Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desenvolvimento

Linhares: economia pulsante na Região Norte do Espírito Santo

O município se transforma em um polo de crescimento no Norte do Estado e atrai pessoas de todos os lugares em busca de oportunidade de trabalho e qualidade de vida

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 11:34

Públicado em 

31 jul 2023 às 11:34
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

Linhares, a cidade do futuro e das oportunidades
Linhares, a cidade do futuro e das oportunidades Crédito: Prefeitura de Linhares
*Ramiro Helmer
O mercado imobiliário de Linhares passa por um momento promissor, impulsionado por diversos fatores econômicos que contribuem para o crescimento e desenvolvimento da cidade. O município, que por muito tempo era considerado interiorano, agora se transforma em um polo de crescimento no Norte do Estado e atrai pessoas de todos os lugares em busca de oportunidade de trabalho e qualidade de vida.
A área empresarial regional está em plena movimentação, com a implantação de novas indústrias em diversos segmentos. Esses investimentos trazem uma série de benefícios para a economia local, como a geração de empregos e naturalmente o aquecimento do mercado imobiliário.

O primeiro termômetro dessa mudança é sentido no mercado de locação em imóveis residenciais, em que a demanda é maior que a oferta devido à alta procura registrada nos últimos anos.
Diante desse contexto, o mercado imobiliário vem se adaptando a essa realidade, tendo uma ação ativa do setor construtivo, com lançamento de loteamentos, condomínios fechados, edifícios e, principalmente, na construção de casas em bairros já consolidados, sendo esse último o mais requisitado pelo linharense.
Além disso, Linhares está prestes a inaugurar seu aeroporto, o que representa um marco para o desenvolvimento da região, já que tornará a cidade mais acessível, facilitando a mobilidade e a logística, com consequente atração de novos investimentos e fortalecimento do mercado imobiliário.
Os agentes locais do mercado imobiliário acompanham de perto essa movimentação positiva também atenta ao futuro, já que o aumento da demanda imobiliária pede que o PDM (Plano Diretor Municipal) seja atualizado.
Dessa forma, esta lei municipal será capaz de atender às necessidades da população e dos novos investimentos, com a garantia de um desenvolvimento urbano sustentável e equilibrado para o município.
O cenário de crescimento evidencia o fortalecimento de Linhares como um polo de desenvolvimento da Região Norte do Espírito Santo. A atividade industrial pujante e o agronegócio consolidado e cada vez mais forte, aliados à alta demanda imobiliária por imóveis comerciais, industriais e residenciais, são confirmações claras desse momento promissor.
Linhares tem potencial e está se tornando uma referência regional em crescimento econômico e qualidade de vida.
*Ramiro Helmer, representante da Ademi-ES em Linhares, diretor do Secovi-ES e diretor da Helmer Imóveis.
Ramiro Helmer, representante da Ademi-ES em Linhares, diretor do Secovi-ES e diretor da Helmer Imóveis
Ramiro Helmer: "O cenário de crescimento evidencia o fortalecimento de Linhares como um polo de desenvolvimento da Região Norte do Espírito Santo" Crédito: Ademi-ES/Divulgação

MAIS EM MERCADO IMOBILIÁRIO

Por que a comunicação nos condomínios é importante?

Entenda como a reforma tributária afetará os corretores de imóveis

Imóveis sob medida ganham cada vez mais espaço no mercado

Locação temporária por aplicativo: um conflito estabelecido

O Creci-ES tem papel fundamental na credibilidade do mercado imobiliário

Mercado Imobiliário

Analises semanais do setor de imoveis com especialistas da Associacao das Empresas do Mercado Imobiliario (Ademi-ES), Conselho Regional de Corretores de Imoveis (Creci-ES) e Sindicato Patronal de Condominios (Sipces).

Tópicos Relacionados

Economia Linhares Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados