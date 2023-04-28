Leve alta de preços de aluguel comercial indica recuperação do setor

O preço médio por metro quadrado de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² foi de R$ 8.432 Crédito: Freepik

Os preços de locação de imóveis comerciais subiram 0,37% no último mês, segundo a pesquisa Índice FipeZap+ Venda e Locação Comercial. Ao longo de 12 meses, o segmento acumulou alta de 5,30% e ficou acima da inflação pela primeira vez desde julho de 2013. A média de preço de locação ficou em torno de R$ 40,47 o metro quadrado.

Já os preços de venda de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² oscilaram próximo da estabilidade (-0,05%), seguindo quase a mesma variação de fevereiro, que foi de 0,37%, acumulando uma queda nominal de 0,61% nos últimos 12 meses. O preço médio por metro quadrado de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² foi de R$ 8.432.

Em março de 2023, o retorno médio do aluguel de imóveis comerciais foi apurado em 5,93% ao ano, segundo a pesquisa, o que superou a rentabilidade projetada para a locação de imóveis residenciais (5,32% ao ano). O índice calcula, individualmente, somente 10 capitais, mas nenhuma delas é Vitória.

Rodada de negócios para se tornar fornecedor do Grupo Argalit e Tintas Elit Empresas capixabas terão a oportunidade de se tornar fornecedoras do Grupo Argalit e Tintas Elit, em uma rodada de negócios que acontece no dia 9 de maio com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) das 8h30 às 12h. O encontro será virtual. Empresas dos segmentos de manutenção mecânica, conexões hidráulicas, materiais de limpeza, papelão, cimento, solventes, resina, baldes e sacos plásticos, aditivos químicos, areia, dentre outros, podem se inscrever até o dia 2 de maio no link: forms.office.com/r/2MAaPtSthG.

MZI entrega empreendimento em Jardim Camburi

Uniplace Easy life tem unidades de dois e três quartos, com opções de até três suítes de 60 a 88 m² Crédito: Divulgação/ Metron Engenharia

A MZI realizou, na quarta-feira (26), um evento de entrega e inauguração do Uniplace Easy Life, em Jardim Camburi. O empreendimento tem unidades de dois e três quartos, com opções de até três suítes de 60 a 88 m². O evento, que foi realizado na cobertura do edifício, teve um bate-papo com as arquitetas responsáveis pela ambientação dos decorados, que falaram sobre as soluções dos projetos que criaram para as unidades.

Seminário de Habitação Social na pauta do CAU/ES O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) realiza, na próxima semana, o Seminário de Habitação Social. O evento terá apresentação de experiências em Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social (Athis), implementadas pelo CAU/ES e lançamento da cartilha de Athis e do Edital de Athis 2023. O seminário acontece no dia 3 de maio, quarta-feira, às 13h30, no auditório da Prefeitura de Vitória.

Arte e decoração são tema de debate para arquitetos

“Arte contemporânea e antiguidade: investimento e experiência” será o tema do primeiro ciclo de debates que acontece no Empório das Artes, na Praia do Canto. O evento é voltado para arquitetos, jornalistas e convidados. O evento acontece no dia 9 e maio, às 19h.