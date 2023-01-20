Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Feira em fevereiro

Vitoria Stone Fair reforça o olhar sobre a arquitetura e design

Evento preparou uma ampla programação para profissionais ligados ao setor, com direito a imersão e garantia de espaços que privilegiam aplicação das pedras ornamentais no décor

Públicado em 

20 jan 2023 às 01:58
Metro Quadrado

Colunista

Metro Quadrado

Vitoria Stone Fair 2020
Vitoria Stone Fair 2020: espaços para aplicação dos materiais produzidos ganham ainda mais destaque na edição 2023 Crédito: Divulgação
A Vitoria Stone Fair 2023 será realizada em fevereiro depois de três anos de pausa imposta pela pandemia.  Para celebrar essa volta, o evento aposta em novidades, e o "caminho das pedras" ganhou reforço. Uma das ações inéditas  é a intensificação do olhar sobre os chamados  especificadores: arquitetos e designers receberão uma atenção especial, como já acontece com os compradores de blocos e chapas.

O showroom de 30 mil metros quadrados reservará espaços para a exposição de materiais ricos, novos e exóticos aplicados em mobiliários, como cozinhas, adianta  Flávia Milaneze, a CEO da Milanez & Milaneze, realizadora da programação, que tem a promoção do Sindirochas e do Cetemag e o Centrorochas.
Outra ação é a visita guiada  às empresas do setor,  a ser oferecida a jornalistas e arquitetos nacionais e internacionais convidados. Os profissionais conhecerão in loco como funciona o processo produtivo das pedras ornamentais. Essa atividade envolve uma das iniciativas, para a feira, do programa It's Natural – Brazilian Natural Stone, desenvolvido pela ApexBrasil e pelo Centrorochas, para fomentar  a exportação de rochas brasileiras.  Profissionais da Itália, Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Argentina e Alemanha, entre outros locais, vão marcar presença nessa comitiva.
A Stone Fair 2023 ocorrerá de de 7 a 10 de fevereiro, no Pavilhão de Carapina, com credenciamento pelo site Vitoria Stone Fair, exclusivo para os empresários e profissionais da setor, incluindo arquitetos e designers.

LEIA MAIS EM HUB IMOBI

Prédio mais alto de Vitória já tem 7 unidades vendidas antes do lançamento

Canais digitais nos processos de venda de imóveis como tendência

Rede capixaba de design store abre sua primeira loja na Serra

Cozinha deixa de ter um local específico, afirma crítico de design

Empresa capixaba lança condomínio de casas de alto padrão em SP

Metro Quadrado

Novidades, o que é tendência e bastidores do mercado imobiliário capixaba e do mundo da arquitetura, design e decoração, em conteúdos produzidos pelas editoras Flávia Martins, Karine Nobre e Lara Rosado

Tópicos Relacionados

decoracao Feira Rochas Ornamentais Arquitetura E Decoração
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados