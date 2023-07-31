Linhares: economia pulsante na Região Norte do Espírito Santo

Linhares, a cidade do futuro e das oportunidades Crédito: Prefeitura de Linhares

*Ramiro Helmer

O mercado imobiliário de Linhares passa por um momento promissor, impulsionado por diversos fatores econômicos que contribuem para o crescimento e desenvolvimento da cidade. O município, que por muito tempo era considerado interiorano, agora se transforma em um polo de crescimento no Norte do Estado e atrai pessoas de todos os lugares em busca de oportunidade de trabalho e qualidade de vida.

A área empresarial regional está em plena movimentação, com a implantação de novas indústrias em diversos segmentos. Esses investimentos trazem uma série de benefícios para a economia local, como a geração de empregos e naturalmente o aquecimento do mercado imobiliário.

O primeiro termômetro dessa mudança é sentido no mercado de locação em imóveis residenciais, em que a demanda é maior que a oferta devido à alta procura registrada nos últimos anos.

Diante desse contexto, o mercado imobiliário vem se adaptando a essa realidade, tendo uma ação ativa do setor construtivo, com lançamento de loteamentos, condomínios fechados, edifícios e, principalmente, na construção de casas em bairros já consolidados, sendo esse último o mais requisitado pelo linharense.

Além disso, Linhares está prestes a inaugurar seu aeroporto, o que representa um marco para o desenvolvimento da região, já que tornará a cidade mais acessível, facilitando a mobilidade e a logística, com consequente atração de novos investimentos e fortalecimento do mercado imobiliário.

Os agentes locais do mercado imobiliário acompanham de perto essa movimentação positiva também atenta ao futuro, já que o aumento da demanda imobiliária pede que o PDM (Plano Diretor Municipal) seja atualizado.

Dessa forma, esta lei municipal será capaz de atender às necessidades da população e dos novos investimentos, com a garantia de um desenvolvimento urbano sustentável e equilibrado para o município.

O cenário de crescimento evidencia o fortalecimento de Linhares como um polo de desenvolvimento da Região Norte do Espírito Santo. A atividade industrial pujante e o agronegócio consolidado e cada vez mais forte, aliados à alta demanda imobiliária por imóveis comerciais, industriais e residenciais, são confirmações claras desse momento promissor.

Linhares tem potencial e está se tornando uma referência regional em crescimento econômico e qualidade de vida.

*Ramiro Helmer, representante da Ademi-ES em Linhares, diretor do Secovi-ES e diretor da Helmer Imóveis.