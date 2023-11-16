Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inovações

A evolução tecnológica e o desafio de administrar condomínios

Entenda como o mercado imobiliário acompanha essa tendência, expandindo-se constantemente

Públicado em 

16 nov 2023 às 17:30
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

A evolução tecnológica e o desafio de administrar condomínios
Além das mudanças tecnológicas, a administração de condomínios passou a exigir habilidades adicionais Crédito: Shutterstock
*Patricia Sperandio
A história da tecnologia testemunhou a evolução constante das ferramentas humanas, desde a invenção de instrumentos de caça até a criação do fogo, da roda e a introdução da eletricidade. 
Cada uma dessas inovações tinha como objetivo primordial facilitar a vida das pessoas. As mentes criativas por trás dessas ideias sempre buscaram contribuir para o progresso da sociedade.
Uma evolução que ocorre em um ritmo tão acelerado, atualmente, que chega a desafiar até mesmo algumas gerações mais antigas, com dificuldade em acompanhá-la.
O mercado imobiliário acompanha essa tendência, expandindo-se constantemente. Shopping centers, condomínios residenciais e comerciais, e outros empreendimentos urbanos se tornaram cada vez mais atraentes e necessários para aqueles que buscam uma melhor qualidade de vida.
Esta reflexão é importante para entendermos que as pessoas estão, cada vez mais, concentrando-se em suas carreiras, desenvolvimento pessoal e vida familiar, o que naturalmente diminui o tempo disponível para outras responsabilidades, como a gestão de condomínios. 
O que costumava ser feito de forma "intuitiva", muitas vezes por uma única pessoa na condição de síndico (a), teve que evoluir para atender às demandas do mercado.
A informatização de processos, a aceleração das comunicações, a simplificação do acesso a documentos e a redução da burocracia foram incorporadas em busca do conforto e segurança dos moradores e trabalhadores desses empreendimentos, os condôminos.
Além das mudanças tecnológicas, a administração de condomínios passou a exigir habilidades adicionais em diversas áreas, como gestão administrativa, financeira, fiscal, recursos humanos, organização de assembleias, controle de manutenção e inspeções regulares para identificar necessidades de reparos. 
Também passou a ser necessário lidar com a gestão de conflitos e pessoas, entre outras responsabilidades que tornaram essencial a presença de profissionais qualificados, devidamente registrados nos conselhos regionais de administração, para prevenir e solucionar os desafios do dia a dia.
Assim como a tecnologia, que avança a um ritmo cada vez mais acelerado, as responsabilidades relacionadas à administração dos condomínios também se modernizaram e adquiriram complexidade. 
A escolha por uma empresa competente para gerenciá-los é crucial, não apenas para garantir o bem-estar dos condôminos e a valorização do patrimônio, mas também para permanecer alinhada com o espírito evolutivo que tem moldado a história da humanidade.
Em um mundo como o nosso, em constante transformação, promover uma gestão eficiente e adaptável é essencial para o sucesso das nossas comunidades urbanas.
E é nesse contexto, repleto de desafios e inovações tecnológicas, que consideramos importante destacar a relevância do trabalho em conjunto de todos os atores envolvidos na gestão condominial.
A começar por aqueles que, diariamente, convivem e transitam nos condomínios, sejam eles residenciais ou comerciais: as pessoas. Indivíduos com hábitos, formação, idades e objetivos totalmente distintos.
Também as empresas de administração de condomínios que, devidamente registradas no Conselho Regional, se dedicam com sua equipe interna para compreender e colocar em prática as regras, obrigações e inovações que, a todo o instante, chegam ao mercado.
E, por fim e tão importante quanto os demais, o síndico. Representante legal eleito pelos condôminos e principal personagem da pirâmide de gestão condominial, esse relevante profissional tem, inclusive, a sua data celebrada nesse mês (30 de novembro).
Aproveito, assim, para parabenizar a categoria. A todos os síndicos e síndicas que aceitam o desafio de assumir esse importante papel, os nossos agradecimentos e a nossa homenagem.
* Patricia Sperandio é vice-presidente do segmento de administradoras de condomínios da Ademi-ES e CEO do Grupo Confiança
A evolução tecnológica e o desafio de administrar condomínios
Patricia Sperandio: "Em um mundo como o nosso, em constante transformação, promover uma gestão eficiente e adaptável é essencial para o sucesso das nossas comunidades urbanas" Crédito: Divulgação

LEIA MAIS EM MERCADO IMOBILIÁRIO

Entenda como a IA pode ajudar no mercado imobiliário e gerar benefícios aos corretores

A queda da Selic e o mercado imobiliário: o que esperar?

Tecnologia no setor: um novo paradigma no mercado imobiliário

A nova norma de garantia e o que muda nas relações entre incorporador, cliente e condomínio

Tecnologia e sustentabilidade em condomínios e administradoras

Mercado Imobiliário

Analises semanais do setor de imoveis com especialistas da Associacao das Empresas do Mercado Imobiliario (Ademi-ES), Conselho Regional de Corretores de Imoveis (Creci-ES) e Sindicato Patronal de Condominios (Sipces).

Tópicos Relacionados

Tecnologia Condomínio Gestão Condominial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados