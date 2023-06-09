Novo empreendimento de luxo em Vitória amplia área nobre da Capital

A escassez de terrenos para construir em Vitória, tem feito com que novas áreas surjam na Capital. Um exemplo é a região de Santa Luíza, que tem se tornado atrativa para lançamentos, como uma expansão do Barro Vermelho, área que tradicionalmente abriga novos empreendimentos de alto padrão. E um dos lançamentos mais recentes no local é o Balcony Canal Residences, parceria da RS Construtora com o Grupo Incospal.
Com um investimento de R$ 40 milhões e valor geral de venda (VGV) de R$ 100 milhões, o empreendimento terá quatro suítes e área privativa de 162,22 m². O projeto arquitetônico do Balcony Canal Residences foi desenvolvido pelos arquitetos Bernardo e Diocélio Grasseli. A designer de interiores é da arquiteta Vivian Coser e o paisagismo é assinado pelo arquiteto Sérgio Santana.
“O Balcony, localizado na região do Barro Vermelho, no bairro Santa Luíza, foi projetado para famílias que querem morar inseridas em áreas urbanas, mas que proporcionem vistas espetaculares, privacidade, tranquilidade, entre outros diferenciais que transformam o ficar em casa num prazer único”, afirma Renato Aboudib Sandri, diretor da RS Construtora e Incorporadora.
As unidades do Balcony Canal Residences terão possibilidades de personalização. O conceito é aberto, com sala e cozinha integradas. O empreendimento ainda conta com dois apartamentos tipo garden e duas coberturas duplex. Todas as unidades têm vista privilegiada do entorno e três vagas de garagem. O prazo de entrega é para dezembro de 2026.
A Alphaville construiu uma trilha ecológica que passa pelo seu empreendimento Alphaville Três Praias, em Guarapari. O trajeto já está aberto ao público e adaptado para acessibilidade. Com 1,4 km de extensão, ela passa pela área de preservação ambiental.
O antigo caminho percorrido por moradores da região transformou-se na trilha ecológica, com infraestrutura e sinalização. Como parte do projeto, foi criado também um bolsão de estacionamento ao lado da Avenida Padre José Anchieta. São 40 vagas em terreno privado do condomínio e que já estão disponibilizadas ao público, para facilitar o acesso à trilha.
O projeto It’s Natural – Brazilian Natural Stone, executado pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), com apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) levou 11 empresas brasileiras para a Xiamen Stone Fair, principal feira de rochas ornamentais do Oriente, que terminou nesta quinta (8).
A China é o segundo maior destino das exportações brasileiras do segmento, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2022, o Brasil registrou recorde histórico de faturamento de U$ 163 milhões com as exportações para a China, sendo mais de 90% do consumo na forma bruta dos materiais.