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Foco no ESG

MRV investe R$ 2,3 milhões em urbanização no ES em um ano

Valor foi utilizado para construção de estrutura viária, obras de drenagem e paisagismo no entorno dos empreendimentos da construtora localizados na Grande Vitória

Públicado em 

24 fev 2023 às 01:58
Metro Quadrado

Colunista

Metro Quadrado

Prédios MRV
Empresa investiu em obras de urbanização e paisagismo no entorno dos seus empreendimentos Crédito: Divulgação
O ESG tem chegado ao mercado imobiliário, fazendo com que as empresas do setor busquem inovar, tendo essas três vertentes defendidas pelo movimento: meio ambiente, social e governança. Um exemplo é a MRV, que somente no ano passado, investiu, no Espírito Santo, R$ 2.300.447 em infraestrutura viária, obras de drenagem e construção e revitalização de praças e parques.
As obras aconteceram nas cidades de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória e tiveram, como objetivo, melhorar a mobilidade urbana e aumentar a área verde e paisagística, não apenas para os moradores dos empreendimentos da empresa localizados nessas cidades, como também para demais residentes do entorno dessas obras.
“As ações integram as estratégias de negócio e o posicionamento da MRV em entregar soluções de moradias. Muito além de um apartamento de qualidade, o conceito de morar bem é influenciado por toda a vizinhança de um empreendimento e pela qualidade de vida das pessoas da comunidade na qual o morador está inserido”, destaca o presidente da MRV, Rafael Menin.
Segundo o executivo, a empresa adota o ESG como meta permanente desde 2015 com o objetivo de se tornar referência nessa modalidade. Apenas no ano passado, a empresa investiu mais de R$ 235 milhões em ações de urbanização. E de 2009 até 2021, foram investidos mais de R$ 1 bilhão.

Soma bate recorde de downloads de aplicativo

Pessoa fazendo compra via celular
Downloads de aplicativo em dois dias bateu marca da versão anterior em um mês Crédito: Semevent do Pixabay
A Soma Urbanismo relançou o aplicativo Soma Cliente, que em apenas dois dias, teve mais de 400 downloads, batendo a marca do número de acessos que o app anterior possuía por mês.
“A expectativa é implementar novas funcionalidades em breve, evoluindo o aplicativo para um super aplicativo, visando trazer ainda mais facilidade e comodidade para os nossos clientes”, destaca o coordenador do setor de Melhoria Contínua da loteadora, Raphael Pinheiro.
O programa permite o acesso dos clientes a informações sobre os lotes adquiridos com a empresa, como extrato financeiro, parcelas, emissão de 2ª via de boleto e contrato, além de atualizações sobre o andamento das obras, fotos e documentos. A empresa planeja, ainda, este ano, desenvolver soluções para outros públicos, como o app de Vendas para o corretor e o novo Portal do Colaborador.

MZI aposta na participação de clientes para criar empreendimentos

foto de conteúdo patrocinado. Não usar
O Landscape tem a colaboração como um de seus diferenciais Crédito: MZI/ divulgação
A Incorporadora MZI tem investido na colaboração com clientes para a criação de seus empreendimentos. Segundo a diretora Rachel Menezes Gava, escutar os futuros moradores e, quando possível, envolvê-los na concepção de alguns ambientes ou serviços que o empreendimento oferecerá, é o novo desafio da equipe.
“Nesses tempos em que as pessoas estão cada vez mais conectadas, o investimento em empreendimentos mais colaborativos é inevitável. Entendo ser importante conversarmos mais com nossos clientes e, também, incluir nos edifícios, nos condomínios, serviços que instiguem a interação entre seus moradores”, afirma.
Um exemplo é o Uniplace Easy Life, empreendimento localizado em Jardim Camburi. A futura moradora e personal trainer Sayonara Monção se envolveu diretamente com a montagem da academia do edifício. Ela afirma que poder contribuir com o projeto como moradora permitiu ajustes na composição dos equipamentos, tornando o ambiente ainda mais funcional para os seus usuários.
“Foi muito importante essa abertura que a MZI proporcionou aos moradores. Ter uma academia no prédio traz muitos benefícios, sobretudo diante da correria do dia a dia quando, às vezes, cuidar da saúde física fica difícil. Ao incluir um espaço desses no prédio, a falta de tempo deixa de ser uma desculpa. Além disso, proporciona economia e segurança para os moradores, valoriza o empreendimento e ajuda na interação entre os condôminos”, conta Sayonara.
Já no Landscape, residencial de alto padrão em construção na Enseada do Suá, além dos compradores poderem escolher seu apartamento entre algumas opções de plantas, também optam entre pisos e revestimentos indicados pela empresa.
“Em nossos projetos, sempre que possível e com o cuidado de manter o empreendimento dentro de suas diretrizes iniciais, interagimos com os futuros moradores. Buscamos essa interação nas visitas à obra, nos eventos feitos para nossos clientes e nos contatos da nossa equipe de relacionamento”, conta a diretora da MZI.

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