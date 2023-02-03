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Novas fronteiras

Loteadoras capixabas preparam lançamentos dentro e fora do ES

Com o mercado de loteamentos crescente, empresas realizam novos projetos e investem em produtos diferenciados. Os investimentos chegam à ordem de R$ 30 milhões

Públicado em 

03 fev 2023 às 01:58
Metro Quadrado

Colunista

Metro Quadrado

Loteamento
Empresas loteadoras do Estado vão atrás de novas fronteiras para expandir seus negócios Crédito: Shutterstock
O mercado de loteamentos tem se mostrado bastante pujante, tanto para empreendimentos residenciais quanto condomínios industriais. Isso tem feito com que loteadoras capixabas criem novos produtos e busquem novas fronteiras para investir, além do Espírito Santo.
Uma delas é a VTO Polos Empresariais, que anunciou recentemente dois lançamentos, ainda este ano, nos Estados de São Paulo e Pernambuco. No primeiro semestre apresentará um Business Intelligent Park (BIP) em Pindamonhangaba, região do Vale do Paraíba (SP) com concentração de grandes empresas.

No segundo semestre, lançará a fase 3 do empreendimento VTO Igarassu, na Grande Recife (PE). Os dois projetos somam investimentos da ordem de R$ 30 milhões. A expectativa do diretor geral da VTO, Alexandre Schubert, é de que os novos loteamentos abriguem grandes investimentos e, ainda, empresas satélites, seguindo a tendência mundial de reindustrialização decorrente do movimento em curso de desglobalização.
Segundo Schubert, os loteamentos já nascem com o conceito “plug-in”. Ou seja, é “só ligar e se instalar”, pois toda a parte legal já foi concluída, com a liberação de alvarás, licenciamentos e demais documentos de ordem técnica e burocrática.
“Nossos loteamentos estão em áreas totalmente regularizadas e legais para receber as empresas, o que elimina, por exemplo, problemas futuros do investidor com questões ambientais ou de escritura”, afirmou.

Sul da Bahia

Praia de Trancoso
Soma Urbanismo lança loteamento residencial em Trancoso Crédito: Shutterstock
Já a Soma Urbanismo aposta no segmento residencial, com um novo projeto em Trancoso, distrito de Porto Seguro, na Bahia, onde a empresa já possui outro lançamento, recentemente anunciado. A assinatura da parceria foi marcada pela presença do presidente da loteadora, Gustavo Barbeitos, e do proprietário da área e mais novo parceiro da Soma, Mario Bartholo.
O novo empreendimento será um condomínio fechado de lotes, com lazer e segurança 24 horas, infraestrutura e área com mais de 500 mil m², erguido na rodovia BA 987. A expectativa é que o produto seja lançado no 2º semestre de 2023.
“Essa área marca a consolidação da expansão da empresa para o sul da Bahia. Outras áreas também estão sendo estudadas em Porto Seguro, Arraial D’Ajuda e Trancoso, então, em breve, teremos mais novidades”, conta Danielli Simões, diretora comercial da Soma Urbanismo.

Marataízes

Praças de Marataízes da Vaz Empreendimentos
Loteamento terá 388 lotes, entre residenciais e comerciais, com áreas privativas a partir de 300m² Crédito: Vaz Empreendimentos/Divulgação
O Espírito Santo continua no radar das loteadoras do Estado, com um lançamento da Vaz Empreendimentos em Marataízes, marcado para este sábado (4). Este será o primeiro empreendimento da empresa na região, o Praças de Marataízes, um condomínio na praia, em um novo bairro planejado da cidade.
O loteamento fica a 700 metros das principais praias, a Central e a Nova Marataízes, próximo de atacarejo e do terminal rodoviário, e possui o conceito praças, com lazer ao ar livre e parcelas a partir de R$ 899.
Praças de Marataízes da Vaz Empreendimentos
Um diferencial do Praças de Marataízes é que os moradores poderão contar com uma lagoa no entorno Crédito: Vaz Empreendimentos/Divulgação
Ao todo serão 388 lotes, entre residenciais e comerciais, com áreas privativas a partir de 300m². Será entregue com todo o sistema de iluminação pública, com sistema completo de captação e escoamento de esgoto, com sistema para abastecimento de água, toda a preparação elétrica para construção das casas, além de drenagem pluvial e pavimentação intertravada com piso holandês para melhor drenagem das chuvas.
Outro diferencial do Praças de Marataízes é que os moradores poderão contar com uma lagoa no entorno, lazer com duas quadras de beach tennis, trilha para caminhada, espaços contemplativos, pet place, playground e um píer sobre o lago. O loteamento possui ainda projeto ecológico, com revitalização da Lagoa Funda.

Planta baixa em tamanho real

Planta baixa em evento. Villa do Mestre Residencial Clube De Martin Construtora
Planta baixa em tamanho real pode ser vista até domingo durante evento Crédito: De Martin Construtora/Divulgação
Saindo dos loteamentos e partindo para condomínios de apartamentos, a De Martin Construtora montou uma planta baixa, em tamanho real, de um de seus empreendimentos durante um evento imobiliário em um shopping da Serra. A planta é do Villa do Mestre Residencial Clube, e estará disponível até domingo (5).
O empreendimento está sendo construído em Jardim Limoeiro e a primeira torre será entregue ainda no primeiro semestre deste ano. Há apartamentos de 2 quartos com varanda, com e sem suíte, a partir de R$ 219 mil, com possibilidade de financiar pelo programa Casa Verde e Amarela.

Palestra sobre origem e aplicação de rochas ornamentais na Stone Fair

Vitória Stone Fair 2020: placas de mármore e granito expostas
Aplicação de rochas ornamentais será tema de palestra voltada para arquitetos Crédito: Siumara Gonçalves
E na área de arquitetura e decoração tem novidade também, com a realização da 20ª edição da Vitória Stone Fair, que acontece de 7 a 10 de fevereiro, no Pavilhão de Carapina. Entre as atrações, uma palestra sobre a origem e a aplicação de rochas naturais e artificiais.
A palestra será ministrada por Eduardo Rey Rodriguez, CEO da Mineração Coto Comércio, Importação e Exportação – empresa do setor de rochas ornamentais – e pelo geólogo Renan Juriatto Marques Bronze e contará com a participação de dez arquitetos selecionados.
“É um momento de troca de experiência, de contato com esse universo das rochas ornamentais, que cada vez mais cresce no nosso Estado. Estamos orgulhosos de promover essa tarde com profissionais tão importantes no setor”, conta a arquiteta Roberta Drummond, diretora da Innovare – Esquadrias em PVC, que realiza a palestra em parceria com a Naturale – Granitos e Mármores.

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Novidades, o que é tendência e bastidores do mercado imobiliário capixaba e do mundo da arquitetura, design e decoração, em conteúdos produzidos pelas editoras Flávia Martins, Karine Nobre e Lara Rosado

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