Pensando em aproveitar promoções de imóveis? Atenção a essas dicas

01

Pesquise e compare

Antes de fechar negócio, faça uma pesquisa detalhada dos imóveis disponíveis e compare preços, condições de pagamento e localizações. Tenha atenção aos detalhes e verifique se o valor promocional realmente compensa.

02

Verifique a reputação da construtora ou imobiliária

Certifique-se de que a empresa responsável pela venda do imóvel é confiável e tem um bom histórico. Consulte o Creci-ES para saber se a empresa está devidamente registrada.

03

Analise a documentação

Antes de assinar qualquer contrato, peça a documentação necessária e verifique se está tudo em ordem. Solicite sempre o auxílio de um profissional corretor de imóveis com registro ativo no Creci-ES, que irá garantir a legalidade da transação. www.crecies.gov.br pode consultar online sobre Corretores e Imobiliárias.

04

Visite o imóvel

Se possível, agende uma visita ao imóvel antes de comprá-lo. Assim, você poderá verificar as condições reais da propriedade e se ela atende às suas expectativas.

05

Avalie a localização

Verifique se a região é de seu interesse e se oferece a infraestrutura necessária para o seu dia a dia, como transporte, comércio e serviços. Considere também a segurança e a valorização da região.

06

Planeje o financiamento

Caso opte por financiar o imóvel, procure se informar sobre as melhores opções de crédito no mercado e planeje-se financeiramente para arcar com as parcelas mensais.

07

Consulte um profissional