de financiamentos imobiliários. Isso torna o processo de obtenção de crédito mais rápido e eficiente.

O que antes era algo distante para algumas imobiliárias, hoje temos a realidade virtual e aumentada. A IA pode ser usada também para criar visualizações em 3D e passeios virtuais de imóveis, permitindo que os clientes explorem propriedades sem a necessidade de visitá-las pessoalmente ou tão somente para a decisão final, quando ainda assim persistir dúvidas.

Isso economiza tempo, especialmente para compradores e investidores que estão distantes. Sem falar também na automação de tarefas. A IA pode automatizar tarefas administrativas, como a criação de contratos de locação, envio de documentos e acompanhamento de prazos. Isso permite que os corretores se concentrem em atividades mais estratégicas e de alto valor, melhorando a eficiência geral do processo de negociação imobiliária.

Essas são apenas algumas maneiras de como a inteligência artificial pode ser usada a nosso favor no setor imobiliário. Com o avanço contínuo da IA, podemos esperar que novas aplicações surjam e transformem ainda mais a indústria imobiliária. Mas vale ressaltar, que são coisas complementares a serviço do corretor.

Acreditamos ainda que o serviço jamais poderá ser substituto, por tudo que citamos. Tudo trazido pela tecnologia, será complementar ao serviço de qualidade e de consultoria já feito pelo corretor de imóveis.

* Aurélio Capua Dallapicula é presidente eleito do Creci-ES.