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Segurança

O Creci-ES tem papel fundamental na credibilidade do mercado imobiliário

Instituição protege a sociedade dos maus profissionais e combate os que tentam facilitar o exercício ilegal da profissão, levando mais segurança às transações imobiliárias

Públicado em 

26 jun 2023 às 15:11
Mercado Imobiliário

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Mercado Imobiliário

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Um corretor registrado no Creci-ES é um profissional que está em sintonia com as normas Crédito: Shutterstock
*Jade Olímpio
Prezados corretores de imóveis e apreciadores do setor imobiliário. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para apresentar a vocês as realizações do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES).
O Creci-ES como instituição autárquica federal, desempenha um papel fundamental na segurança e credibilidade do mercado imobiliário em nosso estado. Como agente regulador, tem a missão primordial de fiscalizar, orientar e disciplinar a atividade dos corretores de imóveis, assegurando que estejam em conformidade com as normas e as leis que regem a profissão.

Entendemos que, para alcançar nosso objetivo, é indispensável contar com a cooperação e proximidade dos corretores de imóveis. Reconhecemos que os corretores imobiliários são os profissionais responsáveis por intermediar os negócios imobiliários, proporcionando segurança e confiança para compradores, vendedores, locadores e inquilinos.
Nosso compromisso é garantir que os corretores possam exercer suas atividades com ética, conhecimento técnico e responsabilidade, resultando em transações seguras e justas para todos os envolvidos. Para isso, incentivamos a capacitação e a atualização profissional, por meio de cursos, palestras e eventos que visam aprimorar suas habilidades e conhecimentos.
Além disso, divulgamos no site https://www.crecies.gov.br orientações e esclarecimentos de dúvidas, tanto para os corretores de imóveis já cadastrados como para aqueles que desejam ingressar nessa área promissora. Nosso objetivo é ser um apoio constante para que os corretores possam desempenhar suas funções de maneira eficiente e dentro dos parâmetros legais.
Ao optar por um corretor de imóveis registrado no Creci-ES, a pessoa estará escolhendo um profissional que esteja em sintonia com as normas estabelecidas pelo órgão regulador. Essa escolha oferece a garantia de um serviço qualificado e confiável, respaldado por uma instituição comprometida com a excelência e a integridade.
Portanto, contamos com a colaboração de todos os corretores de imóveis para fortalecer e promover a segurança e credibilidade do mercado imobiliário no Espírito Santo. Juntos, podemos construir um ambiente favorável aos negócios e às relações transparentes entre compradores, vendedores, locadores, inquilinos e profissionais do ramo.
Sejam bem-vindos ao Creci-ES, a instituição que trabalha para o sucesso e a prosperidade do mercado imobiliário capixaba!
*Jade Olímpio é assessora de comunicação do Creci-ES.

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Análises semanais do setor de imóveis com especialistas da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-ES) e Sindicato Patronal de Condomínios (Sipces).

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