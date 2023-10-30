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Tecnologia e inovação

Entenda como a IA pode ajudar no mercado imobiliário e gerar benefícios aos corretores

A IA pode automatizar tarefas administrativas, como a criação de contratos de locação, envio de documentos e acompanhamento de prazos

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 01:58

Públicado em 

30 out 2023 às 01:58
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

Como a IA pode ser incluída no mercado imobiliário e gerar benefícios aos corretores de imóveis
A tecnologia pode ser utlizada como aliada nas profissões, principalmente para os corretores Crédito: Shutterstock
*Aurélio Capua Dallapicula
A inteligência artificial (IA) pode ser utilizada no setor imobiliário de diversas maneiras para melhorar a eficiência e a experiência no atendimento ao cliente. Um ponto muito importante seria a personalização no atendimento online e 24 horas para o cliente. Com a IA é possível criar chatbots e assistentes virtuais capazes de interagir com os clientes de forma personalizada. Esses assistentes podem responder a perguntas frequentes, fornecer informações sobre propriedades disponíveis e até mesmo agendar visitas aos imóveis.
As recomendações de imóveis também podem ser feitas através das análises dos históricos de busca e preferências dos clientes para recomendar aqueles que melhor se adequam às suas necessidades e intenções. Isso pode ajudar os compradores a economizar tempo ao filtrar as opções disponíveis e encontrar imóveis que se encaixem nos seus critérios.
E claro, não poderia faltar nessa lista, a análise de crédito. A IA pode ser usada para analisar os históricos de crédito dos clientes, prever o risco de inadimplência e facilitar a aprovação de financiamentos imobiliários. Isso torna o processo de obtenção de crédito mais rápido e eficiente.
O que antes era algo distante para algumas imobiliárias, hoje temos a realidade virtual e aumentada. A IA pode ser usada também para criar visualizações em 3D e passeios virtuais de imóveis, permitindo que os clientes explorem propriedades sem a necessidade de visitá-las pessoalmente ou tão somente para a decisão final, quando ainda assim persistir dúvidas.
Isso economiza tempo, especialmente para compradores e investidores que estão distantes. Sem falar também na automação de tarefas. A IA pode automatizar tarefas administrativas, como a criação de contratos de locação, envio de documentos e acompanhamento de prazos. Isso permite que os corretores se concentrem em atividades mais estratégicas e de alto valor, melhorando a eficiência geral do processo de negociação imobiliária.
Essas são apenas algumas maneiras de como a inteligência artificial pode ser usada a nosso favor no setor imobiliário. Com o avanço contínuo da IA, podemos esperar que novas aplicações surjam e transformem ainda mais a indústria imobiliária. Mas vale ressaltar, que são coisas complementares a serviço do corretor.
Acreditamos ainda que o serviço jamais poderá ser substituto, por tudo que citamos. Tudo trazido pela tecnologia, será complementar ao serviço de qualidade e de consultoria já feito pelo corretor de imóveis.
* Aurélio Capua Dallapicula é presidente eleito do Creci-ES.
Para o presidente do Creci-ES, Aurélio Capua Dallapicula, em toda locação imobiliária é de extrema importância a participação do corretor de imóveis
Aurélio Capua Dallapicula: "Tudo trazido pela tecnologia, será complementar ao serviço de qualidade e de consultoria já feito pelo corretor de imóveis" Crédito: Arquivo pessoal

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Analises semanais do setor de imoveis com especialistas da Associacao das Empresas do Mercado Imobiliario (Ademi-ES), Conselho Regional de Corretores de Imoveis (Creci-ES) e Sindicato Patronal de Condominios (Sipces).

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