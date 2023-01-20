Vitoria Stone Fair reforça o olhar sobre a arquitetura e design

Vitoria Stone Fair 2020: espaços para aplicação dos materiais produzidos ganham ainda mais destaque na edição 2023 Crédito: Divulgação

A Vitoria Stone Fair 2023 será realizada em fevereiro depois de três anos de pausa imposta pela pandemia. Para celebrar essa volta, o evento aposta em novidades, e o "caminho das pedras" ganhou reforço. Uma das ações inéditas é a intensificação do olhar sobre os chamados especificadores: arquitetos e designers receberão uma atenção especial, como já acontece com os compradores de blocos e chapas.

O showroom de 30 mil metros quadrados reservará espaços para a exposição de materiais ricos, novos e exóticos aplicados em mobiliários, como cozinhas, adianta Flávia Milaneze, a CEO da Milanez & Milaneze, realizadora da programação, que tem a promoção do Sindirochas e do Cetemag e o Centrorochas.

Outra ação é a visita guiada às empresas do setor, a ser oferecida a jornalistas e arquitetos nacionais e internacionais convidados. Os profissionais conhecerão in loco como funciona o processo produtivo das pedras ornamentais. Essa atividade envolve uma das iniciativas, para a feira, do programa It's Natural – Brazilian Natural Stone, desenvolvido pela ApexBrasil e pelo Centrorochas, para fomentar a exportação de rochas brasileiras. Profissionais da Itália, Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Argentina e Alemanha, entre outros locais, vão marcar presença nessa comitiva.