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Mercado aquecido

Prédio mais alto de Vitória já tem 50% das unidades vendidas

As vendas começaram já em dezembro, meses antes do lançamento oficial do produto, afirma o diretor comercial da empresa

Públicado em 

25 jan 2023 às 19:26
Metro Quadrado

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Metro Quadrado

O Una Residence será a maior torre da cidade de Vitória , com 37 andares
O Una Residence será a maior torre da cidade de Vitória , com 37 andares Crédito: Grand Construtora/Divulgação
Una Residence, lançamento da Grand que será o prédio mais alto de Vitória (138 metros no total), está com as vendas a toda velocidade. Segundo informação exclusiva junto ao diretor comercial da construtora, Gustavo Rezende, cerca de 50% das unidades do empreendimento já foram vendidas até a data de lançamento do estande de vendas, realizada nesta terça-feira (24).
“Nunca vi isso acontecer. Nem mesmo na época do boom imobiliário. Um produto de muito sucesso, geralmente, vende 80% em seis meses, além das grandes estrelas, que vendem um pouco mais rápido. Mas o Una vendeu a maior parte dessas unidades nos últimos 14 dias. Quatro já haviam sido comercializadas antes mesmo do lançamento, em dezembro, quando não havia muita informação do projeto”, conta.

A aceleração das vendas nos últimos dias se deu após a convenção de vendas, realizada pela construtora para cerca de 500 corretores imobiliários, no dia 10 de janeiro, quando foi apresentado o produto e enviado o material para que os profissionais possam trabalhar as vendas.
Para ele, o sucesso das vendas está ancorado em um conjunto de fatores: “a competência do mercado imobiliário aliada a um produto que foi muito bem pensado para o lugar e o público. Buscamos criar um produto que tivesse atratividade e um valor competitivo, com o metro quadrado médio em torno de 15,6 mil”, complementa.

Nova fase do Vista do Vale será lançada neste sábado (28)

Vista do Vale
Área de lazer do Vista do Vale: condomínio-clube Crédito: Morar Construtora/Divulgação
Saindo do alto padrão e indo para o segmento econômico, a Morar lança, neste sábado (28), a segunda fase do condomínio-clube Vista do Vale, em Vila Velha. O residencial está localizado em uma das regiões que mais crescem e se desenvolvem no município, o bairro Vale Encantado.
São 256 novas unidades disponíveis para vendas, com plantas de 2 quartos, 2 quartos com suítes, 2 quartos com closet, 2 quartos e mais um escritório/depósito com possibilidade de utilizar esse 3º cômodo de diversas formas: escritório, ateliê ou até mesmo um novo quarto. O empreendimento também conta com plantas de quintal privativo de até 45,89m².
“É uma grande oportunidade para garantir o seu novo apartamento em um condomínio-clube completo. Estamos oferecendo novas unidades com entrada facilitada e parcelada para quem deseja sair do aluguel”, disse Filippe Vieira, diretor comercial da Morar Construtora.

Espaço para gravações de vídeo em novo empreendimento da Proeng

Harmony Techno Home Proeng
O Harmony Techno Home terá apartamentos tipo studio e de 2 quartos com suíte em Itaparica Crédito: Proeng/Divulgação
Ainda sobre os novos empreendimentos programados para este início de ano, tem o lançamento, na próxima quinta-feira (2), do Harmony Techno Home assinado pela Proeng. Localizado na Praia de Itaparica, um dos seus diferenciais será a implantação de dois novos ambientes: um minimercado e um estúdio para podcast e videocast.
O minimercado vai oferecer aos moradores mais comodidade e facilidades de compras sem sair de casa. Já o estúdio será acústico e com infraestrutura para os moradores utilizarem os próprios equipamentos para gravações.
O Harmony Techno Home terá apartamentos tipo studio e de 2 quartos com suíte e será construído na avenida Saturnino Rangel Mauro, numa área de 1.350m², na Praia de Itaparica. O edifício terá 13 andares, sendo 10 só de apartamentos. Ao todo, serão 90 unidades.

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