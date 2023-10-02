Tecnologia no setor: um novo paradigma no mercado imobiliário

As transformações que estão ocorrendo no mercado vão além das melhorias na gestão empresarial Crédito: Shutterstock

*Sandro Carlesso

As rápidas transformações advindas da atual revolução tecnológica têm provocado significativos impactos no cenário empresarial, demandando novas abordagens e práticas em todos os setores, sem exceção.

Na construção civil, minha área de atuação, as mudanças se desdobram em múltiplas frentes. No âmbito construtivo, surgem diariamente novos equipamentos e procedimentos operacionais, otimizando o desempenho e a qualidade das obras. Do planejamento à execução, a tecnologia direciona a evolução dos projetos, produtos e processos, demandando competências atualizadas por parte dos gestores e colaboradores envolvidos na cadeia produtiva.

Importante destacar, também, que as transformações que estão ocorrendo no mercado vão além das melhorias na gestão empresarial. Em um cenário cada vez mais exigente, impactado por essas mudanças e pela entrada de novas construtoras, as empresas precisam reconhecer que não basta atender às demandas emergentes.

A humanização dos projetos também se tornou de suma relevância. Precisamos criar lares aconchegantes, transformando espaços e experiências. Esta abordagem mais acolhedora e centrada no ser humano vai ao encontro das necessidades do mercado que precisa reconhecer que a decisão de compra imobiliária também é uma jornada emocional.

É necessário, ainda, que as empresas se reinventem e modernizem suas estratégias de venda, incorporando até mesmo recursos como a inteligência artificial para enriquecer a coleta e análise de dados, proporcionando uma experiência ainda mais enriquecedora para o cliente. Isto porque, atualmente, os compradores têm à sua disposição uma ampla gama de recursos digitais para orientar suas decisões.

Nesse contexto, vale ressaltar que, embora a tecnologia seja valiosa, a presença do corretor mantém sua relevância como um elo humano fundamental no processo de aquisição imobiliária.

Paralelamente a essas mudanças, as construtoras do Espírito Santo têm procurado adotar abordagens sustentáveis para assegurar a viabilidade de seus negócios. A incorporação dos princípios ESG, pautados em práticas ambientais, sociais, de governança corporativa e de investimento responsável, é essencial. O compromisso com a sustentabilidade transcende o aspecto financeiro, influenciando a percepção de investidores e consumidores.

As empresas já estão compreendendo que o valor de seus negócios será ampliado se abraçarem práticas que respeitem o meio ambiente, promovam o bem-estar social e levem a transparência em suas operações. O sucesso é obtido por meio do alinhamento com a sociedade, seus valores, leis e o meio ambiente.

Cada empresa é responsável por estabelecer seus próprios pilares éticos e de gestão, investindo em aprendizado contínuo para acompanhar as transformações. Apenas assim conseguirão evoluir, prosperar e manter sua relevância.

O percurso não é fácil, requerendo transformações profundas na cultura corporativa e no comportamento dos colaboradores. Essa jornada exige comprometimento sólido da liderança, mas é inegável que a mudança focada no desenvolvimento é a rota exclusiva para o êxito.

*Sandro Carlesso é Conselheiro da Ademi-ES e Executivo da Impacto Engenharia