Novo empreendimento de luxo em Vitória amplia área nobre da Capital

Balcony Canal Residences terá vista para o canal de Camburi Crédito: RS/Divulgação

A escassez de terrenos para construir em Vitória, tem feito com que novas áreas surjam na Capital. Um exemplo é a região de Santa Luíza, que tem se tornado atrativa para lançamentos, como uma expansão do Barro Vermelho, área que tradicionalmente abriga novos empreendimentos de alto padrão. E um dos lançamentos mais recentes no local é o Balcony Canal Residences, parceria da RS Construtora com o Grupo Incospal.

Com um investimento de R$ 40 milhões e valor geral de venda (VGV) de R$ 100 milhões, o empreendimento terá quatro suítes e área privativa de 162,22 m². O projeto arquitetônico do Balcony Canal Residences foi desenvolvido pelos arquitetos Bernardo e Diocélio Grasseli. A designer de interiores é da arquiteta Vivian Coser e o paisagismo é assinado pelo arquiteto Sérgio Santana.

“O Balcony, localizado na região do Barro Vermelho, no bairro Santa Luíza, foi projetado para famílias que querem morar inseridas em áreas urbanas, mas que proporcionem vistas espetaculares, privacidade, tranquilidade, entre outros diferenciais que transformam o ficar em casa num prazer único”, afirma Renato Aboudib Sandri, diretor da RS Construtora e Incorporadora.

As unidades do Balcony Canal Residences terão possibilidades de personalização. O conceito é aberto, com sala e cozinha integradas. O empreendimento ainda conta com dois apartamentos tipo garden e duas coberturas duplex. Todas as unidades têm vista privilegiada do entorno e três vagas de garagem. O prazo de entrega é para dezembro de 2026.

Balcony Canal Residences

Lago by Mivita já tem mais de 60% das unidades vendidas O Lago by Mivita, da Mivita Construtora, localizado em Jardim Camburi, Vitória, já está com mais 60% das suas unidades vendidas. Lançado em maio, o empreendimento é a quarta parceria da construtora com a Pixerama, empresa que participou da concepção do projeto desde o início. “Nós participamos de toda a evolução do projeto: alinhamento com os arquitetos, discussão sobre fachada, materiais usados, cores, tudo isso para entregar um empreendimento alinhado à proposta, em seus mínimos detalhes”, completa Mariana Lelis, head de marketing da Pixerama.

ALPHAVILLE INAUGURA TRILHA ECOLÓGICA EM TRÊS PRAIAS

Antigo caminho percorrido por moradores da região transformou-se na trilha ecológica Crédito: Alphaville/Divulgação

A Alphaville construiu uma trilha ecológica que passa pelo seu empreendimento Alphaville Três Praias, em Guarapari. O trajeto já está aberto ao público e adaptado para acessibilidade. Com 1,4 km de extensão, ela passa pela área de preservação ambiental.

O antigo caminho percorrido por moradores da região transformou-se na trilha ecológica, com infraestrutura e sinalização. Como parte do projeto, foi criado também um bolsão de estacionamento ao lado da Avenida Padre José Anchieta. São 40 vagas em terreno privado do condomínio e que já estão disponibilizadas ao público, para facilitar o acesso à trilha.

Soma Urbanismo faz promoção no mês de aniversário Até o dia 30 de junho, todos os lotes disponíveis pela Soma Urbanismo estarão à venda em 36 vezes sem juros e parcelas fixas e descontos exclusivos. A ação é parte da comemoração dos 14 anos da empresa, que entregou recentemente o Residencial Reserva Jardim, 14º empreendimento da loteadora. Com portaria 24 horas, três áreas de lazer e espaço coworking, o residencial de São Mateus tem 100% dos seus lotes vendidos.

EMPRESAS DE ROCHAS PARTICIPAM DE PRINCIPAL FEIRA DO ORIENTE

A China é o segundo maior destino das exportações brasileiras do segmento de rochas ornamentais Crédito: Centrorochas/Divulgação

O projeto It’s Natural – Brazilian Natural Stone, executado pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), com apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) levou 11 empresas brasileiras para a Xiamen Stone Fair, principal feira de rochas ornamentais do Oriente, que terminou nesta quinta (8).