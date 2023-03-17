Programa permite monitorar obras a distância e reduzir custos

Tecnologia tem sido destaque na construção civil Crédito: Shutterstock

Imagine poder acompanhar todo o andamento de uma obra, sem precisar estar no lugar. E mesmo assim, visualizar, quase que em tempo real, tudo o que acontece no canteiro de obras, verificar os serviços realizados e ainda compartilhar informações com todos os envolvidos, simultaneamente. Apesar de parecer algo de um cenário distante, esse tipo de tecnologia já está sendo utilizado no Brasil.

O programa, desenvolvido por uma startup brasileira, a Construct IN, tem sido adotado por empresas nacionais, com obras em várias regiões do país. Segundo o CEO, Tales Silva, atualmente, mais de 730 canteiros de obras ativos no Brasil possuem o sistema, que já foi utilizado por cerca de 2 mil obras.

“Desenvolvemos esse software em nuvem, que capta a imagem em 360º do canteiro de obras e compartilha com todos os stakeholders envolvidos e documenta a obra do início ao fim. Isso causa mais transparência, evitando possíveis aditivos contratuais e atrasos”, conta.

Segundo Silva, a plataforma possui uma ferramenta de comunicação que permite centralizar toda a resolução de problemas em um único ambiente, compartilhado e visualizado por todos.

Para Luiz Eduardo Pillar, diretor de Engenharia da Brasil ao Cubo, empresa que utiliza o sistema, este traz uma “grande vantagem”, já que proporciona o acompanhamento remoto da obra. “A equipe do escritório consegue viver o dia a dia da obra, mesmo estando longe, e o planejamento tem uma interface muito boa com o que acontece no canteiro, reduzindo deslocamentos”, diz.

O diretor de Investimentos da Timenow, Walter Maia conta que o sistema dá mais segurança e já conseguiu reduzir “pleito de um cliente por causa dos registros que a ferramenta proporciona”. Ele conta que o sistema permite menos idas a campo. “Mas o uso da ferramenta não fica apenas no trabalho manual do fiscal de campo, ele permite um trabalho mais agregado", aponta.

A Construct IN agora aposta na utilização de inteligência artificial no aperfeiçoamento dos processos de gestão remota de execução e pós-obra na construção civil. Chamada de “INsight”, a tecnologia, que está em desenvolvimento, torna capaz de identificar, por meio de um algoritmo, diferentes elementos da obra como forro, piso e contrapiso e verificar avanços ou atrasos dentro do projeto.

Crea-ES vai abrir novas turmas para o uso de drones na área tecnológica

Curso de drones foi voltado para profissionais as áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências Crédito: Crea-ES/Divulgação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) vai abrir novas turmas, em Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, para a realização de um curso gratuito de qualificação profissional para uso de drones. A entidade ainda estuda a possibilidade de novos grupos, ainda este ano, em outros municípios.

Na última semana, o curso, patrocinado pelo Crea-ES e realizado pela Associação dos Profissionais de Engenharia Ambiental do Espírito Santo (APEA-ES), o Crea-ES Jovem e a Sociedade Espírito-Santense de Engenheiros (SEE), teve como alvo profissionais das áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências.

“Devido à alta demanda, nos unimos para abrir novas turmas e, dessa forma, mais profissionais podem ter a oportunidade de se capacitar nessa área tão importante para o avanço da área tecnológica”, afirma o presidente do Crea-ES, engenheiro Jorge Silva.

Segundo o presidente da APEA-ES, o engenheiro ambiental Filipe Machado, a necessidade de realizar os cursos de drones veio por conta de uma demanda muito grande dos profissionais e do mercado.

“Os drones são usados em todas as áreas da engenharia. E nós percebemos que os profissionais não encontravam locais para realizar este curso a um preço acessível. Atuar com drones nessa área além de ter uma alta demanda, tem também um custo muito alto. Então, o Crea-ES, junto às entidades de classe, percebendo essa necessidade, ofereceu esses cursos de forma totalmente gratuita”, explica.

Conecta Imobi inicia as vendas de ingressos para a 10ª edição

Conecta Imobi acontece nos dias 20 e 21 de setembro, em São Paulo Crédito: Divulgação/Conecta Imobi

O primeiro lote de ingressos para a 10ª edição do Conecta Imobi começou a ser vendido nesta semana, pelo site oficial do evento . Com a expectativa de receber mais de 7 mil pessoas, o evento, que é um dos maiores do mercado imobiliário da América Latina, acontece nos dias 20 e 21 de setembro, em São Paulo, com o tema “Nossa História, Seu Futuro”.

Segundo a organização do Conecta Imobi, os participantes terão acesso a 20 horas de conteúdo, divididos em quatro palcos simultâneos com mais de 80 palestrantes. Além disso, irá disponibilizar intérpretes de libras em todas as palestras. Entre os os temas abordados estarão: mercado de locação e vendas, cidades inteligentes, experiência do cliente, inovação e tendências.

“Desde 2014, o Conecta Imobi tem transformado o mercado por meio de conhecimento e debates importantes entre diversos players, como associações, imobiliárias, incorporadoras, corretores de imóveis, startups e profissionais do setor. Temos muito orgulho dessa história. Neste ano, vamos celebrar o que construímos até aqui e também olhar para o que vem pela frente, afinal o mercado segue em constante mudança e antecipar as tendências é parte da nossa estratégia”, afirma o diretor Geral da OLX Brasil, Marcos Leite.

Oportunidades para comprar imóvel

A Soma Urbanismo e a De Martin Construtora estão com ações promocionais para a compra de imóvel ou loteamento. Até o dia 31 de março, a Soma Urbanismo vai manter a tabela de preços de 2022 para todos os seus empreendimentos em São Mateus, Porto Seguro, Colatina, Aracruz, Guaçuí, Linhares e Jaguaré.