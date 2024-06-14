Construtoras lançam novos conceitos em empreendimentos na Grande Vitória

Parkside Residence é o novo produto da MRV e será construído em Valparaíso, na Serra, em frente ao Parque da Cidade Crédito: MRV/Divulgação

Três construtoras que atuam na Grande Vitória estão com lançamentos em Vitória e na Serra com características que atendem a padrões diferentes. Há desde unidades de 2 e 3 quartos com suíte, passando por imóvel pronto para locação, áreas comuns com conveniência para os moradores e também a estreia de um novo padrão de empreendimento.

A estreante aqui é a linha Class da MRV, focada em atender pessoas que pretendem financiar o imóvel por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), ou seja, uma linha acima do Minha Casa, Minha Vida, como já foi adiantado em dezembro, por Metro Quadrado

Com o nome de Parkside Residence, o novo produto da MRV será construído em Valparaíso, na Serra, em frente ao Parque da Cidade e terá apartamentos de 2 quartos com suíte e varanda, totalizando 248 unidades. Na área comum, o lazer vai contar com itens como piscinas, playground, salão de festas, espaço gourmet, pet place, espaço fitness descoberto, car wash, mercadinho, espaço para piquenique e até quadra de beach tênis. Os preços partem de R$ 380 mil.

“Este é o primeiro empreendimento dessa tipologia que lançamos na Serra. A nova linha de produtos visa atender a um público que quer dar um passo a mais na realização de seu sonho, conquistando um apartamento maior, mais bem localizado, com acabamentos diferenciados e com mais opções de lazer à sua disposição dentro do próprio condomínio”, explica Johann Souza, gestor comercial da MRV no Espírito Santo.

SMART LIVING

O Stay Bento Ferreira traz a modalidade conhecida como smart living, que combina tecnologia e conforto para os moradores Crédito: Casamorada/Divulgação

Indo para Vitória, outra estreia é a parceria da Casamorada Engenharia com a Housi, proptech de moradia sob demanda, que lança, em Bento Ferreira, o Stay Bento Ferreira. O novo projeto traz a modalidade conhecida como smart living, que combina tecnologia e conforto para otimizar a vida dos moradores.

Com foco no aluguel de curta duração - ou short stay - e também na modalidade de assinatura, o Stay Bento Ferreira terá 40 unidades residenciais e uma infraestrutura com salão gourmet, pátio com piscina, spa, academia coberta, área fitness descoberta, offices com workstations, lavanderia, minimercado e espaço para pets. Por meio de um aplicativo os moradores ainda terão acesso a serviços como limpeza, manutenção, mobilidade, lavanderia e alimentação, oferecidos por marcas parceiras.

“Bento Ferreira é muito bem localizado, contando com várias opções de gastronomia, dois dos melhores colégios da capital, um grande complexo esportivo público, o maior clube esportivo privado do estado, supermercados e padarias. O empreendimento está localizado em meio a tudo isso”, destaca Rodrigo Gomes Carvalho, sócio da Casamorada Engenharia.

FACILIDADES PARA MORADORES

O Camburi Reserve Proeng Home conta com unidades de 2 e 3 quartos com suíte Crédito: Proeng/Divulgação

E ainda no quesito de facilidades para moradores, outro lançamento é o da Proeng, em Jardim Camburi. Localizado na rua Carlos Lindenberg, o Camburi Reserve Proeng Home conta com unidades de 2 e 3 quartos com suíte e área privativa que varia de 63,38m² a 85,73m².

“No caso do Camburi Reserve Proeng Home, a localização é ímpar, pois está muito próxima a principal praça do bairro, que é a Nilze Mendes, que oferece muitas opções de lazer para toda família. Além disso, o empreendimento é completo com área de lazer e espaços funcionais únicos”, aponta Simone.

Com unidades a partir de R$ 682 mil, o empreendimento tem espaços funcionais, como convenience, facilities, bike point/repair, espaço beauty, coworking, sala de reunião, podcast, minimercado, pet home care e lavanderia compartilhada. Já a área de lazer terá itens como espaço gourmet, wine station, piscinas, deck molhado, sunset lounge, gourmet grill, game room, pub bar, spa com sauna e hidromassagem e espaço motriz.

Programa Acredita e os impactos para o mercado imobiliário Recentemente, o governo federal introduziu o Programa Acredita, que cria linhas de crédito, renegociação de dívidas de pequenos empresários e crédito imobiliário voltado para a classe média. Para o diretor do Secovi-ÉS e executivo da Gava Crédito Imobiliário, Ricardo Gava, o programa “cria um mercado secundário de crédito, permitindo que a Emgea (Empresa gestora de Ativos) atue como securitizadora ao comprar carteiras de crédito de instituições financeiras e revendê-las a investidores. Essa estratégia é projetada para liberar os bancos para expandir a oferta de novos empréstimos, com a meta de elevar o crédito imobiliário para cerca de 30% do PIB, um aumento considerável dos atuais 10%”.

Javé inaugura espaço de vendas nas montanhas

O Castle Hill da Javé já está com 75% das obras concluídas Crédito: Javé Construtora/Divulgação

A Javé Construtora inaugurou, na última semana, o espaço de vendas do seu primeiro loteamento no padrão resort residence, o Castle Hill. Lançado no ano passado, o empreendimento está localizado em Alto Castelinho, distrito de Vargem Alta e já está com 75% das obras concluídas.

O Castle Hill terá 109 lotes de 1.000m² a 9 mil m² em uma área de mais de 400 mil m² e uma reserva ecológica de mais de 120 mil m². O empreendimento terá comodidades no estilo pay per use e itens de lazer, como piscinas (inclusive aquecida), sauna, quadras, brinquedoteca, club social, minimercado, sala de conferência, espaços/trilhas de contemplação e até uma pousada de apoio para os donos de lotes acompanharem as obras das referidas casas. A entrega está prevista para agosto de 2025.