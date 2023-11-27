Creci/ES anuncia lançamento de portal gratuito para corretores

Novo portal tem o objetivo de fortalecer e organizar cada vez mais a profissão de corretor de imóveis Crédito: Shutterstock

*Antônio Coutinho

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região/ES (Creci-ES) lançou o portal UITOP.com.b, desenvolvido pensando em valorizar 100% o trabalho do corretor capixaba e também de todo o corretor de imóveis ao redor do mundo.

Este portal é feito em parceria com o Creci/ES e tem o objetivo de fortalecer e organizar cada vez mais a profissão, destacando a importância e o papel vital de cada corretor em nosso Estado. Ele tem zero de custo com o máximo de benefício, já que todos os recursos são gratuitos.

Coração capixaba e alcance internacional! Apesar de ser para todo o mundo, a criação é puramente capixaba.

Aurélio Capua Dallapicula, presidente eleito do Creci/ES conta que percebeu e ouviu a demanda trazida pelos corretores de imóveis e também destacou a facilidade do portal. Segundo ele, a transição é super simples: você, um corretor novato ou veterano em portais, é facilitada toda a migração, seja ela via arquivo, seja via API.

E ainda complementa, ao dizer que tem apoio incondicional do Creci/ES. “Estamos juntos nessa! Contando sempre com o suporte e ferramentas do Conselho para validar e valorizar quem realmente é profissional”, diz.

Creci/ES incentiva

Mostre seu estilo. Personalize seu perfil, adicionando seu toque pessoal com fotos, descrições e até uma URL única! O suporte é feito por meio do WhatsApp. Um probleminha ou dúvida? O WhatsApp está sempre ligado para você.

Reforçamos o convite para que se registre no UITOP.com.br e importe seu catálogo de imóveis. Afinal, esta é uma oportunidade ímpar de fazer parte de um portal que coloca o corretor no centro de tudo, e que tem a cooperação direta do Creci/ES.

Dê o primeiro passo e inicie sua migração agora. Estamos no WhatsApp para qualquer suporte necessário. Unidos, fortalecemos nossa profissão e destacamos a excelência do corretor capixaba.