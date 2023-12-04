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Negociação segura

Pensando em aproveitar promoções de imóveis? Atenção a essas dicas

Creci-ES reforça os cuidados necessários na hora de comprar um imóvel, principalmente em períodos de grandes descontos, como Black Friday e final de ano

Públicado em 

04 dez 2023 às 17:41
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

Corretor de imóveis
Na hora de aproveitar os descontos para comprar um imóvel, escolha sempre a assessoria de um corretor imobiliário Crédito: Freepik
* Aurélio Capua Dallapicula
O final de ano está aí e com ele, diversas promoções e descontos imperdíveis, a exemplo da semana da Black Friday, mas que muitas empresas decidem postergar. E quando o assunto é comprar um imóvel, é essencial ter alguns cuidados para realizar um investimento seguro e satisfatório.
Seguem algumas dicas importantes para quem pretende aproveitar essa época para adquirir a tão sonhada casa ou apartamento. Lembrando que é sempre importante a assessoria de corretor de imóveis.

01

Pesquise e compare

Antes de fechar negócio, faça uma pesquisa detalhada dos imóveis disponíveis e compare preços, condições de pagamento e localizações. Tenha atenção aos detalhes e verifique se o valor promocional realmente compensa.

02

Verifique a reputação da construtora ou imobiliária

Certifique-se de que a empresa responsável pela venda do imóvel é confiável e tem um bom histórico. Consulte o Creci-ES para saber se a empresa está devidamente registrada.

03

Analise a documentação

Antes de assinar qualquer contrato, peça a documentação necessária e verifique se está tudo em ordem. Solicite sempre o auxílio de um profissional corretor de imóveis com registro ativo no Creci-ES, que irá garantir a legalidade da transação. www.crecies.gov.br pode consultar online sobre Corretores e Imobiliárias.

04

Visite o imóvel

Se possível, agende uma visita ao imóvel antes de comprá-lo. Assim, você poderá verificar as condições reais da propriedade e se ela atende às suas expectativas.

05

Avalie a localização

Verifique se a região é de seu interesse e se oferece a infraestrutura necessária para o seu dia a dia, como transporte, comércio e serviços. Considere também a segurança e a valorização da região.

06

Planeje o financiamento

Caso opte por financiar o imóvel, procure se informar sobre as melhores opções de crédito no mercado e planeje-se financeiramente para arcar com as parcelas mensais.

07

Consulte um profissional

Se tiver dúvidas ou precisar de orientação, não hesite em procurar um corretor de imóveis credenciado. Ele está preparado para ajudá-lo nessa importante decisão.
Neste período de ofertas e descontos, a oportunidade de realizar o sonho da casa própria pode estar mais acessível, mas lembre-se de seguir essas dicas para fazer uma escolha segura e vantajosa.
* Aurélio Capua Dallapicula é o presidente eleito do Creci-ES
Aurélio Cápua Dallapicula
Aurélio Cápua Dallapicula: "Quando o assunto é comprar um imóvel, é essencial ter alguns cuidados para realizar um investimento seguro e satisfatório" Crédito: Comunicação Creci-ES/Divulgação

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Analises semanais do setor de imoveis com especialistas da Associacao das Empresas do Mercado Imobiliario (Ademi-ES), Conselho Regional de Corretores de Imoveis (Creci-ES) e Sindicato Patronal de Condominios (Sipces).

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