Locação temporária por aplicativo: um conflito estabelecido

Decisão assemblear que impediu os autores de alojar hóspedes em seus apartamentos por meio de plataformas digitais. Ação julgada improcedente. Apelação dos autores. Locação, por temporada, de apartamento de propriedade dos autores. Pretensão de declaração de nulidade das cláusulas votadas em assembleia geral ordinária.

Não acolhimento. Assembleia que não proibiu a locação de apartamentos pelas plataformas digitais Airbnb e outros. Cláusulas que regulam novas regras para hospedagem temporária via Aribnb ou outros aplicativos semelhantes, entre elas cláusulas que limitaram o tempo mínimo de locação dos apartamentos localizados no edifício, número de locatários por unidades imobiliárias. Ausência de arbitrariedade. Assembleia regularmente realizada.

Medidas que, outrossim, visam manter a destinação original do edifício (residencial), o sossego e a segurança dos demais condôminos Art. 1.336, IV, do CC. Mero inconformismo com relação ao que decidido pela maioria.

Mantida a improcedência da ação, mas por fundamento diverso. Recurso improvido. (TJSP; AC 1057128-88.2019.8.26.0100; Ac. 14603867; São Paulo; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior; Julg. 04/05/2021; DJESP 07/05/2021; Pág. 2754