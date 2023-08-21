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Profissionalismo

Corretor de imóveis: a importância do profissional nas transações imobiliárias

A escolha por um corretor de imóveis credenciado pelo Creci é determinante ao comprar, vender ou alugar propriedades

Públicado em 

21 ago 2023 às 01:58
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

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Além de uma consultoria assertiva, o corretor oferece a imparcialidade Crédito: Shutterstock
* Flávio Dantas
O dia 27 de agosto é dedicado ao profissional que desempenha um papel crucial na concretização da compra de propriedades, sejam elas residenciais ou comerciais: o corretor de imóveis. Ele atua como intermediário, facilitando as transações de compra, venda e locação, e garantindo segurança e confiança tanto para clientes quanto proprietários.
A escolha por um corretor de imóveis credenciado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) é determinante ao comprar, vender ou alugar propriedades.
O Corretor de Imóveis, assim como as imobiliárias, possui diversas responsabilidades em uma intermediação, especialmente em relação à documentação. Para assegurar a qualidade do serviço, regem a atividade a Lei 6.530/78, o Decreto 81.871/78, o Código de Ética Profissional e outras normas.
Além de uma consultoria assertiva, o corretor oferece a imparcialidade. Ele une as aspirações dos envolvidos, proprietário e cliente, buscando equilíbrio no acordo. Sua presença também otimiza o uso do tempo, intermediando as interações entre as partes, agendando visitas, conduzindo negociações e economizando tempo para o cliente.
O corretor sempre analisa a região em que o imóvel está inserido, levantando as vantagens e serviços disponíveis no bairro e redondezas, maximizando os benefícios da propriedade, o que pode atrair maior volume de potenciais compradores.
Adicionalmente, alguns destes profissionais são registrados no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários (CNAI) e estão aptos a avaliar imóveis tanto para venda quanto para locação. Isso garante a definição adequada de preços, respaldada por um laudo que justifica o valor estimado.
O corretor de imóveis credenciado desempenha, assim, um papel fundamental nas transações imobiliárias, fornecendo não apenas credibilidade, mas também segurança e tranquilidade a todas as partes envolvidas. Sua atuação é imprescindível para o sucesso em qualquer negociação imobiliária e a confiança de fazer um bom negócio.
* Flávio Dantas é CEO da Flavio Dantas Imóveis e vice-presidente da Ademi-Secovi/ES
Flávio Dantas, CEO da Flavio Dantas Imóveis e vice-presidente da Ademi-Secovi/ES
Flávio Dantas: "O corretor de imóveis credenciado desempenha, assim, um papel fundamental nas transações imobiliárias" Crédito: Ademi-ES/Divulgação

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