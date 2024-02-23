Mansão de R$ 14,5 milhões à venda na Ilha do Boi tem vista 360° e até galeria de arte

Mansão tem vista para a baía de Vitória e é toda climatizada e automatizada Crédito: RE/MAX/Divulgação

Uma mansão com 1,2 mil m² de área construída, localizada em um dos metros quadrados mais caros do Espírito Santo, abriu as portas nesta sexta-feira (23) para um open house, ou safari, termo utilizado pela imobiliária RE/MAX, que conduziu o evento de visitação para conhecer um imóvel. Corretores, jornalistas e interessados puderam ver de perto, e em primeira mão, a casa com o valor de avaliação mais alto do mercado no Espírito Santo, segundo a imobiliária, e a mais cara, até agora, na Grande Vitória: R$ 14,5 milhões.

Situado na Ilha do Boi, em Vitória, o imóvel é todo automatizado e climatizado, com central de dados e tem seis quartos, duas cozinhas, galeria de arte, sauna, quadra de futebol, piscina e oito vagas de garagem, num terreno de 2,2 mil metros quadrados.

Um dos pontos que mais chama a atenção é que a mansão tem uma vista de quase 360 graus, indo do Mestre Álvaro, na Serra, até o Convento da Penha, em Vila Velha, passando pela Terceira Ponte e Ponta de Tubarão, que pode ser contemplada em todos os seus espaços. Isso, inclusive, rendeu o nome dado à casa: “Atlantic View Residence”, uma residência com vista para o Oceano Atlântico.

Atlantic View Residence

Segundo o corretor imobiliário Renato Avelar, organizador do evento, o atual projeto da casa tem cerca de seis anos que ficou pronto. Seu primeiro dono havia contratado um arquiteto português, na década de 1980, para a primeira versão do imóvel, mas o projeto atual, que conserva alguns detalhes da construção antiga, teve a assinatura de Monika Serão, arquiteta responsável por outras residências em localizações privilegiadas do Espírito Santo.

“As paredes externas são revestidas com resina hídrica, com piso português na piscina, piso interno em ipê rosa, arquitetura de extrema sofisticação. O imóvel é coisa de cinema: singular, autêntico, um luxo, sem exageros. A cozinha tem decoração com referências a Volpi e Mondrian, há poltronas Charles Eames e Costela, que são ícones do design”, acrescenta Avelar.

Buscas no Google por compra e vendas de imóveis no Estado crescem 20% Dados divulgados pelo Google mostraram que o Espírito Santo está no topo do crescimento das buscas por compra e venda de imóveis. Segundo a empresa, os números superaram os 20%, assim como nos Estados do Tocantins e Piauí. No país, o crescimento foi de 12,2% em comparação ao mesmo período de 2023, enquanto as buscas por aluguel aumentaram 8,3%, no mesmo período. Já a procura por imobiliárias cresceu 7,1%. Os dados do relatório são referentes ao período de 1º a 7 de janeiro de 2023 e 2024.

Épura entrega o Bella Vita Residencial neste final de semana, em Cariacica

Bella Vita Residencial é um empreendimento que aceita financiamento pelo Minha Casa, Minha Vida Crédito: Épura/Divulgação

Localizado em Cariacica, o Bella Vita Residencial será entregue neste final de semana, com a finalização das obras. Esse é o mais recente empreendimento da Épura pelo Minha Casa, Minha Vida.

Localizado próximo do Terminal de Campo Grande, e da Rodovia Leste-Oeste, o condomínio conta com unidades de dois quartos com varanda de área privativa de 44m² a 46m², uma vaga de garagem e lazer com piscina adulto e infantil, churrasqueiras, área kids com playground, quadra esportiva e bicicletário.

Segundo o gerente comercial da Épura, Fabiano Martins, as inaugurações dos projetos realizados pela prefeitura com a parceria do governo do Estado incentivaram a construtora a investir na região, que oferece todos os serviços que as famílias precisam.

“Desde shopping, o estádio de futebol Kleber Andrade, que traz grandes competições esportivas e eventos musicais, passando pela inauguração da nova orla com restaurantes e espaço de lazer para todas as idades, o que irá proporcionar qualidade de vida para a população, e o aquaviário em Porto de Santana, ligando pontos estratégicos, além de ser uma alternativa ao Sistema Transcol, o que impacta positivamente a mobilidade urbana e fomenta o turismo”, diz.