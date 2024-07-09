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Associação com os maiores escritórios de arquitetura do Brasil chega ao ES

Regional da Asbea no Espírito Santo já tem 20 escritórios locais participantes; objetivo é fortalecer o setor e atuar pelas cidades e pelos direitos da profissão

Públicado em 

09 jul 2024 às 17:32
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Arquitetura, arquiteto, projeto
Associação que chega ao Espírito Santo tem os escritórios de arquitetura mais influentes do país Crédito: Shutterstock
O Espírito Santo agora integra o seleto time de Estados com uma associação que representa os maiores escritórios de arquitetura do Brasil. Fundada há 51 anos, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (Asbea) tem regionais em Estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amazonas, Goiás, Pernambuco, Santa Catarina e Ceará. A formação da regional capixaba da Asbea conta, atualmente, com 21 escritórios de arquitetura do ES.
Esta não é a primeira vez que se discute a integração do Estado junto à associação, conta o presidente da Asbea ES, o arquiteto Heliomar Venancio. “Há uns 20 anos, alguns escritórios tentaram viabilizar, mas acabou não acontecendo. O Espírito Santo era o único Estado da Região Sudeste, até agora, que ainda não tinha a sua regional da Asbea”, conta.
Segundo Heliomar, a chegada da associação é importante, pois coloca o Estado no circuito dos grandes escritórios de arquitetura do país, que são os que têm os maiores projetos e os que ditam as tendências do que acontece no setor dentro e até mesmo fora do país.
“São 440 escritórios hoje, no Brasil inteiro, e era muito importante que o Espírito Santo estivesse representado. Com a regional, podemos divulgar o trabalho dos escritórios locais, além de atuar em bandeiras institucionais, como unificar a tabela de honorários e a entrega de desenhos. E também atuamos em um nível educacional, com palestras e também reivindicações do setor em pautas como a unificação do código de obras dos municípios”, explica.
Mesmo com uma formação recente, datada de 2 de julho, a Asbea ES já esteve presente na Fenarq Design, feira de Engenharia, Arquitetura e Design, que aconteceu em Cachoeiro, no mês passado. A associação também está confirmada para ser um dos expositores da ES Construção Brasil, primeira edição do evento, organizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), que acontece de 17 a 19 de julho.

Reunião Operacional da CasaCor ES

A Reunião Operacional da CasaCor ES vai ser nesta quarta-feira (10), às 16h, na área de lazer do Hotel Senac Ilha do Boi. As organizadoras da mostra Rita e Renata Tristão darão todas as orientações sobre o início das obras e contarão as novidades da 28ª edição, que retorna ao Clube Ítalo Brasileiro. O evento marca o planejamento inicial dos profissionais para a criação dos seus projetos.

Creci-ES elege nova diretoria

Nova diretoria do Creci-ES eleita para mandato até 2027
Nova diretoria do Creci-ES foi eleita para mais um mandato até dezembro de 2027 Crédito: Divulgação
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES) reelegeu o atual presidente, Aurélio Dallapicula, para mais um mandato até dezembro de 2027. A diretoria tomou posse em um evento solene, presidido pelo diretor do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), Vilmar Pinto, que ressaltou o papel do conselho na regulação do mercado imobiliário e na garantia da integridade das operações.
Em seu discurso de posse, o presidente reeleito do Creci-ES, Aurélio Dallapicula, reforçou a missão de promover a valorização da categoria e garantir a defesa dos interesses dos corretores de imóveis, além de enfatizar a importância da capacitação contínua e da adaptação às novas tecnologias no mercado imobiliário.
Aurélio Dallapicula e Vilmar Pinto
Aurélio Dallapicula e Vilmar Pinto durante cerimônia de posse Crédito: Divulgação
Entre as metas estabelecidas pela nova diretoria estão a realização de programas educativos e workshops, a ampliação dos serviços oferecidos pelo Creci-ES e o fortalecimento das relações institucionais.

Convenção de vendas e lançamento de luxo

A Grand Construtora recebe seu time de corretores parceiros, nesta quarta-feira (10), no Espaço Patrick Ribeiro, às 19h. A construtora irá apresentar novidades do mercado de alto luxo, que serão lançadas ainda em 2024 e também premiar os corretores campeões em vendas no Taj Home Resort e no Una Residence. Gustavo Rezende, diretor de Vendas da Grand, ainda vai apresentar a nova campanha de vendas, que ficará em vigor até dezembro deste ano.

Cachoeiro Stone Fair deve atrair 18 mil visitantes

Cachoeiro Stone Fair: feira de mármore e granito
Inscrições para a Cachoeiro Stone Fair já estão abertas Crédito: Divulgação
A Cachoeiro Stone Fair está marcada para acontecer de 27 a 30 de agosto, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim. A expectativa é atrair 18 mil visitantes, entre eles compradores de mais de 600 cidades brasileiras e de 28 países, para conferir de perto novidades em pedras, máquinas e insumos.
Esta será a 35ª edição da feira, que terá cerca de 200 marcas expositoras. Voltada para profissionais do setor, como marmoristas, arquitetos, designers, engenheiros, empresários, gestores, distribuidores, compradores, entre outros, o credenciamento já está aberto e é exclusivamente on-line pelo site www.cachoeirostonefair.com.br.

Premiação de corretores

A Mazzini e a igom, desenvolvedora de ativos imobiliários, vai realizar uma premiação dos líderes de venda do primeiro empreendimento da parceria das duas empresas, o Esquina. O encontro vai ser no dia 22 de agosto, na Casa Auá, no Barro Vermelho, em Vitória. Localizado em Jardim da Penha, com vista para o Mestre Álvaro, o Esquina terá duas torres, totalizando 122 unidades no total, com diferentes tipologias.

MRV quer fazer negócios com empresas capixabas

Reunião, negócios, reunião de negócios
Demandas da MRV para empresas capixabas serão apresentadas em rodada de negócios Crédito: Shutterstock
A MRV está em busca de fornecedores capixabas do setor de construção civil. As demandas serão apresentadas durante uma Rodada de Negócios na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória, no dia 24 de julho, às 8h30.
As inscrições para participar do evento podem ser feitas até o dia 12 de julho on-line. Dentre os segmentos de interesse da MRV estão: cerâmica; empresa de construção civil; fundação terraplanagem; instaladora hidráulica e elétrica; manutenção de máquinas; pavimentação; serviços de drywall; serviços externos e serviços metalmecânico e elétrico.

Atualização

15/07/2024 - 10:59
Na nota "Premiação de corretores" a data anterior (31 de julho) foi atualizada para 22 de agosto.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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