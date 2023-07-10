Imóveis sob medida ganham cada vez mais espaço no mercado

Os imóveis precisam combinar uma arquitetura moderna com design sofisticado Crédito: Shutterstock

*Rachel Menezes Gava

Todos sabemos que atender às expectativas do cliente faz parte da estratégia de atuação das empresas atualmente. E quando se trata do mercado imobiliário, essa atenção exige proporções ainda maiores.

É fácil de explicar: diariamente, surgem fatos e demandas novas que têm levado o setor a se reinventar e se mobilizar para atender às especificidades e aos serviços que o novo cliente busca.

O desafio é grande, porém, totalmente compreensível quando consideramos a rápida evolução que a sociedade vem vivenciando, pautada principalmente pela tecnologia e na busca do bem-estar e qualidade de vida de forma cada vez mais aprimorada, apurada, refinada.

O conceito de "bem viver", que até recentemente estava mais relacionado à função primordial de moradia confortável, tornou-se um dos principais objetos de desejo do capixaba. A pandemia funcionou como um acelerador desse processo. Durante dois anos fomos direcionados a ficar reclusos em nossas casas e passamos a valorizar aspectos como conforto, mais espaço, funcionalidade, design e contato com a natureza.

Por isso, já foi a época em que os principais critérios das construtoras ao lançarem um empreendimento residencial se baseavam no tripé localização, tamanho do imóvel e áreas de lazer. Não basta mais oferecer um produto de qualidade a um preço justo para atrair e fidelizar clientes. É preciso mais!

Os imóveis, especialmente os de alto padrão, hoje, precisam combinar uma arquitetura moderna com design sofisticado; devem ter projetos que incluam elementos como automação e diversos serviços que promovam qualidade de vida, bem-estar e tempo livre. As pessoas desejam ter mais tempo para si e para suas famílias e curtir esses momentos todos os dias, e não apenas nos fins de semana.

Os clientes estão também mais atentos às propostas de acabamento, aos detalhes alinhados às tendências de design. O imóvel precisa ser top, inovador, além de oferecer soluções arquitetônicas sustentáveis e muita área verde.

Os empreendimentos que estão sendo construídos com este perfil, no Espírito Santo, entre outras facilidades, estão sendo entregues com muitas conveniências modernas para facilitar o dia a dia e garantir mais tempo para o bem viver de seus moradores. Espaço Delivery refrigerado, bike point, sala de reunião, pet care, academias bem equipadas, infraestrutura de biometria e carregamento de veículos elétricos, design diferenciado, paisagismo mais elaborado são alguns deles.

Essas e muitas outras são novas demandas que a sociedade vem apontando a cada dia e que abrangem todos os empreendimentos. Cabe aos arquitetos e empreendedores a missão de reinventar o conceito de “bem viver”, compreender as dinâmicas sociais, transformar tudo em projetos e construções que façam sentido para esse novo mundo impactado pelos tempos modernos.

Tempos em que tecnologia e, ao mesmo tempo, a valorização dos elementos da natureza e o contato com ela começam a fazer parte do pacote de exigências e de diferenciações de imóveis de alto padrão.

E esse é um movimento irreversível. O novo jeito de construir moradias, pautado por mudanças sugeridas pela sociedade e pelos clientes cada vez mais exigentes e detalhistas, não tem volta. Nós, empresários, precisamos entender e interpretar os desejos e necessidades dos nossos clientes em cada projeto que construímos. Seja uma casa, um apartamento ou outro tipo de moradia.

Afinal, mesmo com todas as mudanças da atualidade, uma coisa nunca muda: a atuação das empresas é e deverá continuar sendo focada no cliente. É ele quem dita os rumos dos nossos investimentos, dos novos projetos, do novo futuro que iremos viver e como vamos “morar” nesse futuro.

*Rachel Menezes Gava é vice-presidente da Ademi-ES