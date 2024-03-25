MRV lança novo empreendimento do Minha Casa, Minha Vida na Serra

O Vila de Manguinhos tem preço médio de R$ 230 mil Crédito: MRV/Divulgação

O Vila de Manguinhos, lançado esta semana pela MRV, é o primeiro de três lançamentos que a construtora vai realizar na Serra, este ano, totalizando 920 unidades, conforme Metro Quadrado já antecipou . O empreendimento está localizado em Morada de Laranjeiras e faz parte do complexo Portal Vila das Praias, e esse é o penúltimo lançamento da região, onde já existem outros três condomínios entregues e um em construção.

Com um preço médio de R$ 230 mil, o empreendimento integra o Minha Casa, Minha Vida e também o Nossa Casa, programa do governo do Estado lançado em dezembro do ano passado, com valores de até R$ 20 mil de subsídio cumulativo com o projeto do governo federal.

“O primeiro imóvel é o sonho de muitos e fazer com que ele se torne realidade é um dos grandes propósitos da MRV. Esse residencial foi construído pensando em cada família que quer reunir amigos para comemorar, que busca praticidade no dia a dia e ainda assim não quer abrir mão de um ambiente conectado com a natureza”, afirma o gestor comercial do Espírito Santo, Johann Eugenio Silva e Souza.

O Vila de Manguinhos terá 96 unidades de dois quartos, tendo opção de varanda. Na área comum, playground, pet place, gazebo e praça de descanso compõem um amplo espaço de lazer. Ainda, todos os moradores terão acesso ao clube Resort Vila das Praias, que já está em funcionamento e conta com mais itens de lazer como piscina com sauna, quadras, academia, salão de festas, espaço gourmet, sala kids, entre outros. O preço médio das unidades é de R$ 230 mil.

Novo estande de vendas do Arti Design Living abre na segunda O Arti Living Design, empreendimento de alto padrão da Città Engenharia e da Apex Partners, na Praia da Costa, Vila Velha, irá abrir, nesta segunda-feira (25), o seu novo estande de vendas. Localizado no mesmo endereço do empreendimento, o local terá a maquete do projeto e uma sala de imersão onde é possível uma visita imersiva aos espaços decorados do apartamento com óculos de realidade virtual. O empreendimento iniciou as obras em janeiro.

Setor da construção no combate ao mosquito da dengue

Campanha do Sinduscon-ES quer manter canteiros de obras livres do mosquito da dengue Crédito: Shutterstock

O Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES) elaborou e enviou às empresas do setor materiais informativos para serem distribuídos nos canteiros de obras para mobilização e conscientização com o objetivo de manter o espaço livre do mosquito aedes aegypti, causador da dengue.

Ainda fará parte da campanha a implementação da segunda-feira como o dia de luta contra o mosquito aedes aegypti nas empresas. A proposta é fazer uma varredura nos canteiros e nas áreas administrativas durante os 15 primeiros minutos de trabalho de cada segunda-feira para eliminar a água parada.

Esquadrias representam até 30% do investimento em uma obra A arquiteta e CEO da Innovare, Roberta Drummond, destaca que, em média, cerca de 20% a 30% do investimento total em uma obra são destinados às esquadrias. “Esse dado ressalta a importância estratégica desse setor na economia, influenciando não apenas a estética final das construções, mas também sua funcionalidade e eficiência energética”, ressalta. Em 2023, a empresária conta que sua empresa registrou uma produção de mais de 1.200 peças, totalizando mais de 10,6 mil metros quadrados, o equivalente a mais de 850 mil kg de produtos.

Grupo Coutinho quer 70 lojas de mercado autônomo em condomínios

Grupo Coutinho, atualmente, tem 35 lojas instaladas em empresas e condomínios Crédito: Grupo Coutinho/Divulgação

Com 35 lojas de mercados autônomos em operação, o Grupo Coutinho e a Be Honest Brasil planejam chegar a 70 unidades do Extrabom l Be Honest instaladas em condomínios e empresas até o final do ano. Ainda na fase de planejamento, executivos e conselho administrativo optaram por prezar por menos lojas e mais qualidade para o cliente.

Marcelo Carneiro, sócio-diretor de expansão da empresa, cita que grande parte dos novos clientes estão vindo de indicações, sendo o principal canal de aquisição da empresa. Todas as lojas autônomas são abastecidas pelas lojas Extrabom que contam com o apoio de separação do e-commerce.

Loteadora capixaba marca presença em evento nacional do setor imobiliário

Executivos estiveram em evento que contou com debates e discussões com especialistas de todo o país Crédito: Arquivo Pessoal