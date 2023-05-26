Construção civil no ES alcança R$ 6,8 bilhões em valor de obras e serviços

Empresas de construção no ES ocuparam um total de 43.295 pessoas Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (25), dados da Pesquisa Anual da Indústria da Construção Civil (Paic) dados sobre o setor da construção e as mudanças ocorridas de 2011 a 2020 nos segmentos de construção de edifícios, obras de infraestrutura e serviços especializados para construção no país.

Segundo a pesquisa, em 2021, o Espírito Santo possuía 1.353 empresas de construção atuantes, com cinco ou mais pessoas ocupadas. Essas empresas realizaram incorporações, obras e serviços da construção no valor de R$ 6,8 bilhões.

Já os custos de incorporações, obras ou serviços alcançaram R$ 2,6 bilhões. O valor dos salários, retiradas e outras remunerações foi de aproximadamente R$ 1,3 bilhão. Essas empresas ocuparam um total de 43.295 pessoas.

Desse total de empresas atuantes no Estado, 1.179 tinham sede no Espírito Santo. Segundo o levantamento, isso significou um aumento de 2,3% em relação a 2020 e uma redução de 19,1% em relação a 2012.

O Espírito Santo ocupa a 13ª posição no ranking de participação em pessoal ocupado (cerca de 2,2%). A primeira posição é São Paulo, com 26,6% de participação nacional. O Estado ocupa o 14º lugar no ranking de participação de valor de incorporações, obras e/ou serviços da construção, com 2% de participação nesse indicador. Já no contexto da Região Sudeste, a participação do Estado passou de 4,4%, em 2012, para 4,2%, em 2021.

Locação comercial tem alta de 0,48% em abril Com alta de 0,48%, o preço do aluguel comercial acelerou em abril, de acordo com Índice FipeZap+. O levantamento aponta ainda que o valor de locação de salas e conjuntos comerciais cresceu 4,91% em 12 meses. O valor médio de locação ficou em R$ 40,66 o metro quadrado. Com relação à compra e venda, o preço médio para salas de até 200 m² ficou em R$ 8.436 por metro quadrado. Considerando os resultados de abril, os preços de venda de imóveis comerciais passaram a acumular uma queda nominal de 0,48%.

BUSCA POR ARQUITETOS NO ES CRESCE 70%

Levantamento mostrou as buscas por serviços que mais cresceram em abril Crédito: Shutterstock

Um levantamento realizado pelo aplicativo de serviços GetNinjas exclusivo para a coluna Metro Quadrado mostrou que a busca por profissionais de arquitetura cresceu 69,9% em abril, quando comparado ao mesmo período de 2022.

Além desses, a procura por empreiteiros no Espírito Santo teve crescimento de 27,3%, a procura por pintores aumentou 19,1% e a de eletricista, 5,3%. Com relação a serviços de remoção de entulho esse crescimento foi de 58,3%.

Já em nível nacional, o campeão de buscas foi por serviços de decoração, com 121% de aumento no mês de abril em comparação ao ano passado. Em seguida, a procura por remoção de entulho (71%), restauração e polimento de pisos (68%) e marmoraria e granitos (27%).

Já a procura por arquitetos também teve aumento, mas ficou bem abaixo do crescimento no ES, com 9%, assim como a busca por empreiteiros, que cresceu 19%.

VENTANAS PRAIA DO CANTO TEM BRUNCH DE APRESENTAÇÃO DO DECORADO

Ventanas Praia do Canto tem previsão de entrega para novembro de 2024 Crédito: Nazca Incorporadora/Divulgação

O Ventanas Praia do Canto, empreendimento da Nazca e da Construtora Abaurre, terá um brunch de apresentação do apartamento decorado. O evento acontece neste sábado, 27, a partir das 9h. Localizado na Praia do Canto, em Vitória, a obra tem previsão de entrega para novembro de 2024.

“O Ventanas Praia do Canto foi projetado para quem quer requinte, sofisticação e muita praticidade no dia a dia. Fica localizado na principal rua do bairro, a Aleixo Netto e próximo a farmácia, supermercado, restaurantes, academias, enfim, tudo o que um morador procura em um bairro para não precisar deslocar-se e resolver o básico da rotina diária”, afirma Breno Peixoto, um dos diretores da Nazca.

AURA NATURAL DESIGN APRESENTA NOVIDADES DE MÓVEIS EM RATTAN

Originária da Indonésia, a técnica de rattan dá forma a móveis e itens de decoração Crédito: Mariana Andlich/Divulgação

A nova coleção de móveis e objetos em rattan da Aura Natural Design será lançada na próxima quarta-feira (31), a partir das 18h30, na loja. Originária da Indonésia, a fibra dá forma a vários móveis e a itens como luminárias, cestos, entre outros objetos.

De acordo com Thaisa Zon, arquiteta e proprietária da Aura Natural Design, que realiza uma curadoria de peças que remetem a esse estilo de decoração, a flexibilidade e a resistência do rattan, possibilitam a criação de diferentes designs.

“As peças podem se encaixar em diversos tipos de decoração. Os estilos que mais acreditamos se conectarem com esta fibra, são: o boho chic wabi-sabi, mediterrâneo ou minimalista”, indica.

Caderode Vitória apresenta nova loja e hub de soluções A Caderode Vitória apresenta na próxima segunda-feira, 29, a nova loja da marca, após passar por reposicionamento. O coquetel acontece a partir das 18h30 e também apresentará o lançamento de nova coleção e do hub de soluções da empresa. Com esse espaço, a loja passa a oferecer aos consumidores um mix completo de produtos, incluindo itens de decoração. “Com a repaginação, pretendemos ampliar a carteira de clientes, expandir nossa atuação, trabalhar forte com campanhas comerciais e, logicamente, manter o empenho para permanecer no posto de número um de loja de mobiliário corporativo no Estado do Espírito Santo”, pontuam os diretores Amado Pereira Costa e Sandra Lúcia da Silveira Costa.

REALITY NACIONAL DE REFORMA E DECORAÇÃO ESTREIA NO GLOBO.COM

Reality será estrelado pelo consultor imobiliário e influenciador Wagner Bonato Crédito: Divulgação

O reality brasileiro “Tô de Mudança - Os desafios de ir para um novo lar” é uma das estreias do Globo.com deste domingo, 28. Com oito episódios e duração de dois meses, a primeira temporada conta a história do consultor imobiliário e influenciador Wagner Bonato que vai mobiliar, decorar e estruturar o novo apartamento, otimizando custos, tempo e prezando por qualidade.

Com 92 m² de área útil, o apartamento onde o projeto será executado está localizado em Balneário Perequê, no município de Porto Belo (SC). Para isso, o consultor imobiliário vai receber a ajuda de profissionais, que vão compartilhar dicas para a escolha dos móveis e elementos decorativos.