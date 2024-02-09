Mercado de luxo do ES atrai empresa paulista de mansões compartilhadas

Casa em Arraial da Ajuda (BA) administrada pela My-Door Crédito: MyDoor/Divulgação

O mercado de luxo e alto padrão do Espírito Santo está em alta. Tanto é que tem atraído, inclusive, novas empresas para atuar no segmento, cada vez mais crescente, de mansões e casas de alto padrão compartilhadas

A próxima a investir no Estado é a proptech de São Paulo MyDoor, empresa que atua diretamente na venda de casas de alto padrão para até oito sócios. Toda a concepção do projeto, decoração, gestão e manutenção das casas é feita pela empresa, além de concierge, em que os moradores podem encomendar serviços como churrasqueiro, recreador infantil e sushiman.

Empresa também é responsável pela decoração e serviços para os moradores Crédito: MyDoor/Divulgação

Segundo adiantou para a coluna Metro Quadrado o CEO da MyDoor, Roberto Pinheiro, a empresa está atualmente em fase de prospecção no Estado, mas já selecionou as cidades de Guarapari e Pedra Azul para receberem os primeiros empreendimentos da startup, que devem acontecer ainda no primeiro trimestre ou início do segundo trimestre.

Atualmente a MyDoor tem empreendimentos na Bahia (Praia do Forte, Arraial D’Ajuda, Trancoso), Alagoas (Praia dos Milagres, Praia do Marceneiro), São Paulo (Praia da Baleia, Riviera de São Lourenço, Juquehy, Caraguatatuba, Campinas, Itu, Ilhabela, Campos do Jordão) e Rio Grande do Norte (Praia da Pipa). Além do Espírito Santo, a empresa tem planos de expansão para Minas Gerais e o Sul do país.

A proptech tem ainda parceria com a Interval International, rede de intercâmbio de férias, que dá a oportunidade para que os proprietários das casas possam, ainda, aproveitar de benefícios e descontos para hospedagem em hotéis de luxo em qualquer parte do mundo.

Automação residencial aliada ao luxo A ênfase na personalização em empreendimentos de luxo tem a tecnologia como uma das principais aliadas para dar ainda mais exclusividade aos lançamentos desse segmento. “Em 2024, a previsão é de um boom na automação residencial com a implementação de soluções relacionadas à Internet das Coisas (IoT) e controle por voz, por exemplo. E o Manami traz isso: tecnologia para proporcionar conforto e funcionalidade para os moradores a fim de trazer a melhor experiência para o cliente", explica Mariana Merçon, gerente de produto da Invite Inc., empresa responsável pelo empreendimento que será construído na Península de Guaibura, em Guarapari.

2024 é o ano do luxo

Enseada Azul, em Guarapari: mercado de luxo em alta Crédito: Marcelo Moryan

E o segmento não deve parar de receber novidades este ano. Segundo o vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Ricardo Paiva, o mercado de luxo vai continuar em alta em 2024. “Temos um ano muito favorável para o mercado imobiliário, com redução da taxa Selic, inflação sob controle e o imóvel continua sendo uma excelente opção de investimento”, diz.

No entanto, o segmento de luxo tem um comportamento à parte, analisa. “É um nicho que sofre menos com as intempéries do mercado. E de uns tempos para cá, aumentaram os lançamentos de alto padrão e luxo. O Espírito Santo hoje tem uma característica peculiar, pois possui produtos heterogêneos nesse segmento: praia, condomínio de casas, residências nas montanhas e apartamentos na Grande Vitória de altíssimo padrão. Por isso, os lançamentos desse segmento devem continuar com tudo este ano”, explica.

Soma faz ação especial para venda de lotes em fevereiro A Soma Urbanismo, durante todo o mês de fevereiro, vai oferecer redução de sinal em 50% para todos os seus lotes disponíveis, em todas as condições de pagamento.

Crea-ES oferece 7 mil vagas gratuitas para cursos de verão

Programação inclui 14 cursos com assuntos relacionados à inovação tecnológica Crédito: Shutterstock

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) está com 7 mil vagas abertas para cursos gratuitos voltados para profissionais e estudantes da área tecnológica.

Com previsão para iniciarem a partir de 23 de fevereiro, a programação inclui 14 cursos com assuntos relacionados à inovação tecnológica, sustentabilidade, gestão de projetos, análise de dados, entre outros, todos ministrados por especialistas.