MRV lança novo empreendimento do Minha Casa, Minha Vida na Serra

O Vila de Manguinhos, lançado esta semana pela MRV, é o primeiro de três lançamentos que a construtora vai realizar na Serra, este ano, totalizando 920 unidades, conforme Metro Quadrado já antecipou
. O empreendimento está localizado em Morada de Laranjeiras e faz parte do complexo Portal Vila das Praias, e esse é o penúltimo lançamento da região, onde já existem outros três condomínios entregues e um em construção.
Com um preço médio de R$ 230 mil, o empreendimento integra o Minha Casa, Minha Vida e também o Nossa Casa, programa do governo do Estado lançado em dezembro do ano passado, com valores de até R$ 20 mil de subsídio cumulativo com o projeto do governo federal.
“O primeiro imóvel é o sonho de muitos e fazer com que ele se torne realidade é um dos grandes propósitos da MRV. Esse residencial foi construído pensando em cada família que quer reunir amigos para comemorar, que busca praticidade no dia a dia e ainda assim não quer abrir mão de um ambiente conectado com a natureza”, afirma o gestor comercial do Espírito Santo, Johann Eugenio Silva e Souza.
O Vila de Manguinhos terá 96 unidades de dois quartos, tendo opção de varanda. Na área comum, playground, pet place, gazebo e praça de descanso compõem um amplo espaço de lazer. Ainda, todos os moradores terão acesso ao clube Resort Vila das Praias, que já está em funcionamento e conta com mais itens de lazer como piscina com sauna, quadras, academia, salão de festas, espaço gourmet, sala kids, entre outros. O preço médio das unidades é de R$ 230 mil.
O Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES) elaborou e enviou às empresas do setor materiais informativos para serem distribuídos nos canteiros de obras para mobilização e conscientização com o objetivo de manter o espaço livre do mosquito aedes aegypti, causador da dengue.
Ainda fará parte da campanha a implementação da segunda-feira como o dia de luta contra o mosquito aedes aegypti nas empresas. A proposta é fazer uma varredura nos canteiros e nas áreas administrativas durante os 15 primeiros minutos de trabalho de cada segunda-feira para eliminar a água parada.
Com 35 lojas de mercados autônomos em operação, o Grupo Coutinho e a Be Honest Brasil planejam chegar a 70 unidades do Extrabom l Be Honest instaladas em condomínios e empresas até o final do ano. Ainda na fase de planejamento, executivos e conselho administrativo optaram por prezar por menos lojas e mais qualidade para o cliente.
Marcelo Carneiro, sócio-diretor de expansão da empresa, cita que grande parte dos novos clientes estão vindo de indicações, sendo o principal canal de aquisição da empresa. Todas as lojas autônomas são abastecidas pelas lojas Extrabom que contam com o apoio de separação do e-commerce.
A Soma Urbanismo esteve no ADIT Juris’24, seminário sobre soluções jurídicas para os mercados imobiliário e turístico, que aconteceu esta semana. Filipe Kohls (esquerda), diretor Jurídico da loteadora, Marcelo Castelan, diretor de Novos Negócios (meio), e Glauco Carvalho, diretor de Relações com Investidor (direita), foram os representantes da loteadora no seminário, que contou com debates com especialistas de todo o país.