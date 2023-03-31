Arquiteta seguida até por Zuckerberg faz palestra sobre redes sociais no ES

O presidente do CAU/ES, Heliomar Venâncio, junto da arquiteta e fundadora da página Architecture Hunter, Amanda Ferber Crédito: CAU/ES/Divulgação

“Quando você é muito apaixonado pelo o que faz, a criatividade sempre dá um jeito de descobrir como fazer aquilo da melhor maneira, com muito propósito.” É assim que a arquiteta e fundadora da página Architecture Hunter, Amanda Ferber, descreve o seu trabalho como curadora e produtora de conteúdo para arquitetos. Segundo ela, tudo começou de forma despretensiosa, ainda na faculdade, em 2013. De lá para cá, acumulou mais de 3 milhões de seguidores, incluindo Mark Zuckerberg, o dono do Instagram e Facebook.

Com toda essa bagagem, Amanda Ferber desembarcou em terras capixabas para participar de um evento de capacitação promovido pelo Conselho de Arquitetura do Estado do Espírito Santo (CAU-ES), o 3º Ciclo de Formação do CAU-ES Jovem, na quinta-feira (30).

Animada para uma palestra especial, ela contou que desde criança a arquitetura era um sonho e se tornou uma paixão ainda maior durante o período da faculdade. Foi lá que ela criou uma página no Instagram para publicar os projetos que usava de referência e inspirar outros colegas.

Hoje, muito além da curadoria de projetos, o perfil de Amanda Ferber também busca produzir conteúdo para os novos e antigos seguidores com o objetivo de promover a arquitetura nas mídias sociais. Isso porque, a profissional acredita que houve uma certa democratização no acesso ao design por esses novos canais de comunicação.

“Temos uma responsabilidade muito grande de não apenas publicar o trabalho de grandes nomes, mas também de ir atrás de profissionais no início da carreira e que merecem o reconhecimento pelos seus projetos igualmente”, relata.

Marca de móveis de luxo lança nova coleção numerada

Coleção de móveis “O Espírito do Lugar” da Evviva

A coleção de móveis “O Espírito do Lugar”, da Evviva, marca de móveis planejados de alto padrão, assinados por Nicole Tomazi e Sérgio Cabral, traz como ponto alto a trama da palha de trigo, Dressa; uma técnica tradicional do povo gaúcho. Composta por móveis soltos (não planejados), a edição é limitada e numerada.

Com design contemporâneo, os mobiliários possuem a aplicação da técnica do trançado da palha, embutida nas portas e gavetas. Com pés metálicos, os móveis possuem design slim e acabamento em cobre acetinado.

“O protagonismo das peças está realmente na Dressa. Um detalhe manual, único e repleto de significado”, explica o diretor de negócios da marca, Diego Machado.

Indústria cerâmica brasileira deve vender R$ 127 milhões em feira nos EUA Dezenove fabricantes brasileiros de cerâmicas para revestimentos estarão na Coverings 2023, principal feira do setor nos Estados Unidos, que acontece de 18 a 21 de abril, em Orlando, na Flórida. A expectativa de negócios é da ordem de US$ 25 milhões (cerca de R$ 127,25 milhões). No último ano, os EUA se tornaram o principal destino das exportações nacionais, com 20,6 milhões de metros quadrados fornecidos ao país, ao valor de US$ 119,3 milhões. A participação na feira é promovida pelo projeto Ceramics of Brazil, projeto setorial da indústria brasileira de cerâmica, realizado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres (Anfacer) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Ambientes multiusos como tendência em apartamento decorado

Unidades decoradas

A tendência de ambientes multiusos, que ficou mais forte durante o isolamento social, veio para ficar. Prova disso é que no projeto das arquitetas Milena Ferrari e Rita Gumieiro da unidade decorada de 3 quartos do edifício Easy Life Uniplace da incorporadora MZI, em Jardim Camburi, a maioria dos ambientes tem mais de uma função.

Os quartos, por exemplo, podem ser utilizados para trabalhar, maquiar, assistir TV, se vestir e estudar. A varanda, além de abrigar a mesa de jantar, possui um espaço zen para relaxamento e área para churrasco.

Já a unidade de 2 quartos, decorada pela arquiteta Mariana Teixeira, buscou o melhor aproveitamento dos espaços a partir da integração de alguns ambientes. A sala foi ampliada com a varanda e ganhou um sofá voltado para a TV e outro, mais orgânico, no hall. Outra integração aconteceu entre a cozinha e a varanda, tornando a sua circulação mais fluida e funcional.