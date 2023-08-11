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Mês do corretor

Creci/ES comemora 61 anos de profissão regulamentada de corretor de imóveis

Conselho, ao longo do ano, tem se comprometido em planejar atividades que ajudem a valorizar cada vez mais a atividade e os profissionais

Públicado em 

11 ago 2023 às 11:57
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

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Os corretores de imóveis desempenham um papel fundamental no mercado, realizando a intermediação imobiliária e orientando clientes Crédito: Shutterstock
*Jade Olimpio
O mês do corretor, comemorado em agosto, é uma data importante para celebrar a profissão e reconhecer o trabalho dos corretores de imóveis. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci/ES), ao longo do ano, tem se comprometido em planejar atividades que ajudem a valorizar cada vez mais a atividade e os profissionais.
Geralmente, a agenda de realizações do mês do corretor inclui eventos, palestras, workshops e atividades especiais voltados para os corretores de imóveis. Durante essas atividades, os profissionais têm a oportunidade de se atualizarem sobre as novidades do mercado imobiliário, compartilharem experiências e fortalecer o networking.
Além disso, é comum que haja momentos de reconhecimento e premiação aos corretores que se destacaram ao longo do ano, seja pelos resultados alcançados, pelo comprometimento com a profissão ou por iniciativas inovadoras.
Também podem acontecer ações de responsabilidade social, como campanhas de doação de alimentos, agasalhos ou outras atividades em prol de comunidades carentes, demonstrando o lado solidário dos corretores e o seu compromisso com a sociedade.

Curiosidade histórica

O mês de agosto é considerado o mês dos Corretores de Imóveis no Brasil. Essa data foi escolhida em homenagem à fundação do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), que ocorreu em 27 de agosto de 1962, com a instituição legal da profissão.
Por isso, durante este mês, são realizadas diversas atividades e eventos com o objetivo de valorizar e destacar a importância da atuação dos corretores de imóveis para a segurança do mercado imobiliário.
Além disso, o mês de agosto é também marcado por campanhas educativas e de conscientização sobre as melhores práticas e cuidados a serem tomados na compra, venda, avaliação, consultoria e locação de imóveis.

A importância do corretor

Os corretores de imóveis desempenham um papel fundamental no mercado, realizando a intermediação imobiliária, orientando os clientes e garantindo a legalidade e segurança dos processos imobiliários e consequente progresso econômico.
Portanto, o mês de agosto é uma oportunidade para reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais, além de promover a valorização do setor imobiliário como um todo.
A Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária (PEC 45/2019), no dia 6 de julho. A proposta busca a simplificação do sistema tributário substituindo cinco tributos sobre consumo (IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS) por um Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) dual e outro Imposto Seletivo, na qual foram 382 votos a favor, 118 contrários e três abstenções
O sistema Cofeci-Creci, sob a liderança do presidente João Teodoro e com a representação junto ao Congresso do conselheiro federal Aurélio Dallapicula e membro da Comissão de Assuntos Parlamentares (CAP), atuaram na inclusão da categoria no enquadramento para menor incidência de impostos com a reforma tributária em curso. Depois de aprovada na Câmara Federal a matéria será submetida ao Senado da República.
Agosto completaremos 61 anos de atividades e a celebração já começou!
*Jade Olimpio é da comunicação do Creci/ES

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