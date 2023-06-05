A importância da Frente Parlamentar do Mercado Imobiliário para o setor

O Creci-ES se empenhou na constituição da frente parlamentar, pois ela é importante para defender os interesses dos corretores de imóveis Crédito: Shutterstock

*Jade Olímpio

A Comissão de Assuntos Parlamentares do Sistema Cofeci-Creci trabalhou intensamente para formação da nova Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Mercado Imobiliário. A frente é composta por deputados e senadores que se organizam para defender o setor imobiliário e suas pautas no Congresso Nacional. Atualmente, cerca de 290 parlamentares a compõem.

Vale o destaque para o trabalho de mobilização realizado pela Comissão de Assuntos Parlamentares, inclusive elogiada pelo presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), João Teodoro.

A Comissão de Assuntos Parlamentares atualmente é composta por Márcio Bins (Creci-RS), Claudecir Contreiras (Creci-MT), Aurelio Dallapicula (Creci-ES), Aluísio Ferreira e Pedro Nogueira (Creci-PI).

O presidente em exercício do Creci-ES, Antônio Alberto Coutinho, também esteve presente, no dia 24 de maio, no ato de solenidade de lançamento da agenda parlamentar e da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Mercado Imobiliário.

Ao todo, nas duas Casas Parlamentares, há 594 representantes eleitos das 27 Unidades da Federação. Nesta legislatura, a frente será presidida pelo deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP).

Na mesma solenidade, o Sistema Cofeci-Creci apresentou a Agenda Legislativa dos Corretores de Imóveis 2023, com todos os projetos em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que impactam o mercado imobiliário.

Por que essa comissão é tão importante?

O Creci-ES se empenhou na constituição da frente parlamentar, pois ela é importante para defender os interesses dos corretores de imóveis, contribuir para a construção de políticas públicas que fortaleçam o mercado imobiliário do país e também visando o nosso Estado.

O presidente eleito do Creci-ES, juntamente com o presidente em exercício reforçaram seus compromissos com todo o Espírito Santo em trazer políticas públicas para toda a categoria e, claro, aos corretores de imóveis capixabas.

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