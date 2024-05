De Pedra Azul a SP: incorporadora capixaba prepara lançamentos para este ano

Lançamento em Pedra Azul será o primeiro de uma série de empreendimentos com conceito diferenciado. Crédito: Shutterstock

O mercado imobiliário de Pedra Azul, na Região Serrana do Estado, permanece em evidência, com a chegada de novos produtos imobiliários, principalmente de alto padrão. Um exemplo é o próximo lançamento da Invite, incorporadora capixaba que promete levar um novo conceito para a região, ainda este ano.



Segundo a CEO da Invite, Cecília Zon, o lançamento, que não teve o nome divulgado, deve acontecer no final do primeiro semestre ou início da segunda metade deste ano. “Será diferente de tudo o que fizemos, pois iremos agregar arte e literatura, valorizando a cultura local”, adianta.

O empreendimento terá duas fases, totalizando 126 casas. A primeira será lançada ainda este ano. De acordo com a empresária, será o primeiro de uma série de três projetos, sendo que os outros dois devem acontecer nas cidades de Campos do Jordão (SP) e Itaipava (RJ).

E por falar na cidade na cidade da serra paulistana, a Invite também prepara outro lançamento em outro formato, também para acontecer este ano, na região. “Esse também será o primeiro de uma série e terá a gastronomia como inspiração, sendo assinado por uma marca internacional. Queremos levar os players locais para dentro desse empreendimento” , conta.

Um dos diferenciais será a existência de uma cozinha experimental para receber chefs renomados. “Esse formato também será levado para a Pedra Azul, mas fica para o ano que vem”, revela.

CAU realiza seminário sobre desenvolvimento sustentável

Seminário apresentará casos de sucesso e terá debate sobre desenvolviento sustentável.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) realiza, a partir desta terça (14), o seminário “Cidades Resilientes: Estratégias para o Desenvolvimento Urbano Sustentável”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link do evento.

O seminário terá a participação de especialistas em gestão pública, que apresentarão casos de sucesso e conduzirão um debate para que arquitetos e arquitetas, estudantes de arquitetura e agentes públicos possam colocar a cidade em pauta e pensar em futuros possíveis.

O evento começa às 18h30 e será realizado cada dia em uma cidade diferente, com o mesmo tema: Vitória, no auditório do Sebrae (dia 14); Colatina, no auditório 124, Bloco A, na Unesc (dia 15); e Cachoeiro de Itapemirim, na Rochativa (dia 16).

Preconceito com mulheres ainda é realidade na construção civil

Pesquisa constatou que há otimismo em relação à representatividade feminina no segmento.

Uma pesquisa realizada pela plataforma de gestão Sienge e pelo Portal AECweb entre o final de fevereiro e o início de março mostrou que, para 77% dos profissionais do setor da construção civil, ainda há preconceito com a atuação feminina na área.

Segundo o levantamento, 67% dos profissionais dizem que é mais difícil conseguir uma posição de destaque sendo mulher na construção civil. Entre os fatores limitantes estão o preconceito, o ambiente machista, poucas lideranças femininas como referência, networking dominado por homens e a falta de creches e apoio à maternidade. São apontadas também questões como o assédio moral e o assédio sexual – denunciadas por 15,5% dos entrevistados.

Por outro lado, o material constatou otimismo em relação à representatividade feminina no segmento: para 73% dos respondentes, as mulheres têm conquistado mais espaço em posições de liderança na construção civil.

Mercado de tintas registra crescimento no 1º trimestre

Volume de vendas de tintas imobiliárias cresceu 0,71% em 2024.

O mercado de tintas imobiliárias no Brasil iniciou o ano de 2024 em crescimento. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati ), o volume de vendas cresceu 0,71%. A região Sudeste, que representa aproximadamente metade das vendas totais, registrou alta de 3,2%. A Região Sul também se destacou, com aumento de 1,1% nas vendas.

Para Luiz Cornacchioni, presidente-executivo da Abrafati, o desempenho no ano reafirma o otimismo moderado para o setor. “Com base no resultado do primeiro trimestre, estamos confiantes de que a previsão de crescimento de 2,0% a 2,5% para 2024 possa ser alcançada”, diz.

