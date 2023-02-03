Loteadoras capixabas preparam lançamentos dentro e fora do ES

Empresas loteadoras do Estado vão atrás de novas fronteiras para expandir seus negócios Crédito: Shutterstock

O mercado de loteamentos tem se mostrado bastante pujante, tanto para empreendimentos residenciais quanto condomínios industriais . Isso tem feito com que loteadoras capixabas criem novos produtos e busquem novas fronteiras para investir, além do Espírito Santo.

Uma delas é a VTO Polos Empresariais, que anunciou recentemente dois lançamentos, ainda este ano, nos Estados de São Paulo e Pernambuco. No primeiro semestre apresentará um Business Intelligent Park (BIP) em Pindamonhangaba, região do Vale do Paraíba (SP) com concentração de grandes empresas.

No segundo semestre, lançará a fase 3 do empreendimento VTO Igarassu, na Grande Recife (PE). Os dois projetos somam investimentos da ordem de R$ 30 milhões. A expectativa do diretor geral da VTO, Alexandre Schubert, é de que os novos loteamentos abriguem grandes investimentos e, ainda, empresas satélites, seguindo a tendência mundial de reindustrialização decorrente do movimento em curso de desglobalização.

Segundo Schubert, os loteamentos já nascem com o conceito “plug-in”. Ou seja, é “só ligar e se instalar”, pois toda a parte legal já foi concluída, com a liberação de alvarás, licenciamentos e demais documentos de ordem técnica e burocrática.

“Nossos loteamentos estão em áreas totalmente regularizadas e legais para receber as empresas, o que elimina, por exemplo, problemas futuros do investidor com questões ambientais ou de escritura”, afirmou.

Sul da Bahia

Soma Urbanismo lança loteamento residencial em Trancoso Crédito: Shutterstock

Já a Soma Urbanismo aposta no segmento residencial, com um novo projeto em Trancoso, distrito de Porto Seguro, na Bahia, onde a empresa já possui outro lançamento, recentemente anunciado . A assinatura da parceria foi marcada pela presença do presidente da loteadora, Gustavo Barbeitos, e do proprietário da área e mais novo parceiro da Soma, Mario Bartholo.

O novo empreendimento será um condomínio fechado de lotes, com lazer e segurança 24 horas, infraestrutura e área com mais de 500 mil m², erguido na rodovia BA 987. A expectativa é que o produto seja lançado no 2º semestre de 2023.

“Essa área marca a consolidação da expansão da empresa para o sul da Bahia. Outras áreas também estão sendo estudadas em Porto Seguro, Arraial D’Ajuda e Trancoso, então, em breve, teremos mais novidades”, conta Danielli Simões, diretora comercial da Soma Urbanismo.

Marataízes

Loteamento terá 388 lotes, entre residenciais e comerciais, com áreas privativas a partir de 300m² Crédito: Vaz Empreendimentos/Divulgação

O Espírito Santo continua no radar das loteadoras do Estado, com um lançamento da Vaz Empreendimentos em Marataízes, marcado para este sábado (4). Este será o primeiro empreendimento da empresa na região, o Praças de Marataízes, um condomínio na praia, em um novo bairro planejado da cidade.

O loteamento fica a 700 metros das principais praias, a Central e a Nova Marataízes, próximo de atacarejo e do terminal rodoviário, e possui o conceito praças, com lazer ao ar livre e parcelas a partir de R$ 899.

Um diferencial do Praças de Marataízes é que os moradores poderão contar com uma lagoa no entorno Crédito: Vaz Empreendimentos/Divulgação

Ao todo serão 388 lotes, entre residenciais e comerciais, com áreas privativas a partir de 300m². Será entregue com todo o sistema de iluminação pública, com sistema completo de captação e escoamento de esgoto, com sistema para abastecimento de água, toda a preparação elétrica para construção das casas, além de drenagem pluvial e pavimentação intertravada com piso holandês para melhor drenagem das chuvas.

Outro diferencial do Praças de Marataízes é que os moradores poderão contar com uma lagoa no entorno, lazer com duas quadras de beach tennis, trilha para caminhada, espaços contemplativos, pet place, playground e um píer sobre o lago. O loteamento possui ainda projeto ecológico, com revitalização da Lagoa Funda.

Planta baixa em tamanho real

Planta baixa em tamanho real pode ser vista até domingo durante evento Crédito: De Martin Construtora/Divulgação

Saindo dos loteamentos e partindo para condomínios de apartamentos, a De Martin Construtora montou uma planta baixa, em tamanho real, de um de seus empreendimentos durante um evento imobiliário em um shopping da Serra. A planta é do Villa do Mestre Residencial Clube, e estará disponível até domingo (5).

O empreendimento está sendo construído em Jardim Limoeiro e a primeira torre será entregue ainda no primeiro semestre deste ano. Há apartamentos de 2 quartos com varanda, com e sem suíte, a partir de R$ 219 mil, com possibilidade de financiar pelo programa Casa Verde e Amarela.

Palestra sobre origem e aplicação de rochas ornamentais na Stone Fair

Aplicação de rochas ornamentais será tema de palestra voltada para arquitetos Crédito: Siumara Gonçalves

E na área de arquitetura e decoração tem novidade também, com a realização da 20ª edição da Vitória Stone Fair , que acontece de 7 a 10 de fevereiro, no Pavilhão de Carapina. Entre as atrações, uma palestra sobre a origem e a aplicação de rochas naturais e artificiais.

A palestra será ministrada por Eduardo Rey Rodriguez, CEO da Mineração Coto Comércio, Importação e Exportação – empresa do setor de rochas ornamentais – e pelo geólogo Renan Juriatto Marques Bronze e contará com a participação de dez arquitetos selecionados.