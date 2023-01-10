Premium: home resort tem a maior área de lazer por morador do ES

Taj, da Grand Construtora, tem piscinas e ampla área para recreação de toda a família Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Morar entre áreas verdes melhora a qualidade de vida e a socialização, pois oferece opções para o exercício físico e condições ideais para um piquenique em família ou um passeio com o pet, por exemplo. Os espaços arborizados garantem também ar mais puro e ambientes mais frescos. Na Rodovia do Sol, com obras em ritmo acelerado, está o endereço para quem quer contar com esses e outros atrativos no Estado: o Taj Home Resort.

No Jóquei de Itaparica, o Taj, como é carinhosamente chamado pelo sócio-presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa, soma mais de 20 mil metros quadrados (m²) de área de lazer e ainda inclui um beach club exclusivo para seus moradores.

Sala de cinema infantil: diversão garantida para as crianças Crédito: Grand Construtora/Divulgação

O condomínio de alto luxo dispõe da maior área de lazer por apartamento do Espírito Santo: são 56 m². Para se ter uma ideia da magnitude desse projeto, o espaço médio destinado ao lazer nos empreendimentos padrão no mercado capixaba fica em torno de 16m², isto é, menos que um terço do que o concebido para Taj.

Na mega-área de lazer do home resort, há quadras poliesportivas, quadras de tênis, quadra de squash, spinning, academia, brinquedoteca, adega, piscina com mais de mil metros quadrados, piscina indoor aquecida para natação, beach tennis, sala de massagem privativa e um luxuoso spa com sauna úmida ou seca.

Área da adega: entretenimento para "gente grande" também é diferencial Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Além disso, todo o empreendimento está ancorado no design biofílico, conceito arquitetônico que se aplica nas fachadas e nos interiores de áreas comuns, transformando a paisagem urbana em um cenário mais aprazível, trazendo benefícios para a mente, o corpo e a alma. A biofilia prega que a conexão do ser humano com a natureza está em sua base genética: durante milênios, a sociedade se desenvolveu baseada na agricultura, em meio ao ambiente natural.

“Isso veio corroborar para que o design biofílico se tornasse hoje uma saída inteligente para as cidades do futuro. De uma certa forma, é um retorno nosso à natureza de onde viemos, uma vez que a cidade grande é um fenômeno que ocorreu mais intensamente apenas nos últimos cem anos”, defende Benedito Abbud, responsável pelo paisagismo do Taj Home Resort.

Projeto do Taj Home Resort, empreendimento da Grand em construção em Vila Velha: protagonismo e qualidade premium. Crédito: Grand/Divulgação

“Estudos recentes elaborados em hospitais demonstraram que os pacientes que saíam dos quartos para tomar sol, respirar melhor, sentir a brisa e ver pássaros e peixes se recuperaram muito mais rapidamente, com menos depressão, do que aqueles que foram mantidos nos quartos”, completa ele.

Salão infantil conta com arquitetura moderna para compor com os brinquedos no ambiente Crédito: Grand/Divulgação