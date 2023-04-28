Leve alta de preços de aluguel comercial indica recuperação do setor

Rodada de negócios para se tornar fornecedor do Grupo Argalit e Tintas Elit
Empresas capixabas terão a oportunidade de se tornar fornecedoras do Grupo Argalit e Tintas Elit, em uma rodada de negócios que acontece no dia 9 de maio com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) das 8h30 às 12h. O encontro será virtual. Empresas dos segmentos de manutenção mecânica, conexões hidráulicas, materiais de limpeza, papelão, cimento, solventes, resina, baldes e sacos plásticos, aditivos químicos, areia, dentre outros, podem se inscrever até o dia 2 de maio no link: forms.office.com/r/2MAaPtSthG.
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Seminário de Habitação Social na pauta do CAU/ES
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) realiza, na próxima semana, o Seminário de Habitação Social. O evento terá apresentação de experiências em Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social (Athis), implementadas pelo CAU/ES e lançamento da cartilha de Athis e do Edital de Athis 2023. O seminário acontece no dia 3 de maio, quarta-feira, às 13h30, no auditório da Prefeitura de Vitória.