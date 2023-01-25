Prédio mais alto de Vitória já tem 50% das unidades vendidas

O Una Residence, lançamento da Grand que será o prédio mais alto de Vitória (138 metros no total), está com as vendas a toda velocidade. Segundo informação exclusiva junto ao diretor comercial da construtora, Gustavo Rezende, cerca de 50% das unidades do empreendimento já foram vendidas até a data de lançamento do estande de vendas, realizada nesta terça-feira (24).
“Nunca vi isso acontecer. Nem mesmo na época do boom imobiliário. Um produto de muito sucesso, geralmente, vende 80% em seis meses, além das grandes estrelas, que vendem um pouco mais rápido. Mas o Una vendeu a maior parte dessas unidades nos últimos 14 dias. Quatro já haviam sido comercializadas antes mesmo do lançamento, em dezembro, quando não havia muita informação do projeto”, conta.
A aceleração das vendas nos últimos dias se deu após a convenção de vendas, realizada pela construtora para cerca de 500 corretores imobiliários, no dia 10 de janeiro, quando foi apresentado o produto e enviado o material para que os profissionais possam trabalhar as vendas.
Para ele, o sucesso das vendas está ancorado em um conjunto de fatores: “a competência do mercado imobiliário aliada a um produto que foi muito bem pensado para o lugar e o público. Buscamos criar um produto que tivesse atratividade e um valor competitivo, com o metro quadrado médio em torno de 15,6 mil”, complementa.
Nova fase do Vista do Vale será lançada neste sábado (28)
Saindo do alto padrão e indo para o segmento econômico, a Morar lança, neste sábado (28), a segunda fase do condomínio-clube Vista do Vale, em Vila Velha. O residencial está localizado em uma das regiões que mais crescem e se desenvolvem no município, o bairro Vale Encantado.
São 256 novas unidades disponíveis para vendas, com plantas de 2 quartos, 2 quartos com suítes, 2 quartos com closet, 2 quartos e mais um escritório/depósito com possibilidade de utilizar esse 3º cômodo de diversas formas: escritório, ateliê ou até mesmo um novo quarto. O empreendimento também conta com plantas de quintal privativo de até 45,89m².
“É uma grande oportunidade para garantir o seu novo apartamento em um condomínio-clube completo. Estamos oferecendo novas unidades com entrada facilitada e parcelada para quem deseja sair do aluguel”, disse Filippe Vieira, diretor comercial da Morar Construtora.
Espaço para gravações de vídeo em novo empreendimento da Proeng
Ainda sobre os novos empreendimentos programados para este início de ano, tem o lançamento, na próxima quinta-feira (2), do Harmony Techno Home assinado pela Proeng. Localizado na Praia de Itaparica, um dos seus diferenciais será a implantação de dois novos ambientes: um minimercado e um estúdio para podcast e videocast.
O minimercado vai oferecer aos moradores mais comodidade e facilidades de compras sem sair de casa. Já o estúdio será acústico e com infraestrutura para os moradores utilizarem os próprios equipamentos para gravações.
O Harmony Techno Home terá apartamentos tipo studio e de 2 quartos com suíte e será construído na avenida Saturnino Rangel Mauro, numa área de 1.350m², na Praia de Itaparica. O edifício terá 13 andares, sendo 10 só de apartamentos. Ao todo, serão 90 unidades.