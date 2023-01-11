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Novidade no mercado

Prédio mais alto de Vitória já tem 7 unidades vendidas antes do lançamento

Inspirado na arquitetura cosmopolita de cidades como Miami e Singapura, Una Residence tem o luxo, o design contemporâneo e a biofilia como pontos mais marcantes do projeto

Públicado em 

11 jan 2023 às 15:51
Metro Quadrado

Colunista

Metro Quadrado

Perspectivas da fachada do Una Residence a noite
Perspectiva da fachada do Una Residence: torre será erguida na Beira-Mar Crédito: Grand Construtora/Divulgação
Com 37 andares, 128 metros de altura e vista permanente para a baía de Vitória, o Una Residence, que será o prédio mais alto da Capital, ainda nem foi lançado oficialmente para o mercado e já mostrou que veio em busca do topo: sete apartamentos já foram vendidos num prazo de 10 dias, após apresentação do empreendimento para algumas imobiliárias.
“Efetivamos sete vendas até a última segunda-feira (9) e estamos com um total de 25 reservas. E o cliente que chega a fazer reserva significa que já gostou, já negociou, já sabe o preço e ficou de dar resposta. Estamos achando um resultado bacana. Imagina no dia 24 deste mês, quando será o lançamento oficial”, afirma Rodrigo Barbosa, CEO da Grand Construtora, empresa responsável pelo projeto.
Luxo, design contemporâneo e biofilia são os pontos mais marcantes do Una. Inspirado na arquitetura cosmopolita de cidades como Miami e Singapura, o empreendimento tem uma vista digna de cartão-postal de Vitória. Os detalhes foram apresentados pelo diretor de Vendas da Grand, Gustavo Rezende, em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (11).
Perspectivas da piscina com borda infinita localizada na cobertura com vista para Vila Velha
Una Residence terá piscina com borda infinita na cobertura, com vista para Vila Velha e baía de Vitória Crédito: Grand Construtora/Divulgação
Projetado pelo escritório Repsold Arquitetos, o edifício é cheio de curvas com uma fachada de pele de vidro. O paisagismo é assinado pelo renomado Benedito Abbud, referência no segmento. O apartamento decorado foi concebido pela arquiteta Karol Simonassi. Parceiros, aliás, que também estão com a Grand no desenvolvimento do Taj Home Resort, maior torre do Estado, que está sendo construída no Jockey de Itaparica, em Vila Velha.

Lazer completo

O Una Residence será a maior torre da cidade de Vitória , com 37 andares
O Una Residence será a maior torre da cidade de Vitória , com 37 andares Crédito: Grand Construtora/Divulgação
Com plantas de 3 ou 4 suítes, o Una terá 124 unidades. Os três últimos pavimentos serão destinados ao lazer e à convivência. No ponto mais alto da cidade, os moradores poderão usufruir de uma piscina com borda infinita.
Também haverá um luxuoso SPA com piscina aquecida de hidromassagem, dois sky lounges e espaços gourmet. O edifício contará com quadras de tênis, de saibro, de beach tennis, de futebol e de basquete, além de playground, piscina infantil e com raia, academia, churrasqueiras, pet park, mercearia autônoma, beach bar, garage band, salão de beleza, espaço de coworking, entre outros itens.

Una Residence

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