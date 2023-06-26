O Creci-ES tem papel fundamental na credibilidade do mercado imobiliário

Um corretor registrado no Creci-ES é um profissional que está em sintonia com as normas Crédito: Shutterstock

*Jade Olímpio

Prezados corretores de imóveis e apreciadores do setor imobiliário. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para apresentar a vocês as realizações do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES).

O Creci-ES como instituição autárquica federal, desempenha um papel fundamental na segurança e credibilidade do mercado imobiliário em nosso estado. Como agente regulador, tem a missão primordial de fiscalizar, orientar e disciplinar a atividade dos corretores de imóveis, assegurando que estejam em conformidade com as normas e as leis que regem a profissão.

Entendemos que, para alcançar nosso objetivo, é indispensável contar com a cooperação e proximidade dos corretores de imóveis. Reconhecemos que os corretores imobiliários são os profissionais responsáveis por intermediar os negócios imobiliários, proporcionando segurança e confiança para compradores, vendedores, locadores e inquilinos.

Nosso compromisso é garantir que os corretores possam exercer suas atividades com ética, conhecimento técnico e responsabilidade, resultando em transações seguras e justas para todos os envolvidos. Para isso, incentivamos a capacitação e a atualização profissional, por meio de cursos, palestras e eventos que visam aprimorar suas habilidades e conhecimentos.

Além disso, divulgamos no site https://www.crecies.gov.br orientações e esclarecimentos de dúvidas, tanto para os corretores de imóveis já cadastrados como para aqueles que desejam ingressar nessa área promissora. Nosso objetivo é ser um apoio constante para que os corretores possam desempenhar suas funções de maneira eficiente e dentro dos parâmetros legais.

Ao optar por um corretor de imóveis registrado no Creci-ES, a pessoa estará escolhendo um profissional que esteja em sintonia com as normas estabelecidas pelo órgão regulador. Essa escolha oferece a garantia de um serviço qualificado e confiável, respaldado por uma instituição comprometida com a excelência e a integridade.

Portanto, contamos com a colaboração de todos os corretores de imóveis para fortalecer e promover a segurança e credibilidade do mercado imobiliário no Espírito Santo. Juntos, podemos construir um ambiente favorável aos negócios e às relações transparentes entre compradores, vendedores, locadores, inquilinos e profissionais do ramo.

Sejam bem-vindos ao Creci-ES, a instituição que trabalha para o sucesso e a prosperidade do mercado imobiliário capixaba!