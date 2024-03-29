São Mateus vai receber primeiro "loteamento" rural com áreas de 20 mil m²

O Vista Verde Espaços Rurais, lançado esta semana, conta com 108 glebas Crédito: Soma Urbanismo/Divulgação

São Mateus vai receber o primeiro empreendimento da Soma Urbanismo, com foco em espaços rurais. O Vista Verde Espaços Rurais, lançado esta semana localmente, conta com 108 glebas, sendo que neste momento apenas 80 serão colocadas à venda. Cada área tem, no mínimo, 20 mil metros quadrados.

Entre os destaques do empreendimento está uma estrutura para criação de animais, com oito baias para equinos, sala para atendimento veterinário, pista equestre, quarto de sela, área de banho para animais, redondel, depósito e galpão para o armazenamento de materiais.

O empreendimento terá sala para atendimento veterinário, pista equestre, quarto de sela, área de banho para animais Crédito: Soma Urbanismo/Divulgação

Ao todo, serão mais de 15 itens de utilidade e lazer que serão entregues pela Soma, incluindo áreas de churrasco com sala de apoio (copa). O reservatório e rede de água tratada para uso doméstico também integram os diferenciais do produto.

“Com as medidas contra a Covid-19 e as pessoas ficando cada vez mais em casa, vimos um movimento surgindo de busca por comodidades e por espaços maiores. Nossos loteamentos já atendiam a uma parte da demanda. Mas entendemos que o mercado queria mais, inclusive áreas mais afastadas dos centros das cidades, na praia ou em áreas rurais”, conta Gustavo Barbeitos, presidente da Soma.

Ao todo, serão mais de 15 itens de utilidade e lazer Crédito: Soma Urbanismo/Divulgação

Gustavo explica que lançar a primeira área desta linha em São Mateus foi estratégico e proposital. “Primeiro porque queremos prestigiar nossa cidade e segundo porque aqui temos maior conhecimento do mercado para iniciar este novo negócio”, explica ele, que adianta já haver outras áreas previstas para lançamento ainda este ano.

O Vista Verde está localizado na Rodovia ES-315, a menos de 15 quilômetros da BR-101, do Centro de São Mateus e de Guriri. “Apesar de ser uma área rural, os proprietários conseguirão chegar à sua propriedade com qualquer tipo de veículo, pois o Vista Verde está localizado em uma área de fácil acesso”, explica a diretora comercial da Soma, Danielli Simões.

Cada área tem, no mínimo, 20 mil metros quadrados Crédito: Soma Urbanismo/Divulgação

As primeiras 80 glebas do Vista Verde Espaços Rurais já estão à venda e os preços partem de R$ 256 mil. Para o lançamento, a loteadora está com uma condição especial de parcelamento em 120 vezes com parcelas fixas. Segundo a diretora comercial, a previsão de entrega da sede da associação do empreendimento é daqui a 24 meses, com melhorias como a rede de água, acessos transitáveis e área de lazer.

Morar está entre as 100 maiores construtoras do Brasil A Morar Construtora lidera o Ranking INTEC no Espírito Santo e integra alista das 100 maiores construtoras do país. A pesquisa, que ocorre anualmente, é realizada pela INTEC Brasil, plataforma especializada em dados técnicos e inteligentes de obras em andamento no país, e considera os metros quadrados construídos em 2023. Esta é a oitava vez que a Morar entra para a lista. No ano passado, a construtora ficou na posição 67.

Proeng oferece espaço para desenvolvimento infantil em empreendimento

O objetivo do espaço é proporcionar um ambiente seguro para trabalhar o desenvolvimento neuropsicomotor Crédito: Proeng/Divulgação

A construtora Proeng criou em seu mais novo empreendimento, o Skyline Proeng Home, localizado na Praia de Itaparica, o Espaço Motriz, com atividade sensorial, movimento e desenvolvimento infantil. O objetivo é proporcionar às crianças um ambiente seguro para trabalhar o desenvolvimento neuropsicomotor.

“O espaço na prática contribui para que as crianças sejam estimuladas fora do apartamento e longe das telas. Ela terá uma função de estimular, tanto para crianças saudáveis, como para crianças com autismo, com paralisia cerebral e síndrome de down”, explica a fisioterapeuta e professora universitária Jamara Araujo.

Outro diferencial é a possibilidade da presença do profissional de saúde no espaço, uma vez que o tratamento, o qual a criança necessite, poderá ser realizado no local, que é funcional, com o auxílio do fisioterapeuta.

ZAP melhora experiência do usuário no portal A plataforma de anúncios imobiliários ZAP buscou melhorar a experiência do usuário no portal com a “deduplicação”, recurso que agrupa anúncios de diferentes fontes referentes ao mesmo imóvel. Na prática, ao navegar pela plataforma, o usuário que se deparar com um imóvel que tem mais de um anunciante, será informado que existem outros anúncios, podendo visualizar todos ao mesmo tempo, podendo, assim, comparar preços e condições e selecionar com quais fará contato. “Essa nova feature vem para facilitar a forma como as pessoas buscam imóveis no mercado brasileiro que, diferente de outros países, não possui exclusividade para intermediar a negociação de um imóvel. Diante desse cenário, buscamos uma alternativa para melhorar a experiência do usuário, o que tem impactos positivos não só para ele, mas também para quem anuncia, uma vez que o usuário satisfeito tende a voltar”, afirma Marcos Leite, Diretor Geral de Imóveis do Grupo OLX.

Empar registra aumento de procura por empreendimento no Barro Vermelho

O Golden tem 14 pavimentos com 66 apartamentos de três quartos com suíte Crédito: Empar/Divulgação

Destaque no Índice FipeZAP de Venda Residencial, o Barro Vermelho, em Vitória, aparece em segundo lugar, com crescimento de 9,9% em 12 meses. E, segundo a diretora da Empar, Camila Menezes, a procura por imóveis no bairro tem aumentado pela localização estratégica e características dos empreendimentos, com foco em alto padrão e em áreas de lazer diversificadas.

“O Barro Vermelho está estrategicamente localizado, próximo a importantes áreas como a Praia do Canto, a Reta da Penha, a Praia de Camburi, a Mata da Praia e o aeroporto de Vitória, e tem se destacado pelo crescimento de forma ordenada, com prédios novos, e pela diversidade do comércio, e uma grande obra de urbanização da orla do canal que promete valorizar ainda mais os imóveis localizados nessa região”, pontua.