A evolução tecnológica e o desafio de administrar condomínios

Além das mudanças tecnológicas, a administração de condomínios passou a exigir habilidades adicionais Crédito: Shutterstock

*Patricia Sperandio

A história da tecnologia testemunhou a evolução constante das ferramentas humanas, desde a invenção de instrumentos de caça até a criação do fogo, da roda e a introdução da eletricidade.

Cada uma dessas inovações tinha como objetivo primordial facilitar a vida das pessoas. As mentes criativas por trás dessas ideias sempre buscaram contribuir para o progresso da sociedade.

Uma evolução que ocorre em um ritmo tão acelerado, atualmente, que chega a desafiar até mesmo algumas gerações mais antigas, com dificuldade em acompanhá-la.

O mercado imobiliário acompanha essa tendência, expandindo-se constantemente. Shopping centers, condomínios residenciais e comerciais, e outros empreendimentos urbanos se tornaram cada vez mais atraentes e necessários para aqueles que buscam uma melhor qualidade de vida.

Esta reflexão é importante para entendermos que as pessoas estão, cada vez mais, concentrando-se em suas carreiras, desenvolvimento pessoal e vida familiar, o que naturalmente diminui o tempo disponível para outras responsabilidades, como a gestão de condomínios.

O que costumava ser feito de forma "intuitiva", muitas vezes por uma única pessoa na condição de síndico (a), teve que evoluir para atender às demandas do mercado.

A informatização de processos, a aceleração das comunicações, a simplificação do acesso a documentos e a redução da burocracia foram incorporadas em busca do conforto e segurança dos moradores e trabalhadores desses empreendimentos, os condôminos.

Além das mudanças tecnológicas, a administração de condomínios passou a exigir habilidades adicionais em diversas áreas, como gestão administrativa, financeira, fiscal, recursos humanos, organização de assembleias, controle de manutenção e inspeções regulares para identificar necessidades de reparos.

Também passou a ser necessário lidar com a gestão de conflitos e pessoas, entre outras responsabilidades que tornaram essencial a presença de profissionais qualificados, devidamente registrados nos conselhos regionais de administração, para prevenir e solucionar os desafios do dia a dia.

Assim como a tecnologia, que avança a um ritmo cada vez mais acelerado, as responsabilidades relacionadas à administração dos condomínios também se modernizaram e adquiriram complexidade.

A escolha por uma empresa competente para gerenciá-los é crucial, não apenas para garantir o bem-estar dos condôminos e a valorização do patrimônio, mas também para permanecer alinhada com o espírito evolutivo que tem moldado a história da humanidade.

Em um mundo como o nosso, em constante transformação, promover uma gestão eficiente e adaptável é essencial para o sucesso das nossas comunidades urbanas.

E é nesse contexto, repleto de desafios e inovações tecnológicas, que consideramos importante destacar a relevância do trabalho em conjunto de todos os atores envolvidos na gestão condominial.

A começar por aqueles que, diariamente, convivem e transitam nos condomínios, sejam eles residenciais ou comerciais: as pessoas. Indivíduos com hábitos, formação, idades e objetivos totalmente distintos.

Também as empresas de administração de condomínios que, devidamente registradas no Conselho Regional, se dedicam com sua equipe interna para compreender e colocar em prática as regras, obrigações e inovações que, a todo o instante, chegam ao mercado.

E, por fim e tão importante quanto os demais, o síndico. Representante legal eleito pelos condôminos e principal personagem da pirâmide de gestão condominial, esse relevante profissional tem, inclusive, a sua data celebrada nesse mês (30 de novembro).

Aproveito, assim, para parabenizar a categoria. A todos os síndicos e síndicas que aceitam o desafio de assumir esse importante papel, os nossos agradecimentos e a nossa homenagem.

* Patricia Sperandio é vice-presidente do segmento de administradoras de condomínios da Ademi-ES e CEO do Grupo Confiança